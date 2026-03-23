2026. március 23. hétfő Emőke
Tom Homan, az amerikai határbiztonságért és kitoloncolásért felelõs elnöki megbízott sajtótájékoztatót tart Minneapolisban 2026. január 29-én, miután átvette a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) szövetségi szervezet tevékenységének vezetését a minnesotai városban Greg Bovinótól.
Nyitókép: MTI/EPA/Craig Lassig

Vészesen fogynak a biztonsági alkalmazottak az amerikai repülőterekről

A szövetségi bevándorlási rendészet (ICE) embereit vezénylik az amerikai repülőterekre, a fizetés nélkül maradt szövetségi biztonsági alkalmazottak pótlására, illetve tehermentesítésére – közölte vasárnap Donald Trump .

Az amerikai elnök szerint a Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (Immigration and Customs Enforcement) ügynökei hétfőtől jelennek meg a repülőtereken, miután a belbiztonsági minisztérium több mint öt hete tartó leállása miatt a repterek biztonsági ellenőrzéséért felelős hivatal (Transportation Security Administration) dolgozói fizetés híján egyre nagyobb létszámban hagyják ott véglegesen, vagy átmeneti időre munkájukat.

Az ICE emberei kisegítő feladatokat fognak ellátni olyan posztokon, ahol a repülőtereken dolgozó szövetségi biztonsági személyzet szaktudására nincs szükség – közölte Tom Homan, határőrizetért felelős elnöki megbízott a CNN televízió heti politikai magazinműsorában vasárnap.

Sean Duffy közlekedési miniszter, az ABC televíziónak vasárnap adott interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben tovább húzódik a politikai vita a belbiztonsági tárca költségvetésének elfogadásáról, akkor tovább csökken a naponta szolgálatba lépő repülőtéri biztonsági alkalmazottak száma, ami még tovább növekvő sorokhoz vezet az amerikai repülőterek biztonsági átvilágítókapui előtt. A szervezetnél már mintegy 400-an hagyták ott munkájukat, és keresnek mellékállást, hogy bevételhez jussanak.

Hétvégi adatok szerint az Egyesült Államok legforgalmasabb repülőterein akár 3-4 órát is sorba kell állni az ellenőrzéshez.

A bevándorlási hatóság ügynökeinek repülőterekre vezénylését élesen bírálták vasárnap nyilatkozó demokrata kongresszusi tagok. Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokraták vezetője a CNN hírtelevíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy „a legkevésbé arra van szüksége az amerikai embereknek, hogy kiképzetlen ICE-ügynököket helyezzenek a repülőterekre országszerte, akik adott esetben erőszakot alkalmaznak és esetenként meggyilkolják őket”.

A bevándorlási hatóság fellépése elleni tüntetéseken januárban két tiltakozó aktivistát lőttek le a szövetségi ügynökök Minneapolisban, miután fenyegetőnek ítélték magatartásukat.

J.D. Vance alelnök a közösségi médiában megjelent bejegyzésében úgy vélte, hogy a demokraták túszul ejtették a repülőtéri biztonságért felelős hivatalt, amikor nem járulnak hozzá a belbiztonsági minisztérium (Department of Homeland Security) költségvetésének elfogadásához.

A minisztérium új költségvetéséről szóló vitában a demokraták a bevándorlási hatóság reformjához kötik támogatásukat, amelyet felelősnek tartanak a két tüntető haláláért, és erőszakos fellépéssel vádolnak az illegális bevándorlókkal szemben.

A minisztérium költségvetés híján nem működik, ami azt jelenti, hogy a repülőtéri biztonságiak mellett, a parti őrség és a szövetségi katasztrófavédelmi hivatal dolgozói sem kapnak fizetést. A szintén a belbiztonsági minisztériumhoz tartozó bevándorlási hatóság többéves költségvetését már 2025-ben egy külön törvényben megszavazta a kongresszus.

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

Már több mint húsz ország, többségében NATO-tagországok csatlakoztak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának érdekében szükséges lépések kidolgozásához Donald Trump amerikai elnök sürgetésének hatására - közölte Mark Rutte, a NATO-főtitkára vasárnap amerikai médiumoknak adott interjúkban.
 

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

Irán víz- és energiaellátási infrastruktúrájában keletkezett súlyos károkról számolt be

Tel-Avivban egy iráni kazettás rakéta többeket megsebesített

Izraeli nukleáris létesítmény városát támadta Irán – videó

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
A Szabadság Mozgalom nyerhet Szlovéniában

A Robert Golob vezette balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) végzett az első helyen a vasárnapi szlovén parlamenti választáson az urnazárás után közzétett exit poll-felmérés szerint.

Példátlan este a Cápák között stúdiójában: sorra kaszálták el az ötleteket a befektetők, egyetlen cég maradt csak talpon

Az innovatív ötletek és az erős számok sem voltak elegek, csak egyetlen befektetés született a Cápák között eheti adásában.

Starmer and Trump discuss need to reopen Strait of Hormuz as strikes continue in Middle East

Trump earlier said the US would "obliterate" Iran's power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

