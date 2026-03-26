2026. március 26. csütörtök Emánuel
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivõ Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Az oroszok szerint még egyáltalán nem látszik az ukrajnai háború vége

Infostart / MTI

A Kreml szerint „még nem történt megegyezés az ukrajnai rendezés Moszkva számára alapvető kérdéseiről”.

„Még nem történt megegyezés az ukrajnai helyzet rendezése ügyében az Oroszország számára kritikus fontosságú legfőbb kérdésekben, beleértve a területi kérdést” – jelentette ki csütörtökön Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak Moszkvában.

„Teljesen hazug kitalációknak” nevezte azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Oroszország februárban már közel állt egy ukrajnai békeszerződés megkötéséhez, ám az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai műveleteinek megkezdése után már nem érdekelt ebben.

„Valóban, a háromoldalú tárgyalások során sikerült bizonyos előrelépést elérni a rendezés irányába, de az alapvető, az orosz fél számára kritikus fontosságú kérdésekben továbbra sem történt megegyezés” – mondta.

„Az olyan kérdések, mint a területi kérdés, a tárgyalások fő témáját jelentik. Ezekben nem történt semmilyen előrelépés”

– tette hozzá Peszkov hangsúlyozva, hogy Moszkva továbbra is nyitott a tárgyalásokra és érdekelt a folytatásukban.

Peszkov szerint Oroszország továbbra is kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal és arra számít, hogy az ukrajnai rendezéséről szóló tárgyalások újabb fordulóját meg fogják tartani, amint azt a körülmények megengedik.

Összeegyeztethetetlenek nevezte Volodimir Zelenszkij korábbi kijelentését, miszerint békét szeretne kötni, az ukrán elnöknek azzal az utasításával, hogy a kijevi parlament készüljön fel, hogy a következő három évben Oroszországgal folytatott háborús konfliktus feltételei között kell dolgoznia.

Azzal kapcsolatban, hogy több ukrán pilóta nélküli repülőszerkezet a balti országok területén zuhant le, Peszkov elmondta, hogy az orosz szakszolgálatok és katonák nyomon követik az ukrán drónok indításának minden körülményét. Mint fogalmazott, Oroszország folytatja a „különleges hadműveletet”, hogy minimálisra csökkentse Kijev képességét „e bűnös terrorcselekmények” folytatására. Hangot adott feltételezésének, miszerint Kijev titokban kihasználhatja az Európai Unió és a NATO országait érdekeinek érvényesítésére.

A szóvivő szerint a „kijevi rezsim” arról ismert, hogy az Európai Unió tagállamainak zsarolásához és megfélemlítéséhez „az olaj- és gázvezetékeket fegyverként használja”. Megjegyezte, hogy Brüsszel teljes hallgatása Kijev több EU-tagállam ellen intézett támadásai után, valamint az, hogy nem tett kísérletet védelmükre, teljes értetlenséget kelt. „Ez meglepő magatartás az Európai Bizottság részéről” – húzta alá Peszkov.

oroszország

kreml

ukrajnai háború

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Felállt a forint a délelőtti ütésből

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Úgy kapkodják a magyarok a külföldi repjegyeket, mint a cukrot: ez a helyszín vonzza őket húsvétkor

A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest.

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

2026. március 26. 20:42
2026. március 26. 19:52
