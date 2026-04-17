ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.02
usd:
305.84
bux:
138818.03
2026. április 17. péntek Rudolf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök évértékelõ beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/The New York Times pool/Kenny Holston

Az amerikai elnök beszólt a NATO-nak: „maradjanak távol”

Infostart / MTI

Donald Trump szerint Irán amerikai segítséggel eltávolította, illetve eltávolítja a tengeri aknákat a Hormuzi-szorosból – az amerikai elnök ezt pénteken közölte, nem sokkal azután, hogy bejelentette a hajózási útvonal megnyitását.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent több bejegyzésben a fejleményekre reagálva azt írta, hogy a NATO részéről nemrég kapott egy megkeresést, amelyben segítséget ajánlottak.

„Most, hogy a Hormuzi-szorossal kapcsolatos helyzet lezárult, kaptam egy hívást a NATO-tól azzal a kérdéssel, hogy szükségünk lenne-e segítségre. Közöltem velük, hogy maradjanak távol, leszámítva azt, ha hajóikat kőolajjal akarják feltölteni” – fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy amikor szükség lett volna rájuk, „hasznavehetetlenek” voltak, egy „papírtigris”.

Egy másik bejegyzésében az elnök köszönetet mondott Szaúd-Arábiának, az Egyesült Arab Emírségeknek és Katarnak a segítségért.

Trump arra is utalt, hogy az Egyesült Államok meg fogja kapni Irántól az ott tárolt magasan dúsított uránkészletet. Hozzátette, hogy az iráni megállapodás nem kapcsolódik a Libanonnal zajló békefolyamathoz.

„Az Egyesült Államok külön együttműködik Libanonnal, hogy megfelelő módon kezelje a Hezbollah által jelentett helyzetet” – fogalmazott.

Az elnök egyben azt is közölte, hogy az Egyesült Államok „megtiltotta” Izrael számára a további bombatámadásokat Libanon ellen.

Kezdőlap    Külföld    Az amerikai elnök beszólt a NATO-nak: „maradjanak távol”

egyesült államok

donald trump

nato

irán

akna

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének?
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány?
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony?
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Alig nyitották meg a Hormuzi-szorost, máris fenyegetőznek az újbóli lezárással

Alig nyitották meg a Hormuzi-szorost, máris fenyegetőznek az újbóli lezárással

Irán a Hormuzi-szoros újbóli lezárásával fenyeget, amennyiben az Egyesült Államok nem szünteti meg a tengeri blokádot. Mindez a Forradalmi Gárdához köthető Fársz hírügynökség értesüléséből derült ki, amely egy, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácshoz közel álló forrásra hivatkozott - jelentette az Iran International.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat a Közel-Keleten: nagyot zuhant az olaj ára a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére

Fordulat a Közel-Keleten: nagyot zuhant az olaj ára a Hormuzi-szoros megnyitásának hírére

Irán délután bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását, amire az olaj- és részvénypiacok azonnali, jelentős elmozdulással reagáltak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran reopens Strait of Hormuz as Trump says US blockade will continue until deal is made

Iran reopens Strait of Hormuz as Trump says US blockade will continue until deal is made

Oil prices drop after Iran's announcement. Meanwhile, the US president says on social media that Israel is "prohibited" from "bombing Lebanon".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 17. 15:53
Itt a várva várt hír: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost, de az amerikai blokád még életben marad
2026. április 17. 15:46
Hamarosan választani kell: chipgyártás vagy MRI? Óriási gondok vannak a világ héliumpiacán
×
×