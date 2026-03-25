Robert Fico újból nekiment az unió vezetőinek

Robert Fico elmondta: tudomásul vették, hogy az ukrán fél elutasítja, hogy az uniós vizsgálócsoport a helyszínen győződhessen meg a Barátság kőolajvezeték állapotáról és ez valamit sejtet, valamint szerinte ez a helyzet, kezdi nevetségessé tenni az EB vezetését és az egész EB-t is.

„Számomra kezd nevetségessé válni az EB elnöke és az egész EB amiatt, ahogyan (Volodimir) Zelenszkij ukrán elnök felseper velük" – fogalmazott Robert Fico. A szlovák miniszterelnök rámutatott: a Barátság kőolajvezeték továbbra is le van zárva,

nincs semmilyen időpont arra vonatkozóan, hogy mikor nyitnák meg újra a szállítást a kőolajvezetéken.

Hozzátette: jelenleg az ország kőolajellátása terén a helyzet nagyon bonyolult, a Slovnaft pozsonyi kőolajfinomító kénytelen világszerte különböző forrásokból beszerezni a kőolajat, valamint továbbra is érvényes az, hogy a tranzitilletékek az Adria kőolajvezetéken – amelyen keresztül ez a kőolaj Szlovákiába kellene, hogy jusson - rendkívül magasak, és a Slovnaft továbbra is az állami tartalékalapból rendelkezésére bocsátott készleteket használja.

Robert Fico közölte, hogy a jelenlegi körülmények mellett a szlovák kormány azon dolgozik, hogy a továbbiakban is a környező országok árszintjeihez hasonló szinten tartsák az üzemanyagok árát Szlovákiában. Elmondta azt is, hogy a dízelüzemanyagra vonatkozóan a múlt héten bevezetett – eredetileg egy hónapos időszakra tervezett - korlátozások működőképesnek bizonyultak és a szlovák kormány azok megtartását tervezi.