2026. március 27. péntek Hajnalka
Underwater Pipeline with a Concrete Shield for Oil or Gas in the Ocean
Nyitókép: artpartner-images/Getty Images

A Kreml energetikai zsarolással vádolta meg Kijevet

Infostart / MTI

A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) létesítményei elleni dróntámadásaival Ukrajna folytatja az energetikai zsarolást a nemzetközi vállalkozás orosz, amerikai és kazah tulajdonosai ellen – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken Moszkvában.

„Kijev folytatja az energetikai zsarolást. Ez sérti mind a mi vállalatunk, mind az amerikai vállalatok, mind a kazahsztáni vállalatok érdekeit" - mondta, rámutatva: az ukrán fél nem adta fel törekvését, hogy működésképtelenné tegye a CPC-t.

Peszkov nyilvánvalónak nevezte, hogy Egyesült Államok arra törekszik, hogy ellenőrzése alá vonja a nemzetközi energiainfrastruktúrát. Ugyanakkor visszautasította azt a feltevést, miszerint Oroszország a nyomásgyakorlás eszközeként használhatná fel az novorosszijszki orosz kikötőn át a tengizi kazah olajat exportáló CPC-t az Egyesült Államokkal szemben. Majd hozzá tette:

„Oroszország továbbra is az energiaellátás biztonságának megbízható garanciája az egész világon, bármi is történjék"

A balti-tengeri Északi Áramlat gázvezetékek jelenlegi jogállásáról szólva azt mondta, hogy az a szankciók miatt bonyolult, de a tulajdonjog a Gazpromé, miután az eredeti tulajdonos nemzetközi konzorciumból több külföldi cég kilépett.

Az áramlatok négy csöve közül egy 2022 szeptemberében elkövetett robbantásos támadás miatt három üzemképtelenné vált.

Az orosz-amerikai gazdasági együttműködés kilátásairól szólva Peszkov kijelentette, hogy ezeket az Egyesült Államok az ukrajnai rendezéstől teszi függővé. Ezt helytelennek nevezte, rámutatva, hogy az idő és a potenciális haszon elfecsérlésével mindkét fél érdekei csorbulnak.

Valótlannak nevezte azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Igor Szecsin, a Rosznyefty olajvállalat vezérigazgatója a Gyáriparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetségének Vlagyimir Putyinnal megtartott csütörtöki zártkörű találkozóján arra szólította fel a nagyvállalatokat, hogy

adományozzanak a „különleges hadművelet" céljaira, vagy hogy maga az elnök fordult volna ilyen kezdeményezéssel hozzájuk.

Peszkov szerint a találkozó egyik résztvevője - akit nem nevezett meg - személyesen kívánt jelentős összeget felajánlani az orosz államnak. Ezt, mint mondta, Putyin üdvözölte. A szóvivő azt hangoztatta, hogy sok orosz üzletember, aki az 1990-es években állami kapcsolatok révén szerezte meg vagyonát, kötelességének tartja, hogy most segítse az országot.

Peszkov azt mondta, a találkozón nem esett szó arról, hogy Oroszország és az Egyesült Államok közös ritkaföldfém-kitermelést folytasson a Donyec-medencében és alumíniumgyártást Szibériában.

Külföld    A Kreml energetikai zsarolással vádolta meg Kijevet

oroszország

olajvezeték

ukrajnai háború

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. Mint fogalmazott, újabb válságok előtt áll a világ, és ilyenkor biztos kezű vezetőre van szükség, ezért még nem jött el a tiszások ideje. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek” – fogalmazott.
 

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek a 2026-os országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Szombattól személyesen is átvehetők a levélszavazói csomagok

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

Elfoglalt a katasztrófavédelem a viharos szél miatt

Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
Hozzányúlnak az üzemanyagárakhoz: literenként 39 forintnyi támogatást fizetne a portugál kormány

Portugália literenként 10 eurócentes (kb. 39 forintos) ideiglenes gázolajár-támogatást javasolt a kulcsfontosságú ágazatok számára, hogy enyhítse az iráni háború okozta üzemanyag-drágulást.

Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!

Egy igazi horgásznak - vagy annak, aki horgászvizsgára készül - ismernie kell a jelenlegi szabályokat, kifogható halfajokat, a különböző horgásztechnikákat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

2026. március 27. 17:08
Az ukrán erők csaknem 470 négyzetkilométert vettek vissza a déli országrészben
2026. március 27. 16:08
Itt az amerikai külügy értékelése: Magyarország az egyik legbiztonságosabb úti cél
