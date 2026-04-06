2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Egy közlekedésrendészeti, sebességmérésre használt traffipax kamera.
Nyitókép: Getty Images/annick vanderschelden photograph

891 alkalommal volt gyorshajtása, mégis vezethet

Infostart

891 gyorshajtása van, 87 millióval tartozik, de még mindig nincs eltiltása egy amerikai Audi sofőrjének, a hatóságok mégsem tudnak semmit tenni.

Súlyos kiskapu befoltozásán dolgozik néhány állam Amerikában, miután több szabálytalan autós is visszaélt a Washington D.C.-ben a nehezen érvényesíthető bírságokkal – írja a Totalcar.

Az Egyesült Államok fővárosában a columbiai kerület egy különleges szövetségi terület és nem tartozik egyetlen államhoz sem.

Ezáltal más a kommunikáció és a kapcsolat, mint az ország többi területi egysége között. Éppen ezért, az elmúlt években többször is galibát okozott, hogy a Columbiában szabálytalanul közlekedő autósokat szinte lehetetlen számon kérni tetteikért.

Ez már csak azért is aggályos, mert bár Columbia területe aránylag kicsi, rengeteg sebességmérő kamerát szereltek fel a közlekedők biztonsága érdekében. Azonban az olyan szomszédos államokból érkezők, mint Virginia vagy Maryland, egyszerűen nem tarják be a sebességkorlátokat és őket a traffipaxok sem fogják vissza. Egy Honda CR-V a 695-ös államközi autópályáról lehajtva 240 km/h körül ment. De a Washington Post nevű lapnak olyan sofőrről is van információja, aki az ötvenes zónában, tehát lakott területen belül 270 km/h-t ért el – mégsem garantált, hogy tettének volt következménye.

Egy másik rekord egy Audi sofőrjéhez köthető. Ő az elmúlt néhány évben összesen 891 alkalommal fotózta le traffipax gyorshajtás miatt és a halmazati szabályok miatt ezért 259 214 dollárnyi bírságot szedett össze – ez átszámítva 86 559 331 forint. Az nem tiszta, hogy ebből a hatóságok mennyit tudtak beszedni, de van rá esély, hogy a Marylnadben regisztrált autóstól szinte semmit, hiszen a mai napig vígan fut az utakon.

Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Jön az év legfontosabb eseménye – Ez minden befektetésre hatással lesz

A következő időszak hangulatát nagyban meghatározhatja a magyar piacon a vasárnapi parlamenti választások eredménye. Az esemény hatással lehet a forint árfolyamára és a részvénypiacra is, vagyis minden befektetést érinthet. A választás előtt azonban még jönnek fontos adatok a héten, főleg szerdán lesz érdemes figyelni.

Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket

Hiába próbálkozott éveken át Ják az illegális szemétlerakó felszámolásával, végső megoldásként a HulladékRadar maradt. Végigkísértük a helyzetet, és megmutatjuk azt is, mi történt.

Iran warns of 'devastating' retaliation after Trump's expletive-filled threats

The US president says he will strike Iran's power plants and bridges if Tehran does not reopen the Strait of Hormuz before an extended deadline expires.

2026. április 6. 07:00
Nem lesz béke Gázában, most a Hamász intett be
2026. április 5. 20:30
Amerikában őrizetbe vették az iráni kormány felső vezetésének rokonait
