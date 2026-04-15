ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.01
usd:
307.67
bux:
139499.37
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
magyar-izraeli kapcsolatok, izraeli-magyar együttműködés
Nyitókép: Getty Images / Oleksii Liskonih

Jeruzsálem: Magyar Péter budapesti látogatásra hívta meg Benjámin Netanjahut

Infostart / MTI

A Tisza Párt elnöke telefonon beszélt az izraeli miniszterelnökkel és meghívta Budapestre – jelentette be az izraeli külügyminisztérium.

Netanjahu először beszélt az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnökével. A külügyminisztérium fogalmazása szerint "meleg hangulatú", bemutatkozó beszélgetést folytattak, amelyen Magyar Péter kijelentette, hogy fenn kívánja tartani Magyarország és Izrael szoros kapcsolatát, és meghívta Benjámin Netanjahut, hogy vegyen részt Budapesten az 1956-os magyar forradalom hetvenedik évfordulójának megemlékezésén.

A közlés szerint Netanjahu elfogadta az invitálást, és meghívta Magyar Pétert egy jeruzsálemi találkozóra, melyen

a két kormány tagjai folytatnak egymással megbeszélést.

Az izraeli miniszterelnök egyúttal kifejezte meggyőződését, hogy a leköszönő magyar kormányfővel, Orbán Viktorral kialakított meleg kapcsolatok Magyar Péter miniszterelnöki időszaka alatt is folytatódni fognak.

A két vezető megállapodott külügyminisztereik közeli találkozójában is, melyen megvitatják "Izrael és Magyarország szoros kapcsolatainak további erősítését".

Kezdőlap    Külföld    Jeruzsálem: Magyar Péter budapesti látogatásra hívta meg Benjámin Netanjahut

benjamin netanjahu

magyar péter

budapesti látogatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

VIDEÓ
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinált ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

A Tisza kétharmada mozgatja a magyar tőzsdét - Mit csinált ma az OTP, a Mol, vagy a 4iG?

Iránykeresés jellemzi a nemzetközi tőkepiacokat, a befektetők arra várnak, hogy lesz-e áttörés az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokat mutatnak az indexek a nap folyamán, kiváró álláspontra helyezkedtek a befektetők. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig a kezdeti emelkedés után lecsorgást láthattunk a BUX indexnél. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megrázó vallomás: így él ma Révész Sándor a sztrók után, egy dologra különösen büszke

Megrázó vallomás: így él ma Révész Sándor a sztrók után, egy dologra különösen büszke

Botra támaszkodva él, mégis utazik és önálló maradt - Révész Sándor őszintén mesélt a mindennapjairól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says it has not requested Iran ceasefire extension but 'ongoing' talks are 'productive'

US says it has not requested Iran ceasefire extension but 'ongoing' talks are 'productive'

Plans for another round of in-person talks are being discussed, the White House says, after negotiations in Islamabad last weekend ended without a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 20:56
Most kell rá válaszolni: ki van a vízilovakkal?
2026. április 15. 20:32
Donald Trump: még nem értük el célunkat, de már "nagyon közel" a konfliktus vége
×
×