INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az új TGV M nagysebességû személyvonat továbbfejlesztett változata, a TGV INOUI 2025 a bemutatójára érkezik a francia nemzeti vasúttársaság, az SNCF párizsi központi szerelõcsarnokába (TSEE) 2023. október 6-án. Az SNCF Voyageurs és az Alstom francia vasútgépészeti társaság közös beruházása nyomán megalkotott új modell az elõzõ változathoz képest száz ülõhellyel bõvült, és használata kevesebb szén-dioxidot termel. Az új szerelvényeket 2025-tõl helyezik üzembe a francia vasútvonalakon.
Nyitókép: Teresa Suárez

Teherautóba rohant egy szupervonat Franciaországban – videó

Infostart / MTI

Halálos áldozata is volt a vasúti balesetnek, amely kedden reggel történt Calais közelében, Franciaországban, egy vasúti átjáróban, ahol egy nagy sebességű vonat (TGV) ütközött teherautóval – jelentette be Fabien Villedieu, a francia SUD vasúti szakszervezettől.

Villedieu az X-en arról számolt be, hogy a balesetben a vonat vezetője vesztette életét, és számos utas is megsérült.

A helyi média közlése szerint a TGV egy katonai járműveket szállító teherautó pótkocsijának ütközött.

Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter szintén az X-en erősítette meg a baleset hírét hozzátéve, hogy a helyszínre tart.

A beleset reggel 7 óra körül egy vasúti átjáróban történt Bethune és Lens között, jelenleg ezen a vonalon nincs vonatközlekedés – írta az X-en az SNCF állami vasúttársaság.

Az SNCF és a prefektúra közlése szerint 27 ember sérült meg.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?
Budapestre érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, aki még indulás előtt Amerikában a reptéren azt mondta: „alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” . Csizmazia Gábor Amerika-szakértő szerint várhatóan folytatódnak a technológiai, gazdasági és energetikai együttműködésről szóló egyeztetések, és diplomáciai szempontból is jelentősnek mondható a látogatás. Az iráni helyzet érdemi változásáról is beszélt.
 

Oroszország ajándékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Oroszország ajándékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Szuperklasszikus rangadóval folytatódik ma a BL: Real-Bayern lesz este, Lisszabonba megy az Arsenal

Szuperklasszikus rangadóval folytatódik ma a BL: Real-Bayern lesz este, Lisszabonba megy az Arsenal

Israel tells Iranians not to travel by train as Trump threatens to 'demolish' infrastructure

Israel tells Iranians not to travel by train as Trump threatens to 'demolish' infrastructure

