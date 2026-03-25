2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Robert Fico újból nekiment az unió vezetőinek

Infostart / MTI

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke és az egész általa vezetett testület is kezd nevetségessé válni amiatt, hogy a kijevi vezetés nem engedi az uniós vizsgálócsoportnak azt, hogy a helyszínen meggyőződhessen a Barátság kőolajvezeték állapotáról – jelentette ki a szlovák miniszterelnök a pozsonyi kabinet Nyitraújlakon (Velké Záluzie) tartott kihelyezett ülése után, a Facebookon nyilvánosságra hozott videójában.

Robert Fico elmondta: tudomásul vették, hogy az ukrán fél elutasítja, hogy az uniós vizsgálócsoport a helyszínen győződhessen meg a Barátság kőolajvezeték állapotáról és ez valamit sejtet, valamint szerinte ez a helyzet, kezdi nevetségessé tenni az EB vezetését és az egész EB-t is.

„Számomra kezd nevetségessé válni az EB elnöke és az egész EB amiatt, ahogyan (Volodimir) Zelenszkij ukrán elnök felseper velük" – fogalmazott Robert Fico. A szlovák miniszterelnök rámutatott: a Barátság kőolajvezeték továbbra is le van zárva,

nincs semmilyen időpont arra vonatkozóan, hogy mikor nyitnák meg újra a szállítást a kőolajvezetéken.

Hozzátette: jelenleg az ország kőolajellátása terén a helyzet nagyon bonyolult, a Slovnaft pozsonyi kőolajfinomító kénytelen világszerte különböző forrásokból beszerezni a kőolajat, valamint továbbra is érvényes az, hogy a tranzitilletékek az Adria kőolajvezetéken – amelyen keresztül ez a kőolaj Szlovákiába kellene, hogy jusson - rendkívül magasak, és a Slovnaft továbbra is az állami tartalékalapból rendelkezésére bocsátott készleteket használja.

Robert Fico közölte, hogy a jelenlegi körülmények mellett a szlovák kormány azon dolgozik, hogy a továbbiakban is a környező országok árszintjeihez hasonló szinten tartsák az üzemanyagok árát Szlovákiában. Elmondta azt is, hogy a dízelüzemanyagra vonatkozóan a múlt héten bevezetett – eredetileg egy hónapos időszakra tervezett - korlátozások működőképesnek bizonyultak és a szlovák kormány azok megtartását tervezi.

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak" az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
 
Zelenszkij elárulta, mihez köti az USA a biztonsági garanciákat

Az Egyesült Államok a Donyec-medence feladásához köti az ukrajnai rendezéshez szükséges biztonsági garanciák nyújtására vonatkozó ajánlatát - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters hírügynökségnek szerdán Kijevben adott interjújában.

Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.

Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

A woman has been awarded $3m in a verdict that could have implications for hundreds of other cases in the US.

2026. március 25. 21:56
Az iráni koronaherceg is felszólal az amerikai CPAC-en Dallasban
2026. március 25. 21:43
Volodimir Zelenszkij: az USA súlyos árat kér a biztonsági garanciákért
