2026. április 10. péntek Zsolt
Sahed típusú drón maradványa a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában egy orosz dróntámadás után, 2025. június 18-án.
Nyitókép: MTI/AP/Katerina Klocsko

Ukrajna iráni drónokat lőtt le – de nem otthon, hanem a Közel-Keleten

Ukrajna jelenleg három országgal folytat biztonsági tárgyalásokat a drónok elleni védelemről, és ukrán szakemberek már lelőttek ukrán gyártmányú elfogó repülőgépekkel iráni Sahed drónokat a Közel-Keleten – tudatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján.

Ukrán újságírókkal találkozva Zelenszkij elmondta: eddig három országgal született kétoldalú megállapodás. Az ukrán vállalatok ezeknek az országoknak a hadseregeivel fognak együttműködni az egyes létesítmények védelme érdekében – fogalmazott az ukrán elnök.

„Az én feladatom a szolgáltatások terjedelméről, a szolgáltatásokról és a fegyverzet típusairól való tárgyalás” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán államfő kijelentette, hogy jelenleg biztonsági tárgyalások folynak

  • Ománnal,
  • szó van a Kuvaittal, valamint
  • Bahreinnel való együttműködésről is,

korábban pedig megállapodások születtek

  • Szaúd-Arábiával,
  • Katarral és
  • az Egyesült Arab Emírségekkel.

Az államfő hangsúlyozta, hogy az ukrán szakemberek már lelőttek ukrán gyártmányú elfogó repülőgépekkel iráni Sahed drónokat a Közel-Keleten.

Az elnök megjegyezte, Ukrajna a közel-keleti országoknak nyújtott támogatásért cserébe „különféle dolgokat” kap majd. „Bizonyos esetekben az energetikai biztonságunk védelmét szolgáló elfogó elfogórendszerekről van szó, más esetekben pedig pénzügyi megállapodásokról” – fogalmazott Zelenszkij. Elmondása szerint a megállapodások szerint a partnerek nyersolajat és dízelolajat szállítanak majd Ukrajna számára.

Ukrajna elősegíti a partnerországok biztonságának megerősítését cserébe azért, hogy azok hozzájárulnak Ukrajna stabilitásának fenntartásához, ami „sokkal többet jelent, mint pusztán csak pénzt kapni” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon
elemzők az Arénában

A vasárnapi választás esélyeit, a kis és a nagy pártok várható lehetőségeit, a vasárnap esti eredmény egyértelműségének esélyét boncolgatta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Donald Trump: menjetek, és szavazzatok Orbán Viktorra!

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

Kéréssel fordult minden választópolgárhoz a köztársasági elnök

231 ezer levélszavazatot már leadtak az országgyűlési választásokra

Volodimir Zelenszkij határidőt mondott a Barátságra

Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen az is elhangzott: nehéz hónapok várnak Ukrajnára, mert Amerika egyre kevésbé foglalkozik a térséggel.
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Teljesen átalakul a hazánkban is népszerű bank vezetése: zsíros osztalékkal és egy váratlan felvásárlással lepték meg a piacot

A Raiffeisen Bank International (RBI) közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2025-ös üzleti év után járó, 1,6 eurós részvényenkénti osztalékot.

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

The US vice-president was speaking to reporters before departing for Islamabad, where he is due to lead talks with an Iranian delegation.

2026. április 10. 13:44
Amerikai tévében lepte meg a világot a kubai elnök
2026. április 10. 13:33
Áttörés Tajvannal? A kínai államfő fogadta a tajpeji ellenzék vezetőjét
