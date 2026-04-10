2026. április 10. péntek
Melania Trump, az amerikai elnök felesége a Fehér Ház karácsonyfáját fogadja a washingtoni elnöki rezidencián 2025. november 24-én. A Michigan állambeli Sidney Townshipben nevelt fát a Kék szobában állítják fel.
Melania Trump tagadja, hogy közvetlen kapcsolata lett volna Jeffrey Epsteinnel

Az amerikai elnök felesége közölte: soha nem ápolt baráti kapcsolatot a fiatalkorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt bíróság elé állított egykori üzletemberrel.

Jogi következményeket is kilátásba helyezett Melania Trump azokkal szemben, akik olyan híreket terjesztenek, miszerint közvetlen személyes ismeretségben volt Jeffrey Epsteinnel.

Donald Trump amerikai elnök felesége kijelentette: hamisak azok a híresztelések, amelyek szerint férjének Jeffrey Epstein mutatta volna őt be. Közölte, hogy

Donald Trumppal 1998-ban, egy New York-i partin találkozott, két évvel azt megelőzően, hogy egy nyilvános eseményen bemutatták Jeffrey Epsteinnek.

Melania Trump kijelentette, hogy soha nem ápolt baráti kapcsolatot a fiatalkorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt bíróság elé állított, majd a börtönben 2019-ben öngyilkosságot elkövetett egykori üzletemberrel, akinek áldozata sem volt. Hozzátette, előfordult, hogy a New York-i társasági élet eseményein mindketten részt vettek

Egyben felhívta a figyelmet a közösségi médiában évek óta keringő hamis képekre, és óvatosságra intett azokkal kapcsolatban.

Melania Trump a néhány perces nyilatkozatban arra szólította fel az amerikai Kongresszust, hogy hivatalos meghallgatás keretében biztosítson lehetőséget azoknak a nőknek, akik Jeffrey Epstein áldozatai voltak, hogy eskü alatt tehessenek vallomást a velük történtekről.

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel
„Az a veszély fenyeget, hogy amit felépítettünk, elveszíthetjük, ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, tüntetést és balhét szerveznek már most" – fogalmazott péntek reggel Orbán Viktor, aki mindenkit arra buzdított a Facebook-oldalán közzétett videójában, hogy vasárnap menjen el szavazni és voksoljon a Fideszre.
 

Szakértő: egy markáns mintázatból látszik, mikor jöhet a fordulópont a tőzsdéken az olajkrízis után

Általában 7-8 hónap, amíg megnyugszik a piac egy-egy, az olajkereskedelmet érintő sokk után. A részvénypiacokon átlagban 170 kereskedési nap a visszarendeződés ideje – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Mohos Kristóf.
 

Megtorpant a rali, az iráni eseményekre figyelnek a befektetők

Kivárnak a befektetők a pénteki amerikai inflációs adat előtt, miközben a piacok egyre idegesebben figyelik az iráni tűzszüneti tárgyalások alakulását. A Wall Street ugyan sorozatban hetedik napja emelkedett, de a határidős indexek már óvatos képet mutatnak, jelezve, hogy a geopolitikai kockázatok és az inflációs nyomás együtt határozhatják meg a következő irányt.

Veszélyben a hazai barack és eperszezon: komoly árat fizethetünk a tavaszi ítéletidő miatt

Aszály, szélvihar és hajnali fagyok egyszerre terhelik a vasi gyümölcsösöket: a következő napok dönthetnek arról, mennyi kajszi marad a fákon, és időben elindul-e az eperszezon.

Israel and Hezbollah exchange strikes overnight as Trump criticises Iran's handling of Hormuz strait

The US president has accused Iran of "doing a very poor job" with the key shipping channel, though which 20% of the world's oil normally passes.

2026. április 10. 09:02
Kéthetes keresés után mentettek ki egy bányászt a búvárok Mexikóban
2026. április 10. 08:40
Légi úton csempésztek migránsokat Vietnámból – letartóztatás Magyarországon
