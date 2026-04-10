Melania Trump tagadja, hogy közvetlen kapcsolata lett volna Jeffrey Epsteinnel

Jogi következményeket is kilátásba helyezett Melania Trump azokkal szemben, akik olyan híreket terjesztenek, miszerint közvetlen személyes ismeretségben volt Jeffrey Epsteinnel.

Donald Trump amerikai elnök felesége kijelentette: hamisak azok a híresztelések, amelyek szerint férjének Jeffrey Epstein mutatta volna őt be. Közölte, hogy

Donald Trumppal 1998-ban, egy New York-i partin találkozott, két évvel azt megelőzően, hogy egy nyilvános eseményen bemutatták Jeffrey Epsteinnek.

Melania Trump kijelentette, hogy soha nem ápolt baráti kapcsolatot a fiatalkorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt bíróság elé állított, majd a börtönben 2019-ben öngyilkosságot elkövetett egykori üzletemberrel, akinek áldozata sem volt. Hozzátette, előfordult, hogy a New York-i társasági élet eseményein mindketten részt vettek

Egyben felhívta a figyelmet a közösségi médiában évek óta keringő hamis képekre, és óvatosságra intett azokkal kapcsolatban.

Melania Trump a néhány perces nyilatkozatban arra szólította fel az amerikai Kongresszust, hogy hivatalos meghallgatás keretében biztosítson lehetőséget azoknak a nőknek, akik Jeffrey Epstein áldozatai voltak, hogy eskü alatt tehessenek vallomást a velük történtekről.