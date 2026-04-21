Már tesztelik a Barátság vezetéket

A kőolajvezeték újraindítása megnyithatja az utat egy 90 milliárd eurós európai uniós hitel folyósítása előtt is, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök február óta vétóval fenyeget.

A Kreml közben azt hangsúlyozza, hogy orosz részről semmilyen technikai akadálya nincs a szállítás újraindításának – számolt be a Reuters és a Bloomberg alapján a Portfolio.

A szovjet korszakban épített Barátság kőolajvezeték egy január végii orosz támadás következtében sérült meg. Azóta szünetel rajta a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia felé.

Az ukrán álláspont szerint a vezeték és a hozzákapcsolódó brodi kompresszorállomás súlyosan károsodott a dróncsapásban.

Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökök azt állították február óta, hogy nem lenne műszaki akadálya az olajáramlás újraindításának, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból blokkolta az újraindulást.

Az államfő viszont határozottan cáfolta ezt, március eleje óta azt állítja, hogy a szükséges javításokkal csak április végére végezhetnek.