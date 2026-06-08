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Egy vörös szemű, zöld külsejű légy pihen egy világos fa felületen.
Nyitókép: Unsplash

Szörnyűséges, húsevő parazita ütötte fel a fejét a tengerentúlon, hiába védekeztek ellene

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Az amerikai agrárminisztérium szerdán jelentette be, hogy Texasban egy borjú szervezetében azonosították az amerikai csavarlégy lárváját. A parazita rovar minden melegvérű élőlényre nézve veszélyes, belülről pusztítja el a gazdatestet.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma bejelentette, hogy Texasban egy borjú szervezetében azonosították az amerikai csavarlégy lárváját. A rendkívül veszélyes, húsevő parazita belülről pusztítja el a megfertőzött gazdatestet.

A Cochliomyia hominivorax nevű légyfaj jelenléte komoly fenyegetést jelent az amerikai szarvasmarha-állományra. A parazita életciklusa során a nőstény légy nyílt sebekbe rakja a petéit, a kikelő lárvák pedig a gazdaállat élő szöveteivel táplálkoznak, ami kezelés nélkül az állat pusztulásához vezet – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

A kártevő nem csupán a haszonállatokra veszélyes; bármilyen melegvérű élőlényt, így az embert is képes megtámadni.

Az Egyesült Államok az 1960-as és 1970-es években rendkívüli erőfeszítések árán, steril hímek tömeges kijuttatásával már sikeresen kiirtotta a kártevőt a területéről. Azóta a faj csak elvétve, behurcolt esetek formájában jelent meg az országban.

Mivel az amerikai szarvasmarha-ágazat eleve nehéz helyzetben van, az állomány történelmi mélyponton áll, így a mostani eset komoly aggodalmat váltott ki a szektor szereplőiből. Ha kirobban egy esetleges járvány, az rendkívül súlyos gazdasági károkat okozna és veszélyeztetné az állatjólétet is. Az USDA a bejelentés után várhatóan szigorú karantént és mentesítési intézkedéseket vezet be az érintett térségben.

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