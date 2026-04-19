Robert Fico is távolodhat Orbán Viktor álláspontjától – véli Donald Tusk

A lengyel kormányfő kifejtette: tapasztalatai szerint képes hatni szlovák hivatali partnerére az Európa-politikát érintő kérdésekben. Tusk úgy véli, hogy a magyarországi választási eredmények után Robert Fico nem fogja akadályozni az uniós döntéshozatalt - írja az ujszo.com.

A nyilatkozat az uniós vétójog esetleges eltörléséről szóló vita kapcsán hangzott el. Tusk ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy Lengyelország óvatosan kezeli az egyhangú döntéshozatal módosítását. A vétójog elsősorban a kis és közepes tagállamok számára fontos érdekérvényesítő eszköz.

Az Európai Uniónak a túlszabályozás helyett a közös célok lefektetésében kellene hinnie.

A lengyel miniszterelnök kitért a közösségen kívüli országokkal való szorosabb együttműködésre is. Példaként említette Norvégiát és Izlandot – ahol hamarosan népszavazást tartanak az uniós tagságról –, valamint Kanadát, amellyel a jelenleginél is mélyebb gazdasági és politikai kapcsolatok kiépítését szorgalmazza.