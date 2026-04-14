2026. április 14. kedd Tibor
USS Boxer (LHD 4) partraszállást támogató, rohamhajó.
Nyitókép: Wikipédia / Public Domain

Szorul a hurok Irán nyaka körül

Az amerikai haditengerészet egy újabb anyahajó-harccsoportot és még egy kétéltű készenléti egységet vezényelt a Közel-Keletre.

„Hol vannak a hordozók?” – kérdezi minden amerikai elnök, amikor a világon valahol újabb válság tör ki. A repülőgép-anyahajók és a köréjük szerveződő harccsoportok a US Navy legmozgékonyabb és egyben legütőképesebb alakulatai. (Nem számítva persze a nukleáris rakétákkal felszerelt, atom-tengeralattjárókat, bár ezeket nyilván csak a lehető legutolsó pillanatban vetné harcba Washington.)

A repülőgép-hordozók vezette flottakötelékek, és a hozzájuk csatalakozó Amphibious Ready Groups (ARG – Kétéltű Készenléti Csoportok) alkotják az Egyesült Államok Haditengerészetének (Navy) és Tengerészgyalogságának (Marines) integrált harci egységeit. Az anyahajókra telepített, összetett repülő alakulatok, az úgynevezett hordozófedélzeti repülőezredek (Carrier Air Wing – CVW) feladata egyrészt a légi fölény kivívása, másrészt az ellenséges erők levegőből történő pusztítása.

A légi uralom megszerzését és a legfontosabb célpontok semlegesítését követően lépnek színre a Kétéltű Készenléti Csoportok, amelyek fedélzetéről több ezer tengerészgyalogos katona száll partra, miközben az ARG vezérhajója – mint egy „mini repülőgép-hordozó" – a saját helikoptereivel és helyből felszálló repülőgépeivel nyújt nekik közvetlen légi támogatást. Az Irán elleni háborúban eddig csak az anyahajó harccsoportok – Carrier Strike Groups (CSG) – vettek részt és az izraeli légierő gépeivel közösen rombolták a perzsa állam katonai létesítményeit.

Donald Trump szerint ezt a feladatot már száz százalékban végrehajtották – sőt, az elnök szerint túl is teljesítették. Ám az iszlám köztársaság még az állítólag rommá bombázott haderejével is képes volt tömeges rakéta- illetve dróncsapásokat mérni Izraelre, valamint a környező arab államokra. Mit több, Teherán bosszúból lezárta a Hormuzi-szorost és azt követeli, hogy az USA fejezze be a légitámadásokat, fizessen háborús jóvátételt, továbbá fedezze a károk helyreállításának költségeit. Csakhogy ilyen követelésekkel a győztesek szoktak fellépni a legyőzöttekkel szemben – magyarázta az InfoRádiónak nyilatkozó Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Márpedig nem úgy tűnik, mintha Irán legyőzte volna az USA-t, vagy Izraelt.

Mivel mind Teherán, mind Washington győztesnek hirdeti magát, a konfliktus tárgyalásos megoldása holtpontra jutott. Bár a pár nappal ezelőtti pakisztáni béketárgyalásokhoz nagy reményeket fűzött a világ, az egyeztetés hamar félbeszakadt. Ekkor közölte az amerikai elnök, hogy az USA is lezárja a Hormuzi-szorost, sőt blokád alá veszi Irán minden fontos kikötőjét. Ehhez viszont a Közel-Keletre eddig küldött amerikai flotta nem elég nagy. „Hol van a többi hordozó?” – tehette fel a kérdést az amerikai elnök, amire most a The War Zone is megpróbált válaszolni.

A portál nyílt hozzáférésű felderítési adatok alapján arról számolt be, hogy a már a Földközi-tenger keleti medencéjéből operáló USS Gerald R. Ford (CVN78) anyahajó vezette harci kötelékhez napokon belül még egy fog csatlakozni. A USS George H.W. Bush (CVN77) hordozócsoport első egységei már át is haladtak a Gibraltári-szoroson. A harmadik anyahajós egység – amelynek vezére a USS Abraham Lincoln (CVN72) – pedig az Indiai-óceánról folytathatja az Irán elleni légcsapásokat, amennyiben lejár a Washington által meghirdetett tűzszünet. Ehhez a kötelékhez tartozik még a USS Tripoli (LH7) rohamhajó és kísérői, fedélzetükön több mint kétezer tengerészgyalogos katonával, meg persze azok harcjárműveivel.

