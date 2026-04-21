Távozik az Apple elnöke, új irány jön

John Ternus, a vállalat hardverfejlesztésért felelős vezetője lesz a cég következő vezérigazgatója. Tim Cook eközben az igazgatótanács elnöki posztját veszi át.

Ternus régóta az Apple belső köréhez tartozik, ahol a hardverfejlesztési területet irányította. Kinevezésével az Apple a saját soraiból választott utódot, ami teljes mértékben összhangban van a vállalat eddigi hagyományaival – írta a Portfolio a Reuters híre alapján.

Az utódlás időzítése nem véletlen, hiszen az iparágat alapjaiban formálja át a mesterséges intelligencia térnyerése. Az Apple-nek ebben a megváltozott piaci környezetben kell megőriznie vezető pozícióját.