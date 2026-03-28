Hivatalos helyről érkezett az újabb csapás az elektromos autókra

2024 januárja óta összesen 24 elektromos autót használtak valós körülmények között a "Tron" projekt részeként. Különböző modelleket teszteltek, köztük a VW ID.3-at és ID.4-et, valamint egy Porsche Taycant autópálya-járőrözéshez. A járműveket Tirolban, Salzburgban, Alsó-Ausztriában és Bécsben használták - írja az autoszektor.hu.

"Az eddigi előzetes teszteredmények azt mutatják, hogy az elektromos járművek csak feltételesen alkalmasak operatív rendőrségi használatra" – közölte a Belügyminisztérium az említett osztrák napilappal.

A projektet ezért az év végén leállították.

A minisztérium a döntés okaként a töltőinfrastruktúrával kapcsolatos problémákat és a speciális rendőrségi felszerelés miatti nagy össztömeget említi. A használt VW modellek 160 km/h-s végsebessége szintén korlátozó tényező az üldözési műveletekben.

„Jelenleg csak a rendőrségi műveleteken kívüli futárjárműként való használatukat tekintik pozitívnak. Ezek az értékelések részben egybeesnek más sürgősségi szolgálatok tapasztalataival” – mondta a minisztérium a Kronen Zeitungnak.