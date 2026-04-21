2026. április 21. kedd Konrád
Olaj, gáz, energia montázs.
Nyitókép: Pixabay

Barátság vezeték: megszólalt a Kreml

Infostart / MTI

Oroszország kész a kőolajszállítás újraindítására Magyarországra és Szlovákiába a Barátság vezetéken, a kérdés az, hogy Ukrajna hajlandó-e felhagyni a „zsarolással” – közölte az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak kedden Moszkvában.

„Az orosz fél műszaki szempontból továbbra is készen áll, szerződéses kötelezettségeink vannak Magyarországgal. De miután megkezdődött a kijevi rezsim zsarolása, ezeket a szállításokat leállították. Minden a kijevi rezsimtől függ: megnyitja-e a csővezetéket és befejezi-e a zsarolást” – mondta Dmitrij Peszkov kérdésre.

Más témákról szólva elmondta, hogy a bejelentett francia-lengyel hadgyakorlatok esetleges megrendezése jól mutatja, hogy Európa a további militarizáció és a „nuklearizáció” irányába halad.

Itt meg kell vizsgálni a részleteket, azt, hogy pontosan milyen fegyverekről van szó, milyen országokban, de ez kétségtelenül ismételten bizonyítja Európa törekvését a további militarizáció és nuklearizáció, a nukleáris fegyverek irányába. Ez nem járul hozzá az európai kontinens stabilitásához és kiszámíthatóságához – fogalmazott.

Az ENSZ főtitkári posztjának lehetséges jelöltjeiről nyilatkozva Peszkov azt hangoztatta, hogy Oroszország nagyon pozitívan értékeli Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) igazgatójának tevékenységét, és Moszkva ismeri a többi jelöltet is.

„Ami a választásokat illeti: jelenleg számos ország folytat meglehetősen intenzív konzultációkat a jelöltállítással kapcsolatban. Egyelőre nincs változás az álláspontunkban, az következetes. Sok potenciális jelöltet ismerünk, és Grossi urat nagyon jó oldaláról ismerjük” – mondta.

Megerősítette, hogy Oroszország részt vesz az ENSZ-főtitkár-jelöltekkel kapcsolatos konzultációkban.

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő
Érthető, hogy miért titulálták balliberálisnak a Tiszát a kormánypártok, ahogy annak is jó oka van, hogy a végül győztes formáció lényegében a párt vezetőjének személyén kívül szinte semmilyen kártyáját nem terítette ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.
 

Megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Kiderült, mik lesznek a Magyar Péter vezette új kormány első lépései

Magyar Péter telefonon tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel

Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani

Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani

Donald Tusk úgy kapta meg a visszatartott uniós pénzösszegek jelentős részét, hogy a korábban tett ígéretei nagy részét nem tudta teljesíteni, amit egyszerűen azzal indokolt, hogy az elnöki vétó megköti a kezeit – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője.
 

Elemző: egyre merészebbek a jóslatok a forintról, a jegybank is léphet

A választás után fordulat jött az állampapírok piacán

VIDEÓ
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Csúcsközelben a forint – merre tovább?

A választás óta nagyot erősödött a forint, és a piac várhatóan a mai napon is árgus szemekkel követi majd a jövendőbeli Tisza-kormány gazdasági elképzeléseivel kapcsolatos információkat. Eközben a nemzetközi figyelem a Hormuzi-szorosra és az amerikai jegybank következő elnökjelöltje, Kevin Warsh szenátusi meghallgatására irányul, míg a régiónkban Romániában jöhetnek nagyobb mozgások, miután tegnap a legnagyobb kormánypárt megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója kijelentette: "Ez valóban a történelem legnagyobb válsága."

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója kijelentette: &quot;Ez valóban a történelem legnagyobb válsága.&quot;

Trump says he 'expects to be bombing' if no progress made in Iran talks

It comes as Iran's parliamentary speaker says Tehran is preparing "new cards on the battlefield" if fighting with the US resumes.

