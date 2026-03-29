2026. március 29. vasárnap Auguszta
Autóra dõlt telefonoszlop Bihácson 2026. március 27-én. Az intenzív havazás és a viharos idõjárás közlekedési fennakadásokat okozott Bosznia-Hercegovinában.
Nyitókép: Edvin Zulic

Hóvihar tombol a Balkánon, félelmetes képek érkeztek

Infostart / MTI

Erőteljes havazás és intenzív esőzés okozott áradásokat, áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Bosznia-Hercegovina több térségében szombaton is.

A hóvihar az ország jelentős részét érintette: az északi hegyvidéki területeken helyenként egy métert is meghaladó hómennyiséget mértek, és az előrejelzések szerint hétfőig a hegyekben akár a két métert is elérheti a hóréteg vastagsága. A magasabban fekvő területeken a közlekedés lelassult vagy teljesen leállt, az illetékesek pedig arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a nem feltétlenül szükséges utazásokat.

A meteorológusok további csapadékra, lehűlésre és erős szélre figyelmeztettek, ami növeli az árvízveszélyt, különösen az északi és északnyugati régiókban.

Bihács, 2026. március 27. Jármûvek a szakadó hóesésben Bihácson 2026. március 27-én. Az intenzív havazás és a viharos idõjárás közlekedési fennakadásokat okozott Bosznia-Hercegovinában. MTI/AP/Edvin Zulic
A polgári védelem közlése szerint emelkedő vízszintek várhatók az ország fő folyójának számító Száva folyó vízgyűjtő területén, különösen a középső és alsó Sana folyó mentén, valamint a Spreca folyó térségében. A szakemberek március 28. és 31. között rendkívüli vízügyi helyzetre számítanak.

Bihács, 2026. március 27. Autó halad egy hóval borított úton Bihácson 2026. március 27-én. Az intenzív havazás és a viharos idõjárás közlekedési fennakadásokat okozott Bosznia-Hercegovinában. MTI/AP/Edvin Zulic
Az áradások több térségben már megkezdődtek: a Spreca kilépett medréből, több száz hektár mezőgazdasági területet öntött el, és lakóépületeket veszélyeztet a Tuzlai kanton egyes részein. Az északi

Prijedor városában 350-400 lakóház és melléképület került víz alá.

A nagy mennyiségű hó az elektromos infrastruktúrában is károkat okozott, ami kiterjedt áramkimaradásokhoz vezetett az északnyugati régiókban, miközben a kedvezőtlen időjárás miatt több útszakaszon is leállították a közlekedést. A hatóságok közlése szerint a mentőcsapatok folyamatosan dolgoznak a helyszíneken.

Ukrán dróntámadás érte vasárnap az oroszországi Uszty-Luga kikötőjét. A csapás következtében tűz ütött ki a létesítményben.

Szombaton az Egyesült Államok több ezer pontján szerveztek összehangolt tüntetéseket Donald Trump és kormányzata ellen No Kings néven.

2026. március 29. 08:50
Észak-Korea rakétája már az USA-t fenyegeti
2026. március 29. 07:46
Új Covid-variáns terjed, az eddigi oltások nem védenek ellene
