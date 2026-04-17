A Pluto törpebolygó.
Nyitókép: dima_zel/Getty Images

Levélben kérte egy 10 éves kislány a NASA igazgatójától, hogy legyen újra bolygó a Pluto – ez a válasz érkezett

Infostart

A Kaela nevű kislány meg is indokolta, miért kellene így tennie az űrügynökségnek.

Egy tízéves kislány levelet írt az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának, amelyben azt kérte az űrügynökségtől, hogy a Pluto legyen ismét bolygóként számon tartva – írja a 24.hu az IFLScience cikke alapján.

A kislány indokokat is felsorolt, hogy miért kellene így tennie a NASA-nak. A fiatal űrrajongó szerint a Pluto a Naprendszer része, és régen is bolygó volt. Mint fogalmazott, egy törpebolygó, és megérdemli, hogy valódi bolygó legyen. Azt gondolja, sok embert boldoggá tenne, ha a NASA teljesítené a kívánságát.

A tízéves Kaela név szerint megszólítja a levélben a NASA élére nemrég kinevezett Jared Isaacmant, akit hosszasan kérlel, hogy a vágya teljesüljön. „Lehet, hogy nem a te döntésed, de ha igen, légyszi, légyszi, légyszi, csinálj belőle bolygót. Nagyon-nagyon boldoggá tenne. Ha nem tudod valódi bolygóvá tenni, kérlek, tekintsd bolygónak!” – írja a kislány a Mike’s Weather Page nevű X-fiók által közzétett levélben.

Jared Isaacman nem hagyta válasz nélkül a kérést, de nem eresztette bő lére a reakciót. „Megnézzük, mit tehetünk” – írta a NASA igazgatója.

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 2006-os prágai konferenciáján 2500 vezető csillagász történelmi szavazáson döntött úgy, hogy az 1930-ban felfedezett Pluto nem bolygó többé. Akkor azt a definíciót vezették be, amely szerint a bolygók olyan égitestek, melyek tisztára söpörték a pályájukat övező térséget, vagyis a legnagyobb gravitációs erőt képviselik a pályájukon. Mivel a Neptunusz hat a Pluto és egyéb Kuiper-övben fekvő objektumokra, a Pluto elvesztette bolygó státuszát, és 2006 óta törpebolygóként tartják számon.

„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép" – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Magyar Péter az üzemanyag-ellátás biztonságáról kért tájékoztatást a Moltól, egyúttal felszólította a vállalatot, hogy ne fizesse ki a Fidesz-közeli MCC-nek járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon. Orbán Viktor csütörtök este interjút adott.

Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.

Iran says Lebanon is an "integral part" of the ceasefire with the US, as Trump urges "no more killing".

