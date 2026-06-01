Egyetlen gól esett a hoki-vb döntőjében, az is a hosszabbításban

A finneknek ez volt az ötödik aranyérmük (1995, 2011, 2019, 2022, 2026), a svájciaknak pedig öt ezüstérem után sem sikerült megszerezniük első vb-címüket.

Eredmény, döntő:

Finnország-Svájc 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után

gólszerző: Helenius (71.)

A svájciak az első, a finnek az ötödik vb-címükért hajtottak. A keddi csoportdöntőn már találkoztak, akkor a hazaiak 4-2-re nyertek. Most viszont az északiak sokkal jobban játszottak, emberelőnyig, sőt gólig is eljutottak, azonban a visszajátszásokból is kiderült, hogy Anton Lundell szabálytalanul, a felső kapuvasnál magasabbra tartott bottal szerezte, így maradt a 0-0. A szünet előtti másodpercekben fegyelmezetlenség miatt kettős emberelőnyben kerültek a svájciak, de ez sem hozott gól. A hazaiak mezőnyfölénye 8-2-es kapura lövési arányban mutatkozott meg. A harmadik harmadban mindkét gárda előtt adódtak komoly helyzetek, de nem rezdült a háló, jöhetett a „hirtelen halál". A hosszabbítás első akciójának végén a finnek, három perc múlva pedig a svájciak találták el a kapuvasat. A 71. percben Konsta Helenius szépen lerázta magáról a védőjét, majd kilőtte a kapu bal oldalát.

Korábban:

a 3. helyért:

Norvégia-Kanada 3-2 (1-0, 1-0, 0-2, 1-0) - hosszabbítás után

A vb végeredménye: 1. Finnország, 2. Svájc, 3. Norvégia, 4. Kanada, 5. Csehország, 6. Lettország, 7. Svédország, 8. Egyesült Államok, 9. Szlovákia, 10. Németország, 11. Ausztria, 12. Dánia, 13. Szlovénia, 14. MAGYARORSZÁG, 15. Olaszország, 16. Nagy-Britannia.

Az olasz és a brit válogatott kiesett, jövőre a divízió I/A-ban szerepel, míg a 2027-es németországi vb-re Kazahsztán és Ukrajna jutott fel. Ezek alapján kialakultak a jövő évi elit-vb csoportjai, ám ezek még nem tekinthetőek véglegesnek, mert a szervezők két csapat helyszínét kicserélhetik, illetve Fehéroroszország és Oroszország is visszanyerheti tagságát.

A magyarok elvileg Mannheimbe kerülnek Kanada, Egyesült Államok, Csehország, a házigazda Németország, illetve Dánia, a bronzérmes Norvégia, valamint a feljutó Kazahsztán együttesével.

Düsseldorfban Svájc, Svédország, Finnország, Szlovákia, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Ukrajna játszana. A csoportbeosztást a nemzetközi szövetség véglegesíti majd.