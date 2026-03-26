A Néppárttól a Patriótákig ért az egyetértés egy migrációs állásfoglalás ügyében Brüsszelben

Az Index összefoglalója és értékelése szerint ezzel „ismét leomlott az Orbán Viktorékkal szemben emelt politikai karantén az Európai Parlamentben”.

„A jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletjavaslatáról a harmadik országbeli állampolgárok Unióban illegálisan tartózkodók visszatérésére vonatkozó közös rendszer létrehozásáról” című állásfoglalásában az EP megszavazta saját álláspontját a témát illetően, így a közeljövőben megkezdődhetnek a tárgyalások a parlament és a tagállamok kormányait tömörítő Európai Unió Tanácsa (röviden: Tanács) között.

Az állásfoglalást, ami felhatalmazza a téma jelentéstevőjét, hogy megkezdje a tárgyalásokat a Tanáccsal, az EP 389 igen, 206 nem és 32 tartózkodás mellett fogadta el, és az Európai Néppárt mellett azt a részint Orbán Viktor által alapított Patrióták Európáért, az ECR, valamint a Szuverén Nemzetek Európája képviselői támogatták, de néhány liberális és szocialista is megszavazta azt – a szavazás után néhány jobboldali és szélsőjobboldali EP-képviselő felállva tapsolta meg az eredményt, hiszen sajtóhírek szerint a Néppárttal közösen dolgozták ki a módosító indítványokat.

A jelen lévő magyar EP-képviselők közül azt mindenki támogatta.

A szavazás jegyzőkönyve szerint a Tisza Párt delegációja a távol maradó Magyar Pétert leszámítva igennel szavazott – más témákban a mai nap folyamán a párt EP-képviselői egyáltalán nem nyomtak gombot –, ahogy a hiányzó Gyürk Andrást leszámítva a Fidesz–KDNP, valamint a Mi Hazánk is. Magyaron és Gyürkön kívül a Demokratikus Koalíció két EP-képviselője nem volt jelen Brüsszelben a szavazásnál.