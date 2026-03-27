„Kijev folytatja az energetikai zsarolást. Ez sérti mind a mi vállalatunk, mind az amerikai vállalatok, mind a kazahsztáni vállalatok érdekeit" - mondta, rámutatva: az ukrán fél nem adta fel törekvését, hogy működésképtelenné tegye a CPC-t.

Peszkov nyilvánvalónak nevezte, hogy Egyesült Államok arra törekszik, hogy ellenőrzése alá vonja a nemzetközi energiainfrastruktúrát. Ugyanakkor visszautasította azt a feltevést, miszerint Oroszország a nyomásgyakorlás eszközeként használhatná fel az novorosszijszki orosz kikötőn át a tengizi kazah olajat exportáló CPC-t az Egyesült Államokkal szemben. Majd hozzá tette:

„Oroszország továbbra is az energiaellátás biztonságának megbízható garanciája az egész világon, bármi is történjék"

A balti-tengeri Északi Áramlat gázvezetékek jelenlegi jogállásáról szólva azt mondta, hogy az a szankciók miatt bonyolult, de a tulajdonjog a Gazpromé, miután az eredeti tulajdonos nemzetközi konzorciumból több külföldi cég kilépett.

Az áramlatok négy csöve közül egy 2022 szeptemberében elkövetett robbantásos támadás miatt három üzemképtelenné vált.

Az orosz-amerikai gazdasági együttműködés kilátásairól szólva Peszkov kijelentette, hogy ezeket az Egyesült Államok az ukrajnai rendezéstől teszi függővé. Ezt helytelennek nevezte, rámutatva, hogy az idő és a potenciális haszon elfecsérlésével mindkét fél érdekei csorbulnak.

Valótlannak nevezte azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Igor Szecsin, a Rosznyefty olajvállalat vezérigazgatója a Gyáriparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetségének Vlagyimir Putyinnal megtartott csütörtöki zártkörű találkozóján arra szólította fel a nagyvállalatokat, hogy

adományozzanak a „különleges hadművelet" céljaira, vagy hogy maga az elnök fordult volna ilyen kezdeményezéssel hozzájuk.

Peszkov szerint a találkozó egyik résztvevője - akit nem nevezett meg - személyesen kívánt jelentős összeget felajánlani az orosz államnak. Ezt, mint mondta, Putyin üdvözölte. A szóvivő azt hangoztatta, hogy sok orosz üzletember, aki az 1990-es években állami kapcsolatok révén szerezte meg vagyonát, kötelességének tartja, hogy most segítse az országot.

Peszkov azt mondta, a találkozón nem esett szó arról, hogy Oroszország és az Egyesült Államok közös ritkaföldfém-kitermelést folytasson a Donyec-medencében és alumíniumgyártást Szibériában.