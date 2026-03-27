2026. március 27. péntek Hajnalka
Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata által közzétett kép Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterről a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélése közben a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) külügyminiszteri találkozóján az észak-kínai Tiencsinben 2025. július 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata

Iráni külügyminiszter: azt engedünk át a Hormuzi-szoroson, akit akarunk

Infostart / MTI

Abbász Aragcsi szerint partmenti államként Iránnak jogában áll nem átengedni a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok, Izrael, illetve szövetségeseik hajóit.

Abbász Aragcsi az ENSZ-főtitkárral folytatott telefonbeszélgetésében tette ezt a kijelentést. Úgy fogalmazott: a Hormuzi-szorosban kialakult bizonytalanság az Egyesült Államok és Izrael „törvényszegésének és agressziójának" egyenes következménye.

Aragcsi és António Guterres az Irán elleni amerikai és izraeli támadások biztonsági és humanitárius következményeit vitatta meg. Az iráni külügyminiszter tájékoztatta a főtitkárt a konfliktus legújabb fejleményeiről és az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett "bűntettekről". Azt is hangsúlyozta:

Irán szilárdan eltökélt amellett, hogy folytassa nemzetbiztonságának, szuverenitásának és területi integritásának „legitim" védelmét.

Abbász Aragcsi elítélte a civil célpontok, köztük iskolák, kórházak, kulturális és történelmi épületek, közintézmények és lakóházak elleni „brutális" amerikai és izraeli csapásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ENSZ felelőssége eljárást indítani az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog „kirívó megsértései" miatt.

Az iráni külügyminiszter bírálta azokat a hangokat, amelyek visszafogottságra és a háborúzás lezárására szólítják fel Iránt. „Nem szabad megfeledkezni arról az egyértelmű tényről, hogy az Egyesült Államok – Izraellel közösen – indított katonai agressziót Irán ellen, és sodorta háborúba a térséget és a világot azzal, hogy ismételten hátat fordított a diplomáciának, veszélybe sodorva ezzel valamennyi régióbeli ország biztonságát és érdekeit" - mondta Aragcsi.

A teheráni tájékoztatás szerint António Guterres a maga részéről azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania az országok nemzeti szuverenitását és területi integritását, egyúttal mélységes aggodalmának adott hangot a térségben zajló konfliktus miatt.

irán

hormuzi-szoros

abbász aragcsi

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!"

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”
Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. Mint fogalmazott, újabb válságok előtt áll a világ, és ilyenkor biztos kezű vezetőre van szükség, ezért még nem jött el a tiszások ideje. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek” – fogalmazott.
 

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Örülhetnek a vonattal utazók: 160 km/h-ra emelik a sebességet

Örülhetnek a vonattal utazók: 160 km/h-ra emelik a sebességet

Hamarosan egyre több hazai vasútvonalon utazhatunk 160 km/h-s sebességgel. A hálózatfejlesztés részeként zajló hatósági próbákon a motorvonatok sikeresen túllépték ezt a határt, és a 176 km/h-s sebességet is elérték.

Elszálltak a nemzetközi repülőjegyárak: egyes útvonalakon 560%-os drágulást mértek márciusban

Elszálltak a nemzetközi repülőjegyárak: egyes útvonalakon 560%-os drágulást mértek márciusban

Brutális áremelkedés rázta meg a nemzetközi légiközlekedést: márciusban egyes Ázsia-Európa útvonalakon több mint 560%-kal ugrottak meg a repülőjegyárak.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

