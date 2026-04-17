Az amerikai elnök beszólt a NATO-nak: „maradjanak távol”

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent több bejegyzésben a fejleményekre reagálva azt írta, hogy a NATO részéről nemrég kapott egy megkeresést, amelyben segítséget ajánlottak.

„Most, hogy a Hormuzi-szorossal kapcsolatos helyzet lezárult, kaptam egy hívást a NATO-tól azzal a kérdéssel, hogy szükségünk lenne-e segítségre. Közöltem velük, hogy maradjanak távol, leszámítva azt, ha hajóikat kőolajjal akarják feltölteni” – fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy amikor szükség lett volna rájuk, „hasznavehetetlenek” voltak, egy „papírtigris”.

Egy másik bejegyzésében az elnök köszönetet mondott Szaúd-Arábiának, az Egyesült Arab Emírségeknek és Katarnak a segítségért.

Trump arra is utalt, hogy az Egyesült Államok meg fogja kapni Irántól az ott tárolt magasan dúsított uránkészletet. Hozzátette, hogy az iráni megállapodás nem kapcsolódik a Libanonnal zajló békefolyamathoz.

„Az Egyesült Államok külön együttműködik Libanonnal, hogy megfelelő módon kezelje a Hezbollah által jelentett helyzetet” – fogalmazott.

Az elnök egyben azt is közölte, hogy az Egyesült Államok „megtiltotta” Izrael számára a további bombatámadásokat Libanon ellen.