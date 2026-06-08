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A magyar Országgyűlés (Parlamanet) épületének központi kupolája Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/Kirillm

Országgyűlés: vizsgálóbizottságok, képviselői fizetések és politikai reklámok – kétnapos nagyüzem indul

Infostart / InfoRádió

Kétnapos ülésre készül az Országgyűlés. A képviselők hétfőn megválasztják négy parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak az azt követő héten szavaznak majd. A képviselők fizetése is napirendre kerül. A héten a nagy korrupcióellenes törvénycsomagot is benyújtják a Háznak.

Az Országgyűlés plenáris ülése hétfő délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Ezeket követően a parlament megszavazza a vizsgálóbizottságok tisztségviselőit.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt), a parlament alelnöke a házbizottság múlt csütörtöki ülését követően elmondta, hogy

  • a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseit,
  • a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését,
  • a kegyelmi botrány felelőseit, valamint
  • a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok

tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek hétfőn. Közölte, hogy a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság esetében – amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta – a csúszásnak technikai okai vannak.

A képviselők döntenek a fizetésük csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is, amelyről előterjesztőként Kalázdi-Kerekes Kinga korábban így fogalmazott:

„Ez a módosítás a korábbiakhoz képest 40 százalékos alapbércsökkentést jelent, a tényleges jövedelmek 10 és 35 százalék közötti mértékben csökkennének. A javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat is:

  • a lakhatási támogatás 31 százalékkal,
  • az irodabérletre fordítható keretösszeg 52 százalékkal,
  • a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30 százalékkal csökkenne.
  • Megszűnne a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint
  • a budapesti képviselők számára korábban biztosított jelentős üzemanyag-elszámolási lehetőség is”

– sorolta a tiszás képviselő

Interpellációk is lesznek. Az ellenzék egyebek mellett a digitális gyermekvédelemről, a vendégmunkások beáramlásáról, az azonos neműek házasságáról, az ingatlanmaffia felszámolásáról, az életszínvonal alakulásáról, a családtámogatásokról és a magánegészségügy problémáiról kérdezi a kormány képviselőit. A tiszások a visszaszerzett uniós pénzekből finanszírozott közlekedési és energetikai beruházásokról szeretnének többet megtudni.

A törvényhozás megtartja az utolsó körös vitát a tisztességtelen fogyasztói szerződések felülvizsgálatáról, amelyről rögtön szavaznak is.

Azonnali kérdések is elhangoznak. Az ellenzékiek az azbesztszennyezéssel érintett önkormányzatok támogatásáról, a Pécsi Ipari Park fejlesztéséről, a teszedd szemétszedő mozgalom és az ökológiai halászat sorsáról, valamint a vendégmunkás tilalomról, a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíjáról, illetve az erős forint és a balatoni turizmus összefüggéséről faggatják a minisztereket és az államtitkárokat. A tiszások a HÉV rekonstrukció részleteiről, a vidékfejlesztés irányairól és az NKA-s pénzek kivizsgálásáról érdeklődnek majd.

Kedden reggel 9 órakor kezdődik a munka. A napirend előtti felszólalásokat követően a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló tiszás előterjesztéseket vitatja meg az Országgyűlés.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Országgyűlés: vizsgálóbizottságok, képviselői fizetések és politikai reklámok – kétnapos nagyüzem indul

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