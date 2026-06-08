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Nyitókép: sandsun/Getty Images

Ecuador továbbra is verhetetlennek tűnik

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A csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra készülő ecuadori válogatott 3-0-ra legyőzte Guatemalát és már 21 hónapja nem kapott ki, míg a két vb-résztvevő összecsapásán Kolumbia 2–0-ra verte Jordániát.

Ecuador a dél-amerikai selejtező második helyezettjeként jutott ki a tornára, legutóbb az ötszörös világbajnok Brazíliától kapott ki még 2024 szeptemberében. A vasárnap éjszakai sikerrel együtt nyolc győzelemnél és tizenegy döntetlennél tart.

Az argentin Sebastian Beccacece szövetségi kapitány együttese a csütörtökön kezdődő, Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő világbajnokságon az E csoportban szerepel a négyszeres győztes német, a curacaói és az elefántcsontparti válogatottal együtt.

Kolumbia 2–0-ra legyőzte az ugyancsak vb-résztvevő Jordániát San Diegóban. A brazil Palmeiras csatára, Jhon Arias duplázott, de érdekesség, hogy a 38 válogatott fellépésén szerzett hat találatát egyaránt felkészülési mérkőzéseken érte el.

A kolumbiai együttes a K csoportban szerepel a tornán és az üzbég, a kongói, valamint a portugál nemzeti csapattal játszik majd, míg Jordánia a J csoportban a vb-címvédő argentinok mellett az osztrákokkal és az algériaiakkal került össze.

Eredmények:

  • Kolumbia–Jordánia 2–0 (1–0)
  • Ecuador–Guatemala 3–0 (1–0)
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