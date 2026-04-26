Felületes volt az ellenőrzés – állítja a Trump-merényletkor a helyszínen lévő újságíró

Az újságíró elmondása szerint félautomata fegyverek tompa dörrenésére és üvegek csörömpölésére lett figyelmes a főbejárat felől. A teremben tartózkodók – köztük magas rangú tisztviselők, mint Kash Patel, az FBI igazgatója – a földre vetve magukat kerestek fedezéket az asztalok alatt - írja az index.hu.

A lövöldözést követően több tucat ember menekült be a folyosóról a bálterembe. A jelenlévők nagyjából tíz percig várakoztak teljes bizonytalanságban, tartva attól, hogy a fegyveres bejut a kétezer-ötszáz fős tömeg közé.

Veja momento em que agentes do Serviço Secreto dos EUA tentam parar o atirador pic.twitter.com/fBSi7ijdUj — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) April 26, 2026

O’Donoghue állítása szerint a biztonsági ellenőrzés felületes volt:

a jegyeket csak futólag ellenőrizték,

és az ügynökök nem fordítottak kellő figyelmet a fémdetektorok jelzéseire sem.

A tudósító, aki a 2024-es pennsylvaniai Trump-merényletnél is jelen volt, hangsúlyozta, hogy a mostani incidens során a fegyveres ismét rendkívül közel jutott az elnökhöz.

A People alapján a 24.hu azt írja, hogy Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk is részt vett a vacsorán, miután ő a Turning Point USA vezérigazgatója. Kirk férjét tavaly szeptemberben gyilkolták meg egy lövéssel, miközben beszédet tartott a Utah Valley Egyetemen.

A mostani lövöldözésnél Kirk egy asztal alá húzódott, későbbi felvételek alapján zokogva hagyta el a helyszínt biztonságiak gyűrűjében.

Social media users noticed that Secret Service agents evacuated Vance first, not Trump.



The president himself stumbled and fell as he was being escorted out of the hall.



Charlie Kirk’s widow was also at the event. In videos, she is seen crying and repeating that she wants to… https://t.co/bzOB4TphjE pic.twitter.com/tJ99emSdDz — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

A lövöldözés után a résztvevőket a bálteremben tartották, miközben a hatóságok teljesen lezárták a környéket. A nyomozás jelenleg is folyik annak tisztázására, hogyan juthatott be egy felfegyverzett férfi az ország egyik legszigorúbban védett rendezvényére.