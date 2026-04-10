Ukrajna iráni drónokat lőtt le – de nem otthon, hanem a Közel-Keleten

Ukrán újságírókkal találkozva Zelenszkij elmondta: eddig három országgal született kétoldalú megállapodás. Az ukrán vállalatok ezeknek az országoknak a hadseregeivel fognak együttműködni az egyes létesítmények védelme érdekében – fogalmazott az ukrán elnök.

„Az én feladatom a szolgáltatások terjedelméről, a szolgáltatásokról és a fegyverzet típusairól való tárgyalás” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán államfő kijelentette, hogy jelenleg biztonsági tárgyalások folynak

Ománnal,

szó van a Kuvaittal, valamint

Bahreinnel való együttműködésről is,

korábban pedig megállapodások születtek

Szaúd-Arábiával,

Katarral és

az Egyesült Arab Emírségekkel.

Az államfő hangsúlyozta, hogy az ukrán szakemberek már lelőttek ukrán gyártmányú elfogó repülőgépekkel iráni Sahed drónokat a Közel-Keleten.

Az elnök megjegyezte, Ukrajna a közel-keleti országoknak nyújtott támogatásért cserébe „különféle dolgokat” kap majd. „Bizonyos esetekben az energetikai biztonságunk védelmét szolgáló elfogó elfogórendszerekről van szó, más esetekben pedig pénzügyi megállapodásokról” – fogalmazott Zelenszkij. Elmondása szerint a megállapodások szerint a partnerek nyersolajat és dízelolajat szállítanak majd Ukrajna számára.

Ukrajna elősegíti a partnerországok biztonságának megerősítését cserébe azért, hogy azok hozzájárulnak Ukrajna stabilitásának fenntartásához, ami „sokkal többet jelent, mint pusztán csak pénzt kapni” – hangsúlyozta Zelenszkij.

A nyitóképen: egy iráni gyártmányú Sahed drón Ukrajnában, Zaporizzsjében, egy orosz dróntámadás után