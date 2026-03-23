Vészesen fogynak a biztonsági alkalmazottak az amerikai repülőterekről

Az amerikai elnök szerint a Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (Immigration and Customs Enforcement) ügynökei hétfőtől jelennek meg a repülőtereken, miután a belbiztonsági minisztérium több mint öt hete tartó leállása miatt a repterek biztonsági ellenőrzéséért felelős hivatal (Transportation Security Administration) dolgozói fizetés híján egyre nagyobb létszámban hagyják ott véglegesen, vagy átmeneti időre munkájukat.

Az ICE emberei kisegítő feladatokat fognak ellátni olyan posztokon, ahol a repülőtereken dolgozó szövetségi biztonsági személyzet szaktudására nincs szükség – közölte Tom Homan, határőrizetért felelős elnöki megbízott a CNN televízió heti politikai magazinműsorában vasárnap.

Sean Duffy közlekedési miniszter, az ABC televíziónak vasárnap adott interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben tovább húzódik a politikai vita a belbiztonsági tárca költségvetésének elfogadásáról, akkor tovább csökken a naponta szolgálatba lépő repülőtéri biztonsági alkalmazottak száma, ami még tovább növekvő sorokhoz vezet az amerikai repülőterek biztonsági átvilágítókapui előtt. A szervezetnél már mintegy 400-an hagyták ott munkájukat, és keresnek mellékállást, hogy bevételhez jussanak.

Hétvégi adatok szerint az Egyesült Államok legforgalmasabb repülőterein akár 3-4 órát is sorba kell állni az ellenőrzéshez.

A bevándorlási hatóság ügynökeinek repülőterekre vezénylését élesen bírálták vasárnap nyilatkozó demokrata kongresszusi tagok. Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője a CNN hírtelevíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy „a legkevésbé arra van szüksége az amerikai embereknek, hogy kiképzetlen ICE-ügynököket helyezzenek a repülőterekre országszerte, akik adott esetben erőszakot alkalmaznak és esetenként meggyilkolják őket”.

A bevándorlási hatóság fellépése elleni tüntetéseken januárban két tiltakozó aktivistát lőttek le a szövetségi ügynökök Minneapolisban, miután fenyegetőnek ítélték magatartásukat.

J.D. Vance alelnök a közösségi médiában megjelent bejegyzésében úgy vélte, hogy a demokraták túszul ejtették a repülőtéri biztonságért felelős hivatalt, amikor nem járulnak hozzá a belbiztonsági minisztérium (Department of Homeland Security) költségvetésének elfogadásához.

A minisztérium új költségvetéséről szóló vitában a demokraták a bevándorlási hatóság reformjához kötik támogatásukat, amelyet felelősnek tartanak a két tüntető haláláért, és erőszakos fellépéssel vádolnak az illegális bevándorlókkal szemben.

A minisztérium költségvetés híján nem működik, ami azt jelenti, hogy a repülőtéri biztonságiak mellett, a parti őrség és a szövetségi katasztrófavédelmi hivatal dolgozói sem kapnak fizetést. A szintén a belbiztonsági minisztériumhoz tartozó bevándorlási hatóság többéves költségvetését már 2025-ben egy külön törvényben megszavazta a kongresszus.