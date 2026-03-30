2026. március 30. hétfő Zalán
Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszélést folytat az orosz általános iskolások történelemtankönyveinek szerkesztőivel a moszkvai Kremlben 2025. június 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Mkhail Metzel

Vlagyimir Putyin gondolatai már egészen másfelé járnak

Infostart

Az orosz elnök ezúttal egyáltalán nem a háborúval foglalkozott, hanem kijelentette: Oroszország készen áll otthont adni egy újabb olimpiának.

Oroszország készen áll rá, hogy újra otthont adjon egy olimpiának – írta Vlagyimir Putyin elnök az Orosz Olimpiai Bizottságnak a testület megalapításának 115. évfordulója alkalmából intézett üdvözlő üzenetében, amiről az atv.hu adott hírt.

Az orosz elnök úgy fogalmazott: „Hangsúlyozom, hogy Oroszország a jövőben is nyitott a nyári és téli olimpiai játékok megrendezésére, és készen áll rá, hogy hozzájáruljon az olimpiai mozgalom valódi eszményeinek megőrzéséhez.”

Vlagyimir Putyin emlékeztetett: Oroszország a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjai közé tartozott, és sikeresen rendezte meg a versenyeket 1980-ban Moszkvában és 2014-ben Szocsiban. Véleménye szerint mindkét esemény a szervezés és kreativitás legmagasabb szintjén történt, amit a NOB is elismert.

Az elnök az Orosz Olimpiai Bizottságot is méltatta, amiért nagyban hozzájárul az élsport fejlődéséhez, sportolókat készít fel, népszerűsíti az egészséges életmód értékeit, valamint erősíti a nemzetközi humanitárius kapcsolatokat.

Csatatér

Döntő lehet a budapesti 1-es számú választókerület végeredménye
Az V. kerületi központú, de összesen hat kerületből is részeket tartalmazó budapesti 1-es számú egyéni választókerületet meg kell nyernie a Tisza Pártnak, ha többséget akar az Országgyűlésben – véli az elemző, aki szerint a tiszás Tanács Zoltán és a fideszes Fazekas Csilla mellett még a DK-s Herfort Marietta kaphat számottevő mennyiségű szavazatot.
 

A túl sok gyár ára: így ragadt bele Kína az árversenybe – és így próbál kimászni belőle

Több évnyi öldöklő árverseny után úgy tűnik, a kínai ipar végre fellélegezhet. Friss adatok szerint a vállalati profitok ismét növekedni kezdtek, megtörve a Covid utáni időszak egyik legmeghatározóbb trendjét. A kérdés azonban az, hogy valódi fordulatról van-e szó, vagy csupán egy törékeny átmeneti megnyugvásról – és hogy mit jelent mindez Európának.

Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni

Az elmúlt időszakban feltűnően megszaporodtak a közlekedéssel kapcsolatos hírek, viták és sokszor indulatokat kiváltó esetek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

