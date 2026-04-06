891 alkalommal volt gyorshajtása, mégis vezethet

Súlyos kiskapu befoltozásán dolgozik néhány állam Amerikában, miután több szabálytalan autós is visszaélt a Washington D.C.-ben a nehezen érvényesíthető bírságokkal – írja a Totalcar.

Az Egyesült Államok fővárosában a columbiai kerület egy különleges szövetségi terület és nem tartozik egyetlen államhoz sem.

Ezáltal más a kommunikáció és a kapcsolat, mint az ország többi területi egysége között. Éppen ezért, az elmúlt években többször is galibát okozott, hogy a Columbiában szabálytalanul közlekedő autósokat szinte lehetetlen számon kérni tetteikért.

Ez már csak azért is aggályos, mert bár Columbia területe aránylag kicsi, rengeteg sebességmérő kamerát szereltek fel a közlekedők biztonsága érdekében. Azonban az olyan szomszédos államokból érkezők, mint Virginia vagy Maryland, egyszerűen nem tarják be a sebességkorlátokat és őket a traffipaxok sem fogják vissza. Egy Honda CR-V a 695-ös államközi autópályáról lehajtva 240 km/h körül ment. De a Washington Post nevű lapnak olyan sofőrről is van információja, aki az ötvenes zónában, tehát lakott területen belül 270 km/h-t ért el – mégsem garantált, hogy tettének volt következménye.

Egy másik rekord egy Audi sofőrjéhez köthető. Ő az elmúlt néhány évben összesen 891 alkalommal fotózta le traffipax gyorshajtás miatt és a halmazati szabályok miatt ezért 259 214 dollárnyi bírságot szedett össze – ez átszámítva 86 559 331 forint. Az nem tiszta, hogy ebből a hatóságok mennyit tudtak beszedni, de van rá esély, hogy a Marylnadben regisztrált autóstól szinte semmit, hiszen a mai napig vígan fut az utakon.