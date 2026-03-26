Infostart.hu
2026. március 26. csütörtök Emánuel
Eutanázia Hollandiában: hihetetlen számok jöttek

Infostart / MTI

Tavaly 10 341 ember halt meg eutanázia következtében Hollandiában, ami 3,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest – írta az NlTimes hírportál csütörtökön a regionális eutanázia-felülvizsgáló bizottság (RTE) jelentésére hivatkozva

Az eutanázia aránya az összes elhalálozáson belül 5,8 százalékról 6 százalékra emelkedett. A kérelmezők csaknem háromnegyede – 74,7 százaléka – 70 év feletti volt, és többségük testi betegségekben – elsősorban daganatos megbetegedésekben – szenvedett.

Az esetek több mint 85 százalékában gyakori fizikai kórképek, így daganatos, idegrendszeri, tüdő- vagy szív- és érrendszeri betegségek álltak a háttérben. Tavaly egy 12 és 18 év közötti fiatalkorú esetében is alkalmaztak eutanáziát.

A mentális betegségek miatti kérelmek száma viszont jelentősen, közel egyötödével csökkent: 174 ilyen esetet regisztráltak, ami 45-tel kevesebb, mint 2024-ben. Ezek között nem volt gyermekeket érintő kérelem.

A demenciával élő betegek esetében 499 alkalommal hajtottak végre eutanáziát, az RTE pedig 11 olyan ügyet vizsgált, amikor a beteg már nem volt döntésképes. Emellett 475 esetben több, életkorral összefüggő betegség együttes fennállása, 278 esetben pedig egyéb okok szerepeltek a háttérben.

A felülvizsgáló testület hét olyan esetet azonosított, amelyekben az eljáró orvosok nem tartották be maradéktalanul az előírt gondossági szabályokat; ezek kivizsgálása folyamatban van.

A világon elsőként Hollandia legalizálta az eutanáziát 2002-ben,

és még ugyanabban az évben Belgium is elfogadta az ezt lehetővé tévő törvényt. 2008-ban Luxemburg is csatlakozott az eutanáziát engedélyező országok sorához. Az aktív eutanáziát, azaz a halál bekövetkeztének közvetlen elősegítését a jogszabályok Európában a Benelux-országok mellett Spanyolországban engedik meg 2021 óta.

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Felállt a forint a délelőtti ütésből

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Úgy kapkodják a magyarok a külföldi repjegyeket, mint a cukrot: ez a helyszín vonzza őket húsvétkor

A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest.

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