Trump elnök legutóbbi bejelentése után az amerikai hadiflotta haladéktalanul útnak indított Hawaii-ról még egy partra szálló egységet. A USS Boxer (LHD-4) rohamhajó vezette csapat szállítja a 11-ik Tengerészgyalogos Expedíciós Különítményt (MEU). Ezek a kétezer-kétezerötszáz fős alakulatok az amerikai hadtengerészet legkisebb, gyorsreagálású egységei. Saját légi, földi továbbá logisztikai támogatással rendelkeznek, így teljesen önállóan tudnak harcolni, és a hajókról bárhol, bármikor, azonnal bevethetők.

A Tripoli és a Boxer fedélzetén az Iránhoz közeli vizekre érkező tengerészgyalogos alakulatok nagyon komoly harcértéket képviselnek. Főleg, hogy amennyiben harcba vetik őket, a levegőből már három hordozó fedélzeti repülő ezred (egyenként 80-90, első vonalbeli vadászbombázóval) támogathatja őket, a saját harci helikoptereikkel és F-35B röviden felszálló és helyből leszálló repülőgépeikkel együtt.

Nyugati megfigyelők szerint az Egyesült Államok olyan hatalmas katonai erőt von össze a Perzsa-öböl térségében, amelynek aligha lesz képes ellenállni Irán.

Épp jókor indulhat újra a kőolaj a Barátság vezetéken, de nem ez a kulcs az elemző szerint

Épp jókor indulhat újra a kőolaj a Barátság vezetéken, de nem ez a kulcs az elemző szerint
Történelmi mélypontra zuhant Magyarország stratégiai üzemanyag- és kőolajkészlete márciusban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint. Időközben az ukrán elnök bejelentette, hogy két héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Az Erste csoport regionális olaj- és gázipari elemzője az InfoRádióban azt mondta: ha meg is indul a szállítás a Barátság vezetéken, még több hetet vesz igénybe az érkező olaj finomítói feldolgozása.
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP
Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

„A legnagyobb átok a megosztottság” – Reagált a választások eredményére az RMDSZ

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Ursula von der Leyen a „legsürgetőbb feladatokról” egyeztetett Magyar Péterrel

Moszkva ismét üzent Magyar Péter kijelentéseire reagálva

Válaszolt Magyar Péter szavaira az EB, Magyarország majd hozzájuthat a forrásokhoz

Fontos német vezető várja a találkozást Magyar Péterrel

„Jó szövetséges volt” – Orbán Viktortól búcsúzkodik a lengyel szuvernisták vezéralakja, és keményen nekiment Magyar Péternek

Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást

A Tiszára szavazott, másnap kilépett a DK-ból Óbuda polgármestere

Az EU nem fog sokáig ünnepelni? – Brit sajtóreakciók a magyar választásokra

Méltatlanná vált tisztségére Piliscsaba jegyzője a polgármester szerint

Az MKIK így búcsúzik a távozó kormánytól – várja az újat

Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Remek a hangulat az amerikai tőzsdéken

Remek a hangulat az amerikai tőzsdéken
A kedvezőtlen nemzetközi hangulat sem zavarta a magyar tőzsdét hétfőn: a Tisza Párt győzelmére kiemelkedő forgalom mellett dőltek a csúcsok a BUX indexben és a Telekom kivételével a nagypapírokban egyaránt. A Fidesz-közeli cégek részvényei azonban komoly esést szenvedtek el. Nemzetközi szinten a keddi nap a mérsékelt optimizmus jegyében telhet, tekintve, hogy esni kezdett az olajár és újra enyhülnek az iráni feszültségek. A magyar tőzsde kisebb elmozdulásokkal nyitott, a nyitást követően azonban ismét gyorsan megjelentek a vevők. A Mol és az OTP is új történelmi csúcsra ugrott. Az amerikai kereskedés kifejezetten optimista hangultaban telik: a befektetők láthatóan óvatosan optimisták az iráni konfliktus rendezését illetően.

Kiszivárgott Moszkva titkos hadművelete: szakadár államot hoznának létre Oroszország szomszédjában

Az orosz titkosszolgálatok ma már egyre többször használják a közösségi platformokat beszervezésre.

Trump says Iran talks could resume 'over next two days' as US says ships turned back by blockade

Tracking data analysed by BBC Verify shows at least four ships linked to Iran have crossed the waterway, after the start of a US blockade on Iranian ports.

2026. április 14. 20:10
Szerbia „nem felejt”, indul a harcidrón-gyártás
2026. április 14. 19:24
„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól
