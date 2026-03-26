2026. március 26. csütörtök Emánuel
Képviselõk szavaznak az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. december 17-én. Az uniós törvényhozás december 15. és 18. között ülésezik franciaországi székhelyén.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Új korrupcióellenes szabályok az Európai Unióban

Infostart / MTI

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén új uniós szintű szabályokat fogadott el, amelyek harmonizált büntetőjogi keretet hoznak létre a korrupció megelőzésére és leküzdésére az unió egész területén – tájékoztatott az uniós parlament.

Az 581 szavazattal, 21 ellenében és 42 tartózkodás mellett elfogadott irányelv közös fogalommeghatározásokat tartalmaz a korrupciós bűncselekményekre vonatkozóan, beleértve a megvesztegetést, a hűtlen kezelést, az igazságszolgáltatás akadályozását, a befolyással üzérkedést, a hivatali visszaélést, a korrupcióhoz kapcsolódó jogellenes meggazdagodást, a korrupció révén szerzett vagyon elrejtését és a magánszektorban elkövetett korrupciót, illetve harmonizálja a szankciókra vonatkozó szabályokat.

A meglévő szabályok korszerűsítésével, a jogi fogalommeghatározások összehangolásával és strukturált szankciószintek bevezetésével az új keret célja a jogérvényesítési hiányosságok kezelése, különösen a határokon átívelő ügyekben.

A szankciórendszer biztosítja, hogy a nemzeti szabályok szerinti maximális szankciók ne legyenek túl alacsonyak. A tagállamoknak továbbra is lehetőségük lesz arra, hogy szigorúbb szabályokat fogadjanak el.

Az irányelv megerősíti a nemzeti hatóságok és az uniós szervek, köztük az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az Európai Ügyészség, valamint az Europol és az Eurojust közötti együttműködést, illetve javítják az információcserét és a koordinációt. A tagállamok évente összehasonlítható adatokat is közzé fognak tenni az átláthatóság és a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal érdekében.

A megelőzés és a kormányzás megerősítése érdekében a tagállamoknak nemzeti korrupcióellenes stratégiákat kell elfogadniuk, amit a civil társadalom bevonásával rendszeresen frissíteniük kell. Kockázatértékeléseket is kell végezniük, illetve biztosítaniuk az összeférhetetlenséget, a politikai finanszírozás átláthatóságát.

A korrupció megelőzése és kezelése érdekében célzott és kellően független szerveket is létre kell hozniuk.

Az irányelvet most hivatalosan el kell fogadnia az Európai Unió Tanácsának. Kihirdetését követően húsz nappal a jogszabály hatályba lép. A tagállamoknak ezután 24 hónap áll rendelkezésükre, hogy nemzeti jogrendjükbe átültessék, kivéve a kockázatértékelésekre és a nemzeti stratégiákra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek esetében 36 hónapos határidő áll rendelkezésre.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Gyengült a forint csütörtökön

Gyengült a forint csütörtökön

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Fizetés nélküli és fizetett szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ennyi nap jár életkor után, ezért járhat pótszabadság

Fizetés nélküli és fizetett szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ennyi nap jár életkor után, ezért járhat pótszabadság

Éves szabadság szabályok 2026-ban: mennyi fizetett és fizetés nélküli szabadság jár életkor szerint, hogyan működik a szabadság kiadása, és kinek jár pótszabadság?

Trump extends pause on striking Iranian energy plants by 10 days and says 'talks are ongoing'

Trump extends pause on striking Iranian energy plants by 10 days and says 'talks are ongoing'

The US president has said for days that negotiations between the US and Iran are under way, but Tehran has denied they are taking place.

