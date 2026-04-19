2026. április 19. vasárnap Emma
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfõ (j) Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában az Európai Unió állam- és kormányfõi találkozójának második napján Brüsszelben 2024. március 22-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Robert Fico is távolodhat Orbán Viktor álláspontjától – véli Donald Tusk

Infostart

Donald Tusk lengyel miniszterelnök sajtótájékoztatóján kijelentette: Robert Fico szlovák kormányfő várhatóan nem fog fennakadásokat okozni az Európai Unió működésében. A lengyel politikus szerint a szlovák vezető az alapvető közösségi ügyekben lojális magatartást tanúsít.

A lengyel kormányfő kifejtette: tapasztalatai szerint képes hatni szlovák hivatali partnerére az Európa-politikát érintő kérdésekben. Tusk úgy véli, hogy a magyarországi választási eredmények után Robert Fico nem fogja akadályozni az uniós döntéshozatalt - írja az ujszo.com.

A nyilatkozat az uniós vétójog esetleges eltörléséről szóló vita kapcsán hangzott el. Tusk ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy Lengyelország óvatosan kezeli az egyhangú döntéshozatal módosítását. A vétójog elsősorban a kis és közepes tagállamok számára fontos érdekérvényesítő eszköz.

Az Európai Uniónak a túlszabályozás helyett a közös célok lefektetésében kellene hinnie.

A lengyel miniszterelnök kitért a közösségen kívüli országokkal való szorosabb együttműködésre is. Példaként említette Norvégiát és Izlandot – ahol hamarosan népszavazást tartanak az uniós tagságról –, valamint Kanadát, amellyel a jelenleginél is mélyebb gazdasági és politikai kapcsolatok kiépítését szorgalmazza.

Kezdőlap    Külföld    Robert Fico is távolodhat Orbán Viktor álláspontjától – véli Donald Tusk

Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt lemond európai parlamenti (EP) mandátumáról, és a magyar Országgyűlésben folytatja munkáját. A döntés értelmében a politikus mentelmi jogára vonatkozó szabályok is megváltoznak.
 

Már csak három hetük van a pártoknak

Hét másodperces videókkal formálta át a 2026-os választást a mesterséges intelligencia

Újabb választást tartanak ma Magyarországon

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
Macron döntött: vadászgépeket és hadihajókat is magába foglaló, kulcsfontosságú katonai egyezményt hosszabbítanak meg

Macron döntött: vadászgépeket és hadihajókat is magába foglaló, kulcsfontosságú katonai egyezményt hosszabbítanak meg

Emmanuel Macron francia elnök jövő héten Görögországba látogat, hogy megújítsa a két ország közötti biztonsági megállapodást – jelentette be egy görög kormánytisztviselő vasárnap. A látogatás hátterében az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek állnak a Reuters szerint.

Figyelem! Patkányméreggel szennyezett bébiételt hívtak vissza: rengeteg boltba juthatott belőle

Figyelem! Patkányméreggel szennyezett bébiételt hívtak vissza: rengeteg boltba juthatott belőle

Patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben, miután biztonsági aggályok miatt több mint ezer SPAR szupermarketből már visszahívták a terméket

Shipping halts in Strait of Hormuz as Iranian official calls for Trump to lift 'foolish' blockade

Shipping halts in Strait of Hormuz as Iranian official calls for Trump to lift ‘foolish’ blockade

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the major waterway.

2026. április 19. 11:45
Választásokat tartanak az EU legszegényebb országában
2026. április 18. 21:01
Vérengzés Kijevben – válogatás nélkül lövöldözött a túszejtő, hat halott
