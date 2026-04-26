Észak-Korea, 2026. március 20.Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA felvétele Kim Dzsongün észak-koreai vezetõrõl (j) és lányáról, Kim Dzsueról (j2) egy harckocsin a fõvárosi védelmi hadtest 60. számú kiképzõbázisán 2026. március 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Még tovább mélyül az orosz-koreai barátság

Infostart / MTI

Oroszország és Észak-Korea közös erőfeszítésekkel fogja erősíteni átfogó stratégiai partnerségét - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözlő táviratában, amelyet abból az alkalomból intézett Kim Dzsongün észak-koreai vezetőhöz, hogy Phenjanban vasárnap felavatták a külföldi katonai műveletek hőseinek emlékközpontját.

Putyin köszönetet mondott azoknak az észak-koreai katonákat, akik részt vettek a Kurszk megye ukrán ellenőrzés alá került területeinek felszabadításában. Hangsúlyozta, hogy hősiességüket megörökítő emlékmű a két nép barátságának és egységének látható szimbóluma lesz.

"A második világháború utolsó szakaszában a szovjet csapatok a koreai hazafiakkal együtt felszabadították országukat a japán gyarmati uralom alól. (…) Ma pedig (...) Phenjan (...) habozás nélkül a segítségünkre sietett" - állt táviratban.

Kim vasárnap Phenjanban fogadta Vjacseszlav Vologyint, az orosz parlament alsóházának elnökét, aki részt vett az emlékhely és múzeum avatásán, amely a kurszki régió felszabadításáért bevetett észak-koreai katonáknak állít emléket. Vologyin átadta az észak-koreai vezetőnek Putyin személyes üzenetét.

Phenjanba érkezett vasárnap Andrej Belouszov védelmi miniszter is.

Szabó Olivér Norton: kínai lehet a következő ember a Holdon
Most az a legvalószínűbb, hogy a következő ember, aki a Hold felszínére lép, kínai állampolgár lesz – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint a NASA 2028-es céldátuma nem lesz tartható.
Rémálom vár az utazókra a főváros felé: óriási a torlódás egy terelés miatt, de megvan a tökéletes menekülőút

Öt-hat kilométeres dugó nehezíti a közlekedést az M7-es autópályán Budapest felé, Székesfehérvár térségében. A sofőröknek érdemes elkerülniük az érintett szakaszt - tudósított az Útinform.

Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől

Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 17. hetéből.

Trump and his officials 'likely' targets of suspected gunman, acting attorney general says

Todd Blanche says "preliminary" findings suggest the suspected gunman was specifically targeting members of the Trump administration.

