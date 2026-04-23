2026. április 23. csütörtök Béla
Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

A Kreml elárulta, mikor találkozhat Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij

Infostart / MTI

Csakis az ukrajnai válságot rendező megállapodás véglegesítése érdekében lenne lehetséges egy találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán a Vesztyi hírszolgálatnak.

„A legfontosabb a találkozó célja. Minek találkozzanak? Putyin azt mondta, hogy bármikor kész találkozni Moszkvában. A legfontosabb, hogy legyen miért találkozniuk, és a legfontosabb, hogy a találkozó eredményes legyen, és ez csak a megállapodások véglegesítése érdekében lehetséges” – fogalmazott az orosz elnök sajtótitkára.

Peszkov szerint a Kreml kész „akár már holnap” tárgyalni Steven Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával, és Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével, őket mindig szívesen látják Moszkvában. Közölte, hogy egyelőre nincs konkrét időpontja a látogatásnak, amelynek homlokterében a békefolyamat megvitatása lenne.

A szamarai régióbeli Szizrany ellen szerdára virradóra végrehajtott ukrán dróntámadást kommentálva a szóvivő azt hangoztatta, hogy a „különleges hadművelet” céljainak elérése be fogja biztosítani Oroszországot a „kijevi rezsim terrorfenyegetései ellen”.

Az év eleje óta három orosz-amerikai-ukrán tárgyalási fordulót tartottak az ukrajnai rendezésről, az utolsó február 17-18-án Genfben zajlott le. A Kreml szóvivője korábban azt mondta, hogy a békefolyamat szünetel a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt.

