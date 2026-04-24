2026. április 24. péntek György
Tojások kartont tojástartókban, egymásra halmozva.
Nyitókép: Unsplash

Záptojásszagra panaszkodnak Somogyban, a feldolgozóüzem szerint minden rendben van

Infostart

A lakosság jó ideje panaszkodik a bűzre a tojásfeldolgozó üzem miatt, az önkormányzathoz is fordultak már segítségért. A környékbeliek beszámolói, fotói arról tanúskodnak, hogy a cég gödrökbe temeti el a tojáshéjakat az üzem udvarán.

Nagy mennyiségben áshatott a földbe állati eredetű melléktermékeket egy tojásfeldolgozó üzem a Somogy megyei Ádándon – írja a hvg.hu.

A helyzetről a település önkormányzatának egyik képviselője számolt be a sajtónak. Azt állítja, a TR. GLEDICIA 2000 Kft. kanalas gépekkel temethetett el tojáshéjakat a Berzsenyi Dániel utca 37. szám alatti telephelyén, ezzel megszegve a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat. A cég éveken át alkalmazhatta ezt az eljárást, ez idő alatt az ádándi lakosok rendszeresen tapasztaltak erős, rothadó hús szagára emlékeztető bűzt, amely nyaranta különösen elviselhetetlen volt.

A lakosok fotókat és videófelvételeket is eljuttattak az önkormányzathoz, amiken láthatók a tojáshéjakkal teli, méretes gödrök – feltételezhetően az említett telephely egyik eldugott, hátsó részén. A gödrök tartalmát betemetés előtt esetenként mésszel is megszórhatták, hogy enyhítsék az erős záptojásszagot.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal megerősítette, hogy a TR. GLEDICIA 2000 Kft.-vel kapcsolatban eljárás van folyamatban a hatóságnál.

A 24.hu megkeresésére a cég azt felelte, hogy az állati eredetű melléktermékek kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik a vállalatuknál, az elszállítást és a további kezelést az erre engedéllyel rendelkező, szakosodott vállalkozások végzik.

„A tárolt anyag jellegéből adódóan időszakosan előfordulhat kisebb mértékű szaghatás, ugyanakkor társaságunk törekszik arra, hogy ezt a lehető legkisebb szinten tartsa és a vonatkozó előírások betartásával kezelje” – válaszolta a vállalat a lapnak.

Szíria és Venezuela után harmadik szövetségesét, Iránt is elveszítette a háború miatt Oroszország – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint szerint az ukránoknak sem kedvez az iráni háború, mert olyan mennyiségű lőszer fogyott, aminek a pótlása hosszú időt vesz igénybe.
 

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Orbán Viktor hetedik a listán

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Érdekes veszélyhelyzeti rendeletet hirdetett ki az Orbán-kormány, talán az egyik utolsó döntésével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál

Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál

A Sagrada Famíliától a Louvreig mindenhol hónapokra előre elfogyó idősávokkal és hosszú sorokkal, és ahol ekkora a tömeg, ott megjelenik a tömeglehúzás is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after Trump's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

