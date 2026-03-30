Vlagyimir Putyin gondolatai már egészen másfelé járnak

Oroszország készen áll rá, hogy újra otthont adjon egy olimpiának – írta Vlagyimir Putyin elnök az Orosz Olimpiai Bizottságnak a testület megalapításának 115. évfordulója alkalmából intézett üdvözlő üzenetében, amiről az atv.hu adott hírt.

Az orosz elnök úgy fogalmazott: „Hangsúlyozom, hogy Oroszország a jövőben is nyitott a nyári és téli olimpiai játékok megrendezésére, és készen áll rá, hogy hozzájáruljon az olimpiai mozgalom valódi eszményeinek megőrzéséhez.”

Vlagyimir Putyin emlékeztetett: Oroszország a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjai közé tartozott, és sikeresen rendezte meg a versenyeket 1980-ban Moszkvában és 2014-ben Szocsiban. Véleménye szerint mindkét esemény a szervezés és kreativitás legmagasabb szintjén történt, amit a NOB is elismert.

Az elnök az Orosz Olimpiai Bizottságot is méltatta, amiért nagyban hozzájárul az élsport fejlődéséhez, sportolókat készít fel, népszerűsíti az egészséges életmód értékeit, valamint erősíti a nemzetközi humanitárius kapcsolatokat.