ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.59
usd:
339.36
bux:
122655.67
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A USS Gonzalez romboló, amely 2006-ban segített kimenekíteni Libanonból az ott tartózkodó amerikai állampolgárokat az izraeli-libanoni konfliktus idején.
Nyitókép: Paul Farley/ U.S. Navy via Getty Images

Már a nyílt vízen van az amerikaiak elrettentő rombolója – videó

Infostart

A USS Gonzalez fedélzetén egyebek mellett légi és a felszíni fenyegetések felderítésére alkalmas radarrendszerek vannak, továbbá olyan eszközök, amelyek képesek elhárítani a tengeralattjárók által okozható fenyegetéseket is.

Útnak indították a Norfolk haditengerészeti bázisról azt az Arleigh Burke-osztályú rombolót, melynek legfőbb feladata az amerikaiak pozíciójának erősítése lesz az atlanti térségben – írja az Interesting Engineering értesülése alapján a hvg.hu.

A USS Gonzalez hónapokon át tartó karbantartás után március 16-án futott ki a tengerre. A hajó 154 méter hosszú és 18 méter széles, mintegy 9600 tonnát nyom, a csúcssebessége pedig 55 km/óra. A beszámoló szerint körülbelül 300 fős legénység tartózkodik a fedélzetén.

A rombolót a légi és a felszíni fenyegetések felderítésére alkalmas radarrendszerrel szerelték fel, továbbá képes elhárítani a tengeralattjárók által okozható fenyegetéseket is.

A USS Gonzalez fegyverrendszere csapásmérő küldetések elvégzésére is alkalmas. A hajónak 20 mm-es Phalanx fegyverrendszere is van, ami másodpercenként 75-ös fordulatszámmal tüzel, vagyis egy perc alatt 4500 fordulatot tesz meg, így például rövid hatótávolságú rakéták, repülőgépek megsemmisítésére is lehet használni.

A hajón találhatók olyan torpedók, rakéták is, amelyeket tengeralattjárók, más hajók ellen lehet bevetni, továbbá föld-levegő rakéták és cirkálórakéták is.

Utóbbiak a hangsebesség 3,5-szeresével is képesek repülni, és főleg hajók, légi célpontok ellen hatékonyak.

A beszámoló szerint a USS Gonzalez fedélzetén helyet kapott még BGM-109 Tomahawk rakéta is, ami a hangsebességnél ugyan lassabban halad, de kiválóan tud manőverezni, sőt 450 kilogrammos robbanófejet képes magával vinni. Szintén vannak rajta RUM–139 rakéták, melyeket tengeralattjárók kilövésére használ az amerikai haditengerészet. A monumentális rombolón egy MH–60R Seahawk típusú helikopter is van, ami a tengeralattjárók felderítését segítheti.

A USS Gonzalez fontos szolgálatot tett 2006-ban, amikor segített kimenekíteni Libanonból az ott tartózkodó amerikai állampolgárokat az izraeli–libanoni konfliktus idején

Kezdőlap    Külföld    Már a nyílt vízen van az amerikaiak elrettentő rombolója – videó

egyesült államok

hajó

haditengerészet

atlanti-óceán

romboló

arleigh burke

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél

Csatatér: megőrizné a budapesti 15-ös körzetet a Fidesz, a Tisza, a DK és a Kutyapárt is ellenfél
Budapest legkeletibb, 15-ös választókörzetében volt a legszorosabb a verseny 2022-ben – és ez volt az egyetlen egyéni körzet, ahol a Fidesz akkor nyerni tudott a fővárosban. A kormánypártok ugyanazt a jelöltet, Dunai Mónikát indítják, miközben a Tisza jelöltje, Porcher Richárd eredményét a DK-s Gy. Németh Erzsébet és 2022-höz hasonlóan újrainduló kutyapárti Szin Richárd is befolyásolhatja – így izgalmasnak ígérkezik a verseny.
Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt

Varga Mihály az új alapkamatdöntésről: az iráni háború miatt óvatosság és bizonytalanság ébredt

A döntést indokló tájékoztatón a jegybankelnök elmondta, a tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi folyamatokat. Említése szerint a környezet bizonytalanságát az iráni háború és a pénzügyi stabilitás megingása okozza, de az iráni válsághoz hasonló hatás volt látható már 2022-ben is. Az energiaszükséglet miatt devizalikviditási igény biztosításáról is döntött a Monetáris Tanács. Itt a frissített inflációs és GDP-előrejelzés.
 

Csökkentés után ezúttal maradt az alapkamat, döntött a Monetáris Tanács

VIDEÓ
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Új biztonsági vezetőt kapott Irán, súlyos támadás érte Tel-Avivot – Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Kedden is folytatódnak az amerikai és izraeli támadások Irán (és Libanon) ellen, miközben Irán is folytatja csapásait az öbölállamok és Izrael ellen. Tel-Aviv központjában egy 100 kg-nyi robbanóanyagot szállító rakéta csapódott be, hatan könnyebben megsérültek, több épületben is hatalmas károk keletkeztek. Kedden kinevezték Irán új biztonsági vezetőjét, miután egy hete egy légicsapásban életét vesztette Ali Laridzsáni: az új főnök, Mohammad Bagher Zolghadr korábban az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka volt. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legújabb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tarr Béla filmjéről áradozott a Tarantino-filmek Oscar-díjas sztárja - spoiler: nem a Sátántangó az!

Tarr Béla filmjéről áradozott a Tarantino-filmek Oscar-díjas sztárja - spoiler: nem a Sátántangó az!

A kétszeres Oscar-díjas Christoph Waltz a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott Tarr Béláról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

'I want to blink and it be over,' Iranian woman tells BBC as Israel and Iran exchange strikes

Meanwhile, Bahrain says an Iranian missile has hit a military base in the west of the country - a senior Gulf official calls it a "dangerous escalation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 18:20
Változik a háború, megugrott a civil áldozatok száma Ukrajnában – videó
2026. március 24. 18:08
Jó oka volt, hogy ezeket a hamis eurókat elfogadták az emberek
×
×