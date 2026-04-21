2026. április 21. kedd Konrád
A Barátság kőolajvezeték egy szakasza.
Nyitókép: Getty Images / Dmytro Falkovskyi

Már tesztelik a Barátság vezetéket

Infostart

Lapértesülés szerint Urajna kedden megkezdi a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték műszaki tesztjeit.

A kőolajvezeték újraindítása megnyithatja az utat egy 90 milliárd eurós európai uniós hitel folyósítása előtt is, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök február óta vétóval fenyeget.

A Kreml közben azt hangsúlyozza, hogy orosz részről semmilyen technikai akadálya nincs a szállítás újraindításának – számolt be a Reuters és a Bloomberg alapján a Portfolio.

A szovjet korszakban épített Barátság kőolajvezeték egy január végii orosz támadás következtében sérült meg. Azóta szünetel rajta a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé.

Az ukrán álláspont szerint a vezeték és a hozzákapcsolódó brodi kompresszorállomás súlyosan károsodott a dróncsapásban.

Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökök azt állították február óta, hogy nem lenne műszaki akadálya az olajáramlás újraindításának, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból blokkolta az újraindulást.

Az államfő viszont határozottan cáfolta ezt, március eleje óta azt állítja, hogy a szükséges javításokkal csak április végére végezhetnek.

Dobrowiecki Péter az uniós pénzek hazahozataláról: Lengyelország a példa rá, hogy nem kell minden elvárást betartani

Donald Tusk úgy kapta meg a visszatartott uniós pénzösszegek jelentős részét, hogy a korábban tett ígéretei nagy részét nem tudta teljesíteni, amit egyszerűen azzal indokolt, hogy az elnöki vétó megköti a kezeit – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetője.
 

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely (Fidesz–KDNP). Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

Választás 2026: záporoznak az események a kormányalakítás előtt, lépett az ügyészség, az államkincstár

Elképesztő híráramlást láthatunk a választás utáni időszakban, tegnap például megismerhettük a leendő kormány hét miniszterének nevét. Közben egyre több állami intézmény tesz lépéseket régóta húzódó, kritikus ügyekben. Ma kiderült, hogy az ügyészség átvette a jegybanki vagyont vizsgáló nyomozást a rendőrségtől – elmondásuk szerint így gyorsítanák a folyamatot. Mindeközben az államkincstár Karácsony Gergely főpolgármester kérésének megfelelően júniusig haladékot adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás megfizetésére, az Európai Unió Bírósága pedig elkaszálta a gyermekvédelminek mondott törvényt. Cikkünk folyamatosan frissül a keddi közéleti hírekkel.

Kiderült, ki veszi át a hatalmat az Apple-nél Tim Cook után: egy eddig kevésbé ismert veteránon múlhat a márka jövője

Az Apple új vezérigazgatót nevezett ki. A hardverfejlesztési veterán, John Ternus veszi át Tim Cook helyét szeptember 1-jétől.

Iran warns it has 'new cards' if fighting resumes as Trump accuses Tehran of violating ceasefire

The US president does not provide further details on the alleged breaches ahead of the ceasefire deal with Iran expiring on Wednesday.

