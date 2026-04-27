Kapukon keresztül juthatunk el az Adriára, sok pénzt kérnek majd el az autósoktól az idén

A korábbi várakozásokkal ellentétben 2026 nyarán még biztosan maradnak a fizetőkapuk a horvát autópályákon.

Az új, kamerás rendszámfelismerő rendszer (Crolibertas) bevezetését jelenleg 2027 márciusára tervezik.

Az autópályadíjak továbbra is megtett távolság alapján alakulnak, a legnépszerűbb szakaszokon az alábbi díjtételekkel kell számolni

Zágráb–Rijeka: kb. 10 euró

Zágráb–Zadar: kb. 17,6 euró

Zágráb–Split: kb. 30–34 euró

A torlódások elkerülése érdekében a hatóságok továbbra is az ENC (elektronikus útdíjszedő) készülék használatát javasolják, amellyel külön sávokban, megállás nélkül lehet áthaladni a kapukon - olvasható a blikk.hu-n.

Üzemanyagárak és közlekedési szabályok

A horvátországi üzemanyagárak jelenleg stabilak: a benzin és a gázolaj ára egyaránt 1,5–1,55 euró (kb. 550–565 Ft) körül mozog literenként.

A közlekedési szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek a szakértők, mivel a bírságok mértéke jelentős. A gyorshajtás akár 700 euró is lehet.

Vezetés közbeni telefonhasználat: kb. 130 euró.

Hiányzó kötelező felszerelés: (pl. láthatósági mellény, háromszög) kb. 100 euró.

Várható forgalom és jövőkép

A főszezon hétvégéin továbbra is kritikus torlódások várhatóak az A1-es autópályán és a Zágráb környéki csomópontokon. A megállás nélküli haladást biztosító, kilométeralapú elektronikus díjfizetési rendszer kiépítése már folyamatban van, de annak teljes körű üzeme csak a következő évtől várható. Addig az utazók számára a folyamatos tájékozódás és az időben megkezdett úttervezés javasolt.