Ukrán támadás érte a Barátság egyik szivattyúállomását

„Ezen az állomáson különböző lelőhelyekről származó magas és alacsony kéntartalmú kőolajat kevernek az exportminőségű Urals típus előállításához. Az objektum az orosz olajszállítási infrastruktúra fontos eleme” – tájékoztatott a forrás.

Az előzetes adatok szerint az SZBU drónjai öt, egyenként 20 ezer köbméter kapacitású nyersolajtartályt rongáltak meg. „Az ilyen kulcsfontosságú állomások elleni csapások közvetlenül csökkentik Oroszország képességét arra, hogy exportra olajszállítmányokat állítson össze, és teljesítse szerződéses kötelezettségeit. Felborul a nyersanyagegyensúly, nőnek a logisztikai és tárolási költségek, valamint fennáll a szállítások meghiúsulásának kockázata. Ennek következtében Oroszország egyre kevesebb bevételhez jut az olajértékesítésből, amelyet az Ukrajna elleni háború finanszírozására fordíthatna” – emelték ki az SZBU-nál.

A Reutes szerint a létesítmény a Barátság kőolajvezeték ellátási láncához tartozik.

