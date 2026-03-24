Már a nyílt vízen van az amerikaiak elrettentő rombolója – videó

Útnak indították a Norfolk haditengerészeti bázisról azt az Arleigh Burke-osztályú rombolót, melynek legfőbb feladata az amerikaiak pozíciójának erősítése lesz az atlanti térségben – írja az Interesting Engineering értesülése alapján a hvg.hu.

A USS Gonzalez hónapokon át tartó karbantartás után március 16-án futott ki a tengerre. A hajó 154 méter hosszú és 18 méter széles, mintegy 9600 tonnát nyom, a csúcssebessége pedig 55 km/óra. A beszámoló szerint körülbelül 300 fős legénység tartózkodik a fedélzetén.

A rombolót a légi és a felszíni fenyegetések felderítésére alkalmas radarrendszerrel szerelték fel, továbbá képes elhárítani a tengeralattjárók által okozható fenyegetéseket is.

A USS Gonzalez fegyverrendszere csapásmérő küldetések elvégzésére is alkalmas. A hajónak 20 mm-es Phalanx fegyverrendszere is van, ami másodpercenként 75-ös fordulatszámmal tüzel, vagyis egy perc alatt 4500 fordulatot tesz meg, így például rövid hatótávolságú rakéták, repülőgépek megsemmisítésére is lehet használni.

A hajón találhatók olyan torpedók, rakéták is, amelyeket tengeralattjárók, más hajók ellen lehet bevetni, továbbá föld-levegő rakéták és cirkálórakéták is.

Utóbbiak a hangsebesség 3,5-szeresével is képesek repülni, és főleg hajók, légi célpontok ellen hatékonyak.

A beszámoló szerint a USS Gonzalez fedélzetén helyet kapott még BGM-109 Tomahawk rakéta is, ami a hangsebességnél ugyan lassabban halad, de kiválóan tud manőverezni, sőt 450 kilogrammos robbanófejet képes magával vinni. Szintén vannak rajta RUM–139 rakéták, melyeket tengeralattjárók kilövésére használ az amerikai haditengerészet. A monumentális rombolón egy MH–60R Seahawk típusú helikopter is van, ami a tengeralattjárók felderítését segítheti.

A USS Gonzalez fontos szolgálatot tett 2006-ban, amikor segített kimenekíteni Libanonból az ott tartózkodó amerikai állampolgárokat az izraeli–libanoni konfliktus idején