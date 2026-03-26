2026. március 26. csütörtök Emánuel
European flags in front of the European Commission headquarters in Brussels, Belgium. ( Motion Blurred on flags)
Nyitókép: iantfoto/Getty Images

A Néppárttól a Patriótákig ért az egyetértés egy migrációs állásfoglalás ügyében Brüsszelben

Infostart

A jobbközép-kereszténydemokrata Európai Néppárt ismét a tőle jobbra álló képviselőcsoportokkal fogadott el egy, a migrációt érintő álláspontot az Európai Parlamentben március 26-án, az ezúttal Brüsszelben tartott miniplenárison.

Az Index összefoglalója és értékelése szerint ezzel „ismét leomlott az Orbán Viktorékkal szemben emelt politikai karantén az Európai Parlamentben”.

„A jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletjavaslatáról a harmadik országbeli állampolgárok Unióban illegálisan tartózkodók visszatérésére vonatkozó közös rendszer létrehozásáról” című állásfoglalásában az EP megszavazta saját álláspontját a témát illetően, így a közeljövőben megkezdődhetnek a tárgyalások a parlament és a tagállamok kormányait tömörítő Európai Unió Tanácsa (röviden: Tanács) között.

Az állásfoglalást, ami felhatalmazza a téma jelentéstevőjét, hogy megkezdje a tárgyalásokat a Tanáccsal, az EP 389 igen, 206 nem és 32 tartózkodás mellett fogadta el, és az Európai Néppárt mellett azt a részint Orbán Viktor által alapított Patrióták Európáért, az ECR, valamint a Szuverén Nemzetek Európája képviselői támogatták, de néhány liberális és szocialista is megszavazta azt – a szavazás után néhány jobboldali és szélsőjobboldali EP-képviselő felállva tapsolta meg az eredményt, hiszen sajtóhírek szerint a Néppárttal közösen dolgozták ki a módosító indítványokat.

A jelen lévő magyar EP-képviselők közül azt mindenki támogatta.

A szavazás jegyzőkönyve szerint a Tisza Párt delegációja a távol maradó Magyar Pétert leszámítva igennel szavazott – más témákban a mai nap folyamán a párt EP-képviselői egyáltalán nem nyomtak gombot –, ahogy a hiányzó Gyürk Andrást leszámítva a Fidesz–KDNP, valamint a Mi Hazánk is. Magyaron és Gyürkön kívül a Demokratikus Koalíció két EP-képviselője nem volt jelen Brüsszelben a szavazásnál.

Kezdőlap    Külföld    A Néppárttól a Patriótákig ért az egyetértés egy migrációs állásfoglalás ügyében Brüsszelben

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Az Egyesült Államok számára nagyobb kihívás és anyagi teher az iráni háború, mint Teherán számára, mert utóbbi amellett, hogy hazai pályán van, jelentősen olcsóbb fegyvereket használ – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csiki Varga Tamás, a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője.
 

Izrael: felrobbantottuk a Hormuzi-szoros bombázásáért felelős embert

Kockázatos hadműveletre készülhet Washington – itt vannak a részletek

Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Felállt a forint a délelőtti ütésből

Felállt a forint a délelőtti ütésből

Az iráni háborúról érkező hírek határozzák meg továbbra is a devizapiaci kilátásokat, jelentős kilengéseket és gyakori irányváltásokat okozva a jegyzésben. Az euró-forint árfolyam a hetet 394 felett kezdte, ma reggelre azonban 388 alá csökkent a kurzus, míg a dollár jegyzése a hétfői 343-as árfolyam után 336 alatt kezdte a napot. A délelőtt folyamán aztán az olajárak emelkedésének és a dollár erősödésének nyomán gyengülni kezdett a forint, az euróval is a dollárral szembeni jegyzés is már 1 egységet meghaladó mértékben emelkedett a tegnap esti záráshoz képest. Délután jött a fordulat a devizapiacon: a forint percek alatt ledolgozta délelőtti gyengülését.

Úgy kapkodják a magyarok a külföldi repjegyeket, mint a cukrot: ez a helyszín vonzza őket húsvétkor

Úgy kapkodják a magyarok a külföldi repjegyeket, mint a cukrot: ez a helyszín vonzza őket húsvétkor

A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest.

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

2026. március 26. 20:42
Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában
2026. március 26. 20:12
Az oroszok szerint még egyáltalán nem látszik az ukrajnai háború vége
