Havazás Magyarországon, március utolsó napján is kapunk belőle

Hétfő este kezdett havazni Kékesen, éjszaka pedig a Bükk magasabb csúcsain is havazás váltotta fel az esőt.

A magasban fölénk áramló hidegebb levegő hatására az Északi-középhegység magasabb csúcsain pedig az eső mellett ismét megjelent a hó.

Kékestetőn hétfő este jelentek meg az első hópelyhek, kedd reggelre pedig összefüggő hótakaró fedte be hazánk legmagasabb csúcsát, miközben a hőmérséklet közel mínusz 2 fokig csökkent – írja az Időkép.

Éjszaka a Bükk magasabb csúcsain is havazásra váltott azz eső, reggelre Bánkút is kifehéredett.

Hétfőn a Börzsöny harmadik legmagasabb csúcsa, a Nagy-Hideg-hegy is fehér ruhát öltött.

A télies idő nem lesz tartós a hegycsúcsokon sem, szerdától felmelegedés kezdődik, visszatér a tavasz.