Teherautóba rohant egy szupervonat Franciaországban – videó

Villedieu az X-en arról számolt be, hogy a balesetben a vonat vezetője vesztette életét, és számos utas is megsérült.

A helyi média közlése szerint a TGV egy katonai járműveket szállító teherautó pótkocsijának ütközött.

Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter szintén az X-en erősítette meg a baleset hírét hozzátéve, hogy a helyszínre tart.

PAS-DE-CALAIS : Le ministre des transports est attendu sur les lieux de l'accident de TGV. Le conducteur du train, incarcéré dans sa cabine, est mort, après avoir percuté un camion militaire du régiment de génie d'Angers au passage à niveau (La Voix du Nord). https://t.co/VUeGQ1mJte pic.twitter.com/fB12SbKvOM — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 7, 2026

A beleset reggel 7 óra körül egy vasúti átjáróban történt Bethune és Lens között, jelenleg ezen a vonalon nincs vonatközlekedés – írta az X-en az SNCF állami vasúttársaság.

Az SNCF és a prefektúra közlése szerint 27 ember sérült meg.

