Az Országgyűlés plenáris ülése hétfő délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Ezeket követően a parlament megszavazza a vizsgálóbizottságok tisztségviselőit.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a parlament alelnöke a házbizottság múlt csütörtöki ülését követően elmondta, hogy

a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseit,

a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését,

a kegyelmi botrány felelőseit, valamint

a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok

tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek hétfőn. Közölte, hogy a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság esetében – amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta – a csúszásnak technikai okai vannak.

A képviselők döntenek a fizetésük csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is, amelyről előterjesztőként Kalázdi-Kerekes Kinga korábban így fogalmazott:

„Ez a módosítás a korábbiakhoz képest 40 százalékos alapbércsökkentést jelent, a tényleges jövedelmek 10 és 35 százalék közötti mértékben csökkennének. A javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat is:

a lakhatási támogatás 31 százalékkal,

az irodabérletre fordítható keretösszeg 52 százalékkal,

a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30 százalékkal csökkenne.

Megszűnne a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint

a budapesti képviselők számára korábban biztosított jelentős üzemanyag-elszámolási lehetőség is”

– sorolta a tiszás képviselő

Interpellációk is lesznek. Az ellenzék egyebek mellett a digitális gyermekvédelemről, a vendégmunkások beáramlásáról, az azonos neműek házasságáról, az ingatlanmaffia felszámolásáról, az életszínvonal alakulásáról, a családtámogatásokról és a magánegészségügy problémáiról kérdezi a kormány képviselőit. A tiszások a visszaszerzett uniós pénzekből finanszírozott közlekedési és energetikai beruházásokról szeretnének többet megtudni.

A törvényhozás megtartja az utolsó körös vitát a tisztességtelen fogyasztói szerződések felülvizsgálatáról, amelyről rögtön szavaznak is.

Azonnali kérdések is elhangoznak. Az ellenzékiek az azbesztszennyezéssel érintett önkormányzatok támogatásáról, a Pécsi Ipari Park fejlesztéséről, a teszedd szemétszedő mozgalom és az ökológiai halászat sorsáról, valamint a vendégmunkás tilalomról, a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíjáról, illetve az erős forint és a balatoni turizmus összefüggéséről faggatják a minisztereket és az államtitkárokat. A tiszások a HÉV rekonstrukció részleteiről, a vidékfejlesztés irányairól és az NKA-s pénzek kivizsgálásáról érdeklődnek majd.

Kedden reggel 9 órakor kezdődik a munka. A napirend előtti felszólalásokat követően a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló tiszás előterjesztéseket vitatja meg az Országgyűlés.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.