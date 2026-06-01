ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.08
usd:
304.01
bux:
0
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Forrás: Unsplash

Egyetlen gól esett a hoki-vb döntőjében, az is a hosszabbításban

Infostart / MTI

A 71. percben ütött góllal Finnország válogatottja nyerte a jégkorong-világbajnokságot, miután a vasárnap esti zürichi döntőben 1-0-ra legyőzte a házigazda svájci csapatot.

A finneknek ez volt az ötödik aranyérmük (1995, 2011, 2019, 2022, 2026), a svájciaknak pedig öt ezüstérem után sem sikerült megszerezniük első vb-címüket.

Eredmény, döntő:

Finnország-Svájc 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után

gólszerző: Helenius (71.)

A svájciak az első, a finnek az ötödik vb-címükért hajtottak. A keddi csoportdöntőn már találkoztak, akkor a hazaiak 4-2-re nyertek. Most viszont az északiak sokkal jobban játszottak, emberelőnyig, sőt gólig is eljutottak, azonban a visszajátszásokból is kiderült, hogy Anton Lundell szabálytalanul, a felső kapuvasnál magasabbra tartott bottal szerezte, így maradt a 0-0. A szünet előtti másodpercekben fegyelmezetlenség miatt kettős emberelőnyben kerültek a svájciak, de ez sem hozott gól. A hazaiak mezőnyfölénye 8-2-es kapura lövési arányban mutatkozott meg. A harmadik harmadban mindkét gárda előtt adódtak komoly helyzetek, de nem rezdült a háló, jöhetett a „hirtelen halál". A hosszabbítás első akciójának végén a finnek, három perc múlva pedig a svájciak találták el a kapuvasat. A 71. percben Konsta Helenius szépen lerázta magáról a védőjét, majd kilőtte a kapu bal oldalát.

Korábban:

a 3. helyért:

Norvégia-Kanada 3-2 (1-0, 1-0, 0-2, 1-0) - hosszabbítás után

A vb végeredménye: 1. Finnország, 2. Svájc, 3. Norvégia, 4. Kanada, 5. Csehország, 6. Lettország, 7. Svédország, 8. Egyesült Államok, 9. Szlovákia, 10. Németország, 11. Ausztria, 12. Dánia, 13. Szlovénia, 14. MAGYARORSZÁG, 15. Olaszország, 16. Nagy-Britannia.

Az olasz és a brit válogatott kiesett, jövőre a divízió I/A-ban szerepel, míg a 2027-es németországi vb-re Kazahsztán és Ukrajna jutott fel. Ezek alapján kialakultak a jövő évi elit-vb csoportjai, ám ezek még nem tekinthetőek véglegesnek, mert a szervezők két csapat helyszínét kicserélhetik, illetve Fehéroroszország és Oroszország is visszanyerheti tagságát.

A magyarok elvileg Mannheimbe kerülnek Kanada, Egyesült Államok, Csehország, a házigazda Németország, illetve Dánia, a bronzérmes Norvégia, valamint a feljutó Kazahsztán együttesével.

Düsseldorfban Svájc, Svédország, Finnország, Szlovákia, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszana. A csoportbeosztást a nemzetközi szövetség véglegesíti majd.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Egyetlen gól esett a hoki-vb döntőjében, az is a hosszabbításban

finnország

jégkorong-vb

hoki

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között

Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között
A Fidesz „kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő” mellett, ezt közölte este Gulyás Gergely. Magyar Péter 8-kor a Sándor-palotához megy az igazságügy-miniszter társaságában.
 

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Demokratikus országokban az elszámoltatás általában kirakatperek keretében zajlik, és a kezdeményezők leginkább a demokrácia erősségét próbálják ezzel bizonyítani – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réka szerint bizonyos esetekben tisztítótűzre van szükség ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni egy új, tisztább rendszert.
VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz

Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz

Jó momentumban indul június első hete: 20 százalékos májusi esése enyhítette az inflációs félelmeket, a tőzsdék pedig rekordok közelébe mente. A forint és a magyar eszközök elképesztő tempót diktálnak, de a jövő  elég egyetlen rossz hír, hogy 180 fokos fordulatot vegyenek a piacok. A geopolitikai fejlemények mellett sűrű makronaptár várja a befektetőket: kedden az eurózónás infláció, pénteken az amerikai munkaerőpiaci jelentés és a Fitch magyar hitelminősítési felülvizsgálata lesz a fókuszban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, mennyit keresett tavaly Ákos: felére olvadt a zenész profitja

Kiderült, mennyit keresett tavaly Ákos: felére olvadt a zenész profitja

Kovács Ákos Fehér Sólyom Bt.-jének árbevétele közel 8 százalékkal csökkent 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu calls the capture of the strategic fortress a "decisive shift" in Israel's campaign against Hezbollah, as European governments criticise the escalation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 31. 21:24
Ilyen még aligha volt a magyar sporttörténelemben
2026. május 31. 21:12
Gyógyír Szoboszlai Dominiknak
×
×