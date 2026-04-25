2026. április 25. szombat Márk
Friedrich Merz, az ellenzéki német Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnöke és frakcióvezetője nyilatkozik a parlamenti csoport ülése előtt a berlini parlamentben 2024. november 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Özönlenek a bírálatok a német kancellárra a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos kijelentése miatt

Csupán egyfajta „alapellátásnak” minősítette a törvényes nyugdíjbiztosítást Friedrich Merz egy legutóbbi beszédében. A kancellár szerint az idős korra az csupán „alapbiztonságként” szolgál, és szükség van annak tőkealapú kiegészítésére. Kijelentése óriási felzúdulást váltott ki.

A kancellárt bírálták saját pártjában, a kereszténydemokrata CDU-ban is, de mindenekelőtt a koalíciós partner szociáldemokraták és az ország legnagyobb szakszervezete, az IG Metall részéről érte bírálat.

Az utóbbi egészen odáig elment, hogy országos tiltakozó megmozdulásokkal fenyegetett arra az esetre, ha Merz javaslata ténylegesen megvalósulna. Az SPD társelnöke, egyben a koalíciós kormány munkaügyi minisztere pedig a kancellár üzenetét elfogadhatatlannak nevezte.

Az IG Metall szakszervezet vezetője azzal fenyegetőzött, hogy „elszabadul a pokol”, ha a kormány a törvényes nyugdíj csökkentése mellett dönt.

Noha a szakszervezet nyitott a strukturális reformokra, nem fogad el olyan megszorításokat, amelyek megítélése szerint ténylegesen szegényebbé teszik az alkalmazottakat.

A CDU szociális szárnyának vezetője arra szólította fel a pártelnök-kancellárt, hogy hagyjon fel a lakosság további nyugtalanításával közelgő társadalmi reformok körüli vitákban.

„Abba kell hagynunk az emberek ijesztgetését”

– idézte az ARD a politikust, aki a Kereszténydemokrata Alkalmazottak Szövetségének elnöke.

Bärbel Bas, a kormány munkaügyi minisztere értetlenségét fejezte ki a kancellár kijelentése miatt. Szerinte Merz azt a benyomást keltette, hogy az embereknek a jövőben mindent magánúton kellene biztosítaniuk.

Sokan úgy értelmezték ezt, hogy a jövőben a nekik járó törvényes és tisztességes nyugdíjat sem kapják meg

– fogalmazott a miniszter.

A kancellár beszédében arra utalt, hogy a törvényes nyugdíj már nem lesz elegendő a megfelelő életszínvonal hosszabb távú biztosításához.

Ebből kiindulva úgy vélte a magánnyugdíjrendszerek tőkealapú elemeinek bevezetésére van szükség. A jelenlegi, nagyrészt önkéntes befizetések minderre nem elegendők – érvelt Merz.

A koalíciós pártok korábban egy hivatalos nyugdíjbizottságot hoztak létre, amely a nyugdíjrendszer reformjáról tanácskozik. A bizottság az előzetes tervek szerint június végén terjeszti elő ajánlásait.

Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

London a Hormuzi-szoros szabad hajóforgalmának újbóli megindulását célzó, hosszú távra szóló, működőképes megoldás elérésére összpontosítja erőfeszítéseit.

The White House says Steve Witkoff and Jared Kushner will fly to Islamabad, but Iran's foreign minister is only set to meet Pakistani officials, according to Tehran.

