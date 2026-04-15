ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.04
usd:
307.59
bux:
139499.37
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai haditengerészet USS George Washington repülőgép-hordozója és a kísérő hajói.
Nyitókép: Wikipédia / US Navy / Public Domain

Az USA szigorúan ellenőrzi a Hormuzi-szorost

Az amerikai blokád első két napján egyetlen hajó sem jutott át az Irán kikötőit érintő zárlaton – közölte az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítótörzse, a Középső Parancsnokság.

A parancsnokságnak a közösségi médiában közzétett közleménye szerint hétfő óta 9 hajót állítottak meg, amelyek teljesítették az amerikai erők utasítását és visszatértek az iráni partokhoz.

Brad Cooper tengernagy, a Középső Parancsnokság vezetője kedden éjszaka közzétett közleményében azt hangsúlyozta, hogy az irányítása alá tartozó katonai erő teljes mértékben képes fenntartani a blokádot, élve az amerikai hadsereg Közel-Keleten kialakított haditengerészeti fölényével, valamint arra hívta fel a figyelmet, hogy Irán gazdasága a bevételeken keresztül 90 százalékban a tengeren át zajló kereskedelemtől függ.

Amerikai becslések szerint naponta 435 millió dollár kárt okoz Irán számára a kikötőit érintő blokád.

Kezdőlap    Külföld    Az USA szigorúan ellenőrzi a Hormuzi-szorost

irán

blokád

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Plans for another round of in-person talks are being discussed, the White House says, after negotiations in Islamabad last weekend ended without a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 20:56
Most kell rá válaszolni: ki van a vízilovakkal?
2026. április 15. 20:32
Donald Trump: még nem értük el célunkat, de már "nagyon közel" a konfliktus vége
×
×