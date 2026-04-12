2026. április 12. vasárnap Gyula
Rendőrségi bilincs egy fa asztalon, néhány 20 ezer forintos bankjeggyel.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Száz férfival kényszerítette együttlétre a feleségét

Infostart / MTI

Pénzért szexuális együttlétre kényszerítette több mint száz férfival kiszolgáltatott helyzetű feleségét Svédországban egy 62 éves férfi, aki pénteken jelent meg a bíróság előtt az ellene prostítucióra kényszerítés és nemi erőszak vádjával indított perben.

A gyanúsított, a Hells Angels motoros klub egykori tagja tavaly októberben került őrizetbe, miután a felesége feljelentette. A vád szerint mintegy 120 férfinak szolgáltatta ki szexuálisan a feleségét éveken keresztül, 2022 és 2025 között. Az interneten adott fel hirdetéseket, megszervezte a találkozókat és őrködött. A feleségéről szexuális tartalmú videókat is készített, amelyeket közzétett az interneten, hogy még több ügyfelet szerezzen.

A férfit nyolcrendbeli nemi erőszakkal, nemi erőszak négyrendbeli kísérletével és négyrendbeli bántalmazással is vádolják.

Az ügyész megfogalmazása szerint a vádlott „könyörtelenül kizsákmányolta” a feleségét, aki kiszolgáltatott helyzetben volt, és „egy bizonyos fokig bele is törődött abba, hogy prostituálták”. Mintegy 120 férfiról gyanítják, hogy fizetett a férjnek a feleség szexuális szolgáltatásaiért – mondta el az ügyész.

A pénteken Angermanland tartományban kezdődött perben egyelőre csak a férj ügyét tárgyalják, de

26 ügyfél ellen is vádat emeltek. Svédországban nem büntetik a szexuális szolgáltatások felajánlását, a vásárlását azonban igen.

bíróság

svédország

bűnözés

Orbán Viktor a Fidesz kampányzáróján: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk vasárnap

Orbán Viktor a Fidesz kampányzáróján: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk vasárnap

A Fidesz Budapesten, a Szentháromság téren tartotta kampányzáró rendezvényét, amelyen többek között Lázár János, Szijjártó Péter és Orbán Viktor is felszólalt. Orbán Viktor hangsúlyozta: a választási kampánynak nem most, hanem vasárnap este 7 órakor lesz vége. A magyar nemzet legfontosabb célkitűzése a háborúból való kimaradás, és ehhez hárommillió szavazatra, és nemzeti egységre van szükség – mondta, hozzátéve: nincs kampánycsend, tegyék azt, amit ő: keljenek korán, menjenek el gyorsan szavazni, aztán pedig mozgósítani.
 

Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából, miközben Pakisztánban tárgyal a békéről az Egyesült Államok és Irán. A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson békefényt gyújtottak meg Rómában.
 

Választás 2026: Eljött a nap, szavaz az ország

Ma reggel elkezdődik a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk az eseményeket!

Baj van több válogatott vb-mezeivel: riadót fújt a gyártó, ez hogy nem derült eddig ki?

A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben.

US and Iran fail to reach agreement after historic peace talks in Pakistan, Vance says

Vice-President JD Vance says Tehran must make a "fundamental commitment" not to develop nuclear weapons. Iran says the US should refrain from "excessive demands".

