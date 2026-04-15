Az USA szigorúan ellenőrzi a Hormuzi-szorost

A parancsnokságnak a közösségi médiában közzétett közleménye szerint hétfő óta 9 hajót állítottak meg, amelyek teljesítették az amerikai erők utasítását és visszatértek az iráni partokhoz.

Brad Cooper tengernagy, a Középső Parancsnokság vezetője kedden éjszaka közzétett közleményében azt hangsúlyozta, hogy az irányítása alá tartozó katonai erő teljes mértékben képes fenntartani a blokádot, élve az amerikai hadsereg Közel-Keleten kialakított haditengerészeti fölényével, valamint arra hívta fel a figyelmet, hogy Irán gazdasága a bevételeken keresztül 90 százalékban a tengeren át zajló kereskedelemtől függ.

Amerikai becslések szerint naponta 435 millió dollár kárt okoz Irán számára a kikötőit érintő blokád.