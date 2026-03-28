2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Nyitókép: Volkswagen/Facebook

Hivatalos helyről érkezett az újabb csapás az elektromos autókra

Infostart

A osztrák rendőrség leállítja az elektromos autók használatát járőrözéshez. A Kronen Zeitung szerint a járművek nem alkalmasak a feladatok ellátására.

2024 januárja óta összesen 24 elektromos autót használtak valós körülmények között a "Tron" projekt részeként. Különböző modelleket teszteltek, köztük a VW ID.3-at és ID.4-et, valamint egy Porsche Taycant autópálya-járőrözéshez. A járműveket Tirolban, Salzburgban, Alsó-Ausztriában és Bécsben használták - írja az autoszektor.hu.

"Az eddigi előzetes teszteredmények azt mutatják, hogy az elektromos járművek csak feltételesen alkalmasak operatív rendőrségi használatra" – közölte a Belügyminisztérium az említett osztrák napilappal.

A projektet ezért az év végén leállították.

A minisztérium a döntés okaként a töltőinfrastruktúrával kapcsolatos problémákat és a speciális rendőrségi felszerelés miatti nagy össztömeget említi. A használt VW modellek 160 km/h-s végsebessége szintén korlátozó tényező az üldözési műveletekben.

Valami maradhat

„Jelenleg csak a rendőrségi műveleteken kívüli futárjárműként való használatukat tekintik pozitívnak. Ezek az értékelések részben egybeesnek más sürgősségi szolgálatok tapasztalataival” – mondta a minisztérium a Kronen Zeitungnak.

rendőrség

ausztria

elektromos autó

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

A migrációt nevezte az erőszak fő okának a német kancellár

A reformok jelentenék a válságból való kiutat a német kormánykoalíció számára

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek az országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Most már nagy biztonsággal kijelenthetjük: gyorsul a globális felmelegedés

Számos, frissen megjelent független tudományos vizsgálat is ugyanarra a következtetésre jutott: a globális éghajlatváltozás nem egyenletes, hanem immár gyorsuló ütemben zajlik. A Föld energiamérlege egyre jobban felborul, a légkör gyorsabban melegszik, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és a tengerszint emelkedése is felgyorsult a fokozódó jégolvadás miatt. Ezek a folyamatok nem távoli, elvont változások: már most hatnak időjárásunkra, ökoszisztémáinkra, mezőgazdaságunkra, gyakorlatilag mindenre a környezetünkben. A gyorsulás megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy átlássuk, merre tart a klíma, és miért vált sürgetővé a cselekvés és az elkerülhetetlen alkalmazkodás.

Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban

Szeles, változékony idővel zárul a hétvége, többfelé esővel, záporokkal, sőt a hegyekben még hóval is

Missile launched at Israel from Yemen, says Israeli military, as strikes continue on Iran

Israel and Iran exchange fire overnight and drone strikes are intercepted in UAE, Kuwait and Bahrain as Iran war enters second month.

×
2026. március 28. 04:39
A Hormuzi-szorosban az egész világ megrekedhet
2026. március 27. 21:20
Komoly tömegek indulhatnak meg a vízhiányos régiókból
×
×