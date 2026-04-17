Levélben kérte egy 10 éves kislány a NASA igazgatójától, hogy legyen újra bolygó a Pluto – ez a válasz érkezett

Egy tízéves kislány levelet írt az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának, amelyben azt kérte az űrügynökségtől, hogy a Pluto legyen ismét bolygóként számon tartva – írja a 24.hu az IFLScience cikke alapján.

A kislány indokokat is felsorolt, hogy miért kellene így tennie a NASA-nak. A fiatal űrrajongó szerint a Pluto a Naprendszer része, és régen is bolygó volt. Mint fogalmazott, egy törpebolygó, és megérdemli, hogy valódi bolygó legyen. Azt gondolja, sok embert boldoggá tenne, ha a NASA teljesítené a kívánságát.

A tízéves Kaela név szerint megszólítja a levélben a NASA élére nemrég kinevezett Jared Isaacmant, akit hosszasan kérlel, hogy a vágya teljesüljön. „Lehet, hogy nem a te döntésed, de ha igen, légyszi, légyszi, légyszi, csinálj belőle bolygót. Nagyon-nagyon boldoggá tenne. Ha nem tudod valódi bolygóvá tenni, kérlek, tekintsd bolygónak!” – írja a kislány a Mike’s Weather Page nevű X-fiók által közzétett levélben.

Dear @NASA. From 10 year old Kaela. She is mailing to you today. Too cute not to post. She and her family are friends of ours. #bringplutoback pic.twitter.com/goPIb55iQG — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) April 9, 2026

Jared Isaacman nem hagyta válasz nélkül a kérést, de nem eresztette bő lére a reakciót. „Megnézzük, mit tehetünk” – írta a NASA igazgatója.

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 2006-os prágai konferenciáján 2500 vezető csillagász történelmi szavazáson döntött úgy, hogy az 1930-ban felfedezett Pluto nem bolygó többé. Akkor azt a definíciót vezették be, amely szerint a bolygók olyan égitestek, melyek tisztára söpörték a pályájukat övező térséget, vagyis a legnagyobb gravitációs erőt képviselik a pályájukon. Mivel a Neptunusz hat a Pluto és egyéb Kuiper-övben fekvő objektumokra, a Pluto elvesztette bolygó státuszát, és 2006 óta törpebolygóként tartják számon.