Szörnyűséges, húsevő parazita ütötte fel a fejét a tengerentúlon, hiába védekeztek ellene

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma bejelentette, hogy Texasban egy borjú szervezetében azonosították az amerikai csavarlégy lárváját. A rendkívül veszélyes, húsevő parazita belülről pusztítja el a megfertőzött gazdatestet.

A Cochliomyia hominivorax nevű légyfaj jelenléte komoly fenyegetést jelent az amerikai szarvasmarha-állományra. A parazita életciklusa során a nőstény légy nyílt sebekbe rakja a petéit, a kikelő lárvák pedig a gazdaállat élő szöveteivel táplálkoznak, ami kezelés nélkül az állat pusztulásához vezet – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A kártevő nem csupán a haszonállatokra veszélyes; bármilyen melegvérű élőlényt, így az embert is képes megtámadni.

Az Egyesült Államok az 1960-as és 1970-es években rendkívüli erőfeszítések árán, steril hímek tömeges kijuttatásával már sikeresen kiirtotta a kártevőt a területéről. Azóta a faj csak elvétve, behurcolt esetek formájában jelent meg az országban.

Mivel az amerikai szarvasmarha-ágazat eleve nehéz helyzetben van, az állomány történelmi mélyponton áll, így a mostani eset komoly aggodalmat váltott ki a szektor szereplőiből. Ha kirobban egy esetleges járvány, az rendkívül súlyos gazdasági károkat okozna és veszélyeztetné az állatjólétet is. Az USDA a bejelentés után várhatóan szigorú karantént és mentesítési intézkedéseket vezet be az érintett térségben.