Infostart.hu
2026. április 28. kedd Valéria
Mécsesek égnek egymás mellett, több sorban.
Nyitókép: Unsplash

Halálos balesetek: fordulat az EU-ban

Infostart / MTI

Mintegy 2,2 százalékkal kevesebben vesztették életüket az Európai Unió útjain 2024-ben, mint a megelőző évben; Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma – derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat jelentéséből.

Az uniós utakon bekövetkezett halálos kimenetelű balesetekről készül, 2024-es adatokat rögzítő jelentés szerint a vizsgált évben 19 934 ember vesztette életét közúti balesetben. Az elhunytak száma az elmúlt 10 évben, 2014 és 2024 között 17,4 százalékkal esett vissza.

Az EU területén egymillió lakosra vetítve átlagosan 44-en haltak meg közúti balesetekben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés, az országban 2024-ben egymillió lakosra vetítve 20 haláleset jegyeztek fel. Svédországot Málta (21) és Dánia (24) követte. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol egymillió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben, majd Bulgáriában (74) és Görögországban (64).

A közúti balesetek tekintetében az EU tíz olyan régiója, ahol 2024-ben a legtöbb balesetet regisztrálták, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban volt. A legtöbb (62 741) halálos baleset a németországi Észak-Rajna-Vesztfáliában történt, majd a szintén németországi Bajorországban (49 374), valamint Olaszország északnyugati, Liguriát, Lombardiát, Piemontot és Valle d' Aostát t magában foglaló régiójában (48 815).

A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban egymillió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét közúti balesetekben, addig számuk 2024-ben 52 volt - írta az Eurostat.

Aréna: az élvonalból az Élvonalba – tehetségeket keres a Nobel-díjas Krausz Ferenc

„A tudomány, a csúcskutatás és a tehetséggondozás ügye az nem egy kormány ügye, az az ország jövője. Nagy horderejű áttörések, amelyek a jövőben életünket befolyásolni tudják, azt jobbá tudják tenni, amelyre a jövő tudásalapú gazdasága épülhet, amelyre a nagy hozzáadott értékű technológiák, termékek fejlesztése épülhet, nem tudnak rövid távú, néhány éves finanszírozásból keletkezni” – mondta Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: nincs élő kapcsolatuk a jövendő kormánnyal, de adott esetben szívesen találkozna Magyar Péter jövendő miniszterelnökkel, mert mint fogalmazott, „a céljai és a mi céljaink százszázalékosan összecsengenek.”
Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

A külső erők újra húzni kezdték a forintot

A vezető devizák árfolyamánál ingadozással indult a hét, miután az iráni-amerikai békemegállapodás kilátásai bizonytalanná váltak. A befektetők figyelme a héten több jegybanki kamatdöntő ülésre irányul. A piacok elsősorban azt várják, hogyan értékelik a döntéshozók a közel-keleti háború gazdasági hatásait, így délelőtt végül erősödni tudott az euró és a forint is az újabb tűzszüneti hírére. A forint szempontjából a legérdekesebb mozgatóerőt Magyar Péter leendő miniszterelnök bejelentései jelentik, legyen szó akár a gazdaságpolitika irányáról, akár a kormány összetételéről. A nap folyamán minimális mozgás volt az árfolyamokban, estére 364 környékére érkezett meg a forint az euróval szemben, a dollár-forint 311 körül járt.

Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!

Tóth Ildikó, a Cápák között ismert befektetője szerint az új kormány előtt álló legfontosabb feladat a befektetői bizalom gyors helyreállítása.

Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

2026. április 28. 05:30
Jön az utolsó, még ember által vezethető Tesla
2026. április 28. 04:35
Tiloska és a farkas: kamuképpel riogatott, 5 év börtönt kaphat
