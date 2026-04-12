Száz férfival kényszerítette együttlétre a feleségét

A gyanúsított, a Hells Angels motoros klub egykori tagja tavaly októberben került őrizetbe, miután a felesége feljelentette. A vád szerint mintegy 120 férfinak szolgáltatta ki szexuálisan a feleségét éveken keresztül, 2022 és 2025 között. Az interneten adott fel hirdetéseket, megszervezte a találkozókat és őrködött. A feleségéről szexuális tartalmú videókat is készített, amelyeket közzétett az interneten, hogy még több ügyfelet szerezzen.

A férfit nyolcrendbeli nemi erőszakkal, nemi erőszak négyrendbeli kísérletével és négyrendbeli bántalmazással is vádolják.

Az ügyész megfogalmazása szerint a vádlott „könyörtelenül kizsákmányolta” a feleségét, aki kiszolgáltatott helyzetben volt, és „egy bizonyos fokig bele is törődött abba, hogy prostituálták”. Mintegy 120 férfiról gyanítják, hogy fizetett a férjnek a feleség szexuális szolgáltatásaiért – mondta el az ügyész.

A pénteken Angermanland tartományban kezdődött perben egyelőre csak a férj ügyét tárgyalják, de

26 ügyfél ellen is vádat emeltek. Svédországban nem büntetik a szexuális szolgáltatások felajánlását, a vásárlását azonban igen.