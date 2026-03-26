Eltévedt hajó hiúsított meg egy európai rakétakilövést

Megszakították a német Isar Aerospace Spectrum hordozórakétájának második tesztrepülését szerda este a norvégiai Andoya űrközpontban, közvetlenül az indítás előtt – közölte a vállalat.

A cég tájékoztatása szerint az indítást az automatikus indítási folyamat során fújták le, miután egy illetéktelen hajó megsértette a kijelölt biztonsági zónát. A visszaszámlálás újraindítása túllépte az engedélyezett indítási időablakot, így a startot el kellett halasztani.

A müncheni központú, 2018-ban alapított vállalat második kísérletét hajtotta volna végre; az első tesztrepülés mintegy egy éve szintén idő előtt kudarcba fulladt.

A mostani „Onward and Upward” misszió során több kisebb műhold pályára állítása szerepelt a tervek között.

A 28 méteres Spectrum rakéta a mikrorakéták kategóriájába tartozik, és legfeljebb egy tonna hasznos teher alacsony Föld körüli pályára juttatására tervezték. A vállalat további indításokat tervez még idén, miközben a harmadik rakéta gyártása már előrehaladott állapotban van.

A cég vezetője, Daniel Metzler korábban mérsékelt elvárásokat fogalmazott meg, hangsúlyozva, hogy már a „jelentős előrelépés” demonstrálása is sikernek számítana. Példaként említette, hogy az amerikai SpaceX is több próbálkozás után jutott el az űrig.

Az Isar Aerospace közlése szerint megrendelésállománya már most megtelt 2028-ig több száz millió dollár értékben, noha a rakéta még nem áll sorozatgyártásra készen. A megkeresések mintegy 60 százaléka a katonai szektorból érkezik, ami a geopolitikai feszültségek erősödésével magyarázható.

Európa jelenleg lemaradásban van az Egyesült Államok, Kína és India mögött az űriparban, részben az Európai Űrügynökség Ariane 6 hordozórakétája fejlesztésének csúszása miatt.

Az európai országok célja, hogy csökkentsék függőségüket a külső szolgáltatóktól, például az Blue Origin és a SpaceX.

Sajtóértesülések szerint a vállalat további, mintegy 250 millió eurós tőkebevonásról is tárgyal befektetőkkel, amely több mint 2 milliárd eurós cégértékelést jelentene, ezt azonban a vezetés nem kommentálta.