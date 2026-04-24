Záptojásszagra panaszkodnak Somogyban, a feldolgozóüzem szerint minden rendben van

Nagy mennyiségben áshatott a földbe állati eredetű melléktermékeket egy tojásfeldolgozó üzem a Somogy megyei Ádándon – írja a hvg.hu.

A helyzetről a település önkormányzatának egyik képviselője számolt be a sajtónak. Azt állítja, a TR. GLEDICIA 2000 Kft. kanalas gépekkel temethetett el tojáshéjakat a Berzsenyi Dániel utca 37. szám alatti telephelyén, ezzel megszegve a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat. A cég éveken át alkalmazhatta ezt az eljárást, ez idő alatt az ádándi lakosok rendszeresen tapasztaltak erős, rothadó hús szagára emlékeztető bűzt, amely nyaranta különösen elviselhetetlen volt.

A lakosok fotókat és videófelvételeket is eljuttattak az önkormányzathoz, amiken láthatók a tojáshéjakkal teli, méretes gödrök – feltételezhetően az említett telephely egyik eldugott, hátsó részén. A gödrök tartalmát betemetés előtt esetenként mésszel is megszórhatták, hogy enyhítsék az erős záptojásszagot.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal megerősítette, hogy a TR. GLEDICIA 2000 Kft.-vel kapcsolatban eljárás van folyamatban a hatóságnál.

A 24.hu megkeresésére a cég azt felelte, hogy az állati eredetű melléktermékek kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik a vállalatuknál, az elszállítást és a további kezelést az erre engedéllyel rendelkező, szakosodott vállalkozások végzik.

„A tárolt anyag jellegéből adódóan időszakosan előfordulhat kisebb mértékű szaghatás, ugyanakkor társaságunk törekszik arra, hogy ezt a lehető legkisebb szinten tartsa és a vonatkozó előírások betartásával kezelje” – válaszolta a vállalat a lapnak.