„Még nem történt megegyezés az ukrajnai helyzet rendezése ügyében az Oroszország számára kritikus fontosságú legfőbb kérdésekben, beleértve a területi kérdést” – jelentette ki csütörtökön Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak Moszkvában.

„Teljesen hazug kitalációknak” nevezte azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Oroszország februárban már közel állt egy ukrajnai békeszerződés megkötéséhez, ám az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai műveleteinek megkezdése után már nem érdekelt ebben.

„Valóban, a háromoldalú tárgyalások során sikerült bizonyos előrelépést elérni a rendezés irányába, de az alapvető, az orosz fél számára kritikus fontosságú kérdésekben továbbra sem történt megegyezés” – mondta.

„Az olyan kérdések, mint a területi kérdés, a tárgyalások fő témáját jelentik. Ezekben nem történt semmilyen előrelépés”

– tette hozzá Peszkov hangsúlyozva, hogy Moszkva továbbra is nyitott a tárgyalásokra és érdekelt a folytatásukban.

Peszkov szerint Oroszország továbbra is kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal és arra számít, hogy az ukrajnai rendezéséről szóló tárgyalások újabb fordulóját meg fogják tartani, amint azt a körülmények megengedik.

Összeegyeztethetetlenek nevezte Volodimir Zelenszkij korábbi kijelentését, miszerint békét szeretne kötni, az ukrán elnöknek azzal az utasításával, hogy a kijevi parlament készüljön fel, hogy a következő három évben Oroszországgal folytatott háborús konfliktus feltételei között kell dolgoznia.

Azzal kapcsolatban, hogy több ukrán pilóta nélküli repülőszerkezet a balti országok területén zuhant le, Peszkov elmondta, hogy az orosz szakszolgálatok és katonák nyomon követik az ukrán drónok indításának minden körülményét. Mint fogalmazott, Oroszország folytatja a „különleges hadműveletet”, hogy minimálisra csökkentse Kijev képességét „e bűnös terrorcselekmények” folytatására. Hangot adott feltételezésének, miszerint Kijev titokban kihasználhatja az Európai Unió és a NATO országait érdekeinek érvényesítésére.

A szóvivő szerint a „kijevi rezsim” arról ismert, hogy az Európai Unió tagállamainak zsarolásához és megfélemlítéséhez „az olaj- és gázvezetékeket fegyverként használja”. Megjegyezte, hogy Brüsszel teljes hallgatása Kijev több EU-tagállam ellen intézett támadásai után, valamint az, hogy nem tett kísérletet védelmükre, teljes értetlenséget kelt. „Ez meglepő magatartás az Európai Bizottság részéről” – húzta alá Peszkov.