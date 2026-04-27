2026. április 27. hétfő Zita
Happy young girl enjoys view of old town (medieval Ragusa) and Dalmatian Coast of Adriatic Sea in Dubrovnik. Blue sea with white yachts, beautiful landscape, aerial view, Dubrovnik, Croatia
Nyitókép: Getty Images

Kapukon keresztül juthatunk el az Adriára, sok pénzt kérnek majd el az autósoktól az idén

A 2026-os nyári szezonban is jelentős magyar forgalom várható a horvát tengerpart irányába. Bár korábban felmerült az útdíjfizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben.

A korábbi várakozásokkal ellentétben 2026 nyarán még biztosan maradnak a fizetőkapuk a horvát autópályákon.

Az új, kamerás rendszámfelismerő rendszer (Crolibertas) bevezetését jelenleg 2027 márciusára tervezik.

Az autópályadíjak továbbra is megtett távolság alapján alakulnak, a legnépszerűbb szakaszokon az alábbi díjtételekkel kell számolni

  • Zágráb–Rijeka: kb. 10 euró
  • Zágráb–Zadar: kb. 17,6 euró
  • Zágráb–Split: kb. 30–34 euró

A torlódások elkerülése érdekében a hatóságok továbbra is az ENC (elektronikus útdíjszedő) készülék használatát javasolják, amellyel külön sávokban, megállás nélkül lehet áthaladni a kapukon - olvasható a blikk.hu-n.

Üzemanyagárak és közlekedési szabályok

A horvátországi üzemanyagárak jelenleg stabilak: a benzin és a gázolaj ára egyaránt 1,5–1,55 euró (kb. 550–565 Ft) körül mozog literenként.

A közlekedési szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek a szakértők, mivel a bírságok mértéke jelentős. A gyorshajtás akár 700 euró is lehet.

Vezetés közbeni telefonhasználat: kb. 130 euró.

Hiányzó kötelező felszerelés: (pl. láthatósági mellény, háromszög) kb. 100 euró.

Várható forgalom és jövőkép

A főszezon hétvégéin továbbra is kritikus torlódások várhatóak az A1-es autópályán és a Zágráb környéki csomópontokon. A megállás nélküli haladást biztosító, kilométeralapú elektronikus díjfizetési rendszer kiépítése már folyamatban van, de annak teljes körű üzeme csak a következő évtől várható. Addig az utazók számára a folyamatos tájékozódás és az időben megkezdett úttervezés javasolt.

Törékeny a rendszer – számos oka van annak, hogy most gond van a kerozinnal

A modern világ egyik legbiztosabbnak hitt rendszere, a légi közlekedés, 2026-ra meglepően sérülékennyé vált Európában. Nem egy külső sokk, hanem egymásra rakódó politikai és gazdasági döntések vezettek oda, hogy egyes reptereken már az alapvető működés feltételei is hiányoznak. A kerozinhiány nem pusztán energiaellátási probléma, hanem egy mélyebb strukturális feszültség tünete. Egy olyan rendszeré, amelyet túl szűkre szabtak.
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Választás 2026: a hétvégén felgyorsultak az események, Kósa Lajos nem ül be a parlamentbe

Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. Hasonló bejelentés Kósa Lajos alelnöktől is érkezett az este. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen

Ebből a cikkből most megtudhatod, mikor rendezik az időmérőt, a sprintversenyt és magát a Miami Nagydíjat: görgess lejjebb a legfontosabb infókért!

Trump and officials 'likely' targets of press dinner shooting suspect, authorities believe

The suspect is expected to be charged with assault of a federal officer and using a firearm during a crime of violence, officials have said.

2026. április 26. 21:22
Fura egy levelet írt az amerikai merénylő
2026. április 26. 21:15
Vészjósló bombarobbantás Belfastban
