2026. március 21. szombat Benedek
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ukrán erők FPV-drónnal lelőttek egy orosz Ka-52-es helikoptert a Donyeck megyei Pokrovszknál – közölték az ukrán pilóta nélküli rendszerek erői pénteken a Facebookon.
Nyitókép: SPRAVDI - Stratcom Centre/X

Sorra szedik le az ukránok az orosz helikoptereket, hátborzongató felvételeken az embervadászat

Infostart

Két napon belül a második orosz katonai helikopter elvesztéséről érkeztek jelentések az ukrajnai hadszíntérről. A legfrissebb beszámolók szerint egy Mi-8-as szállítóhelikoptert semmisítettek meg, vélhetően ismételten egy pilóta nélküli légi jármű (drón) alkalmazásával.

Az orosz légierőhöz köthető Fighterbomber Telegram-csatorna szombatra virradóra közölte a Mi-8-as gép elvesztését. Bár a bejegyzés hivatalosan ismeretlennek nevezte a körülményeket, a csatorna szerkesztője részletesen taglalta az orosz forgószárnyasok elektronikus harcászati rendszereinek hiányosságait. Szakértők ebből arra következtetnek, hogy az ukrán erők ezúttal is dróntechnológiát alkalmazhattak a gép semlegesítésére - írja a portfolio.hu.

Ezt megelőzően, pénteken a Donyeck megyei Pokrovszk térségében egy Ka-52-es „Alligator” típusú harci helikoptert ért találat.

Az esetről készült videófelvételek tanúsága szerint a gépet egy FPV-drónnal (belső nézetű irányítású eszköz) lőtték le. Ez az első dokumentált eset a konfliktus során, amikor egy kifejezetten harci feladatokra tervezett helikoptert ilyen típusú eszközzel semmisítettek meg a levegőben.

A közölt videók borzalma, hogy a helikopter lelövése után az ukrán drónkezelők a menekülő pilótákkal is végeznek.

A két egymást követő veszteség rávilágít a modern hadviselés azon tendenciájára, amelyben az alacsony költségvetésű, precíziós drónok hatékony fenyegetést jelentenek a jelentős anyagi értéket képviselő páncélozott légi célpontokra is.

Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová

Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová
A tengerszint emelkedése lehet az egyik legsúlyosabb, a klímaváltozással összefüggő kihívás a kulturális örökség védelmében a következő évtizedekben Dubrovnikban – figyelmeztet a város megbízásából készült, a világörökségi helyszínre vonatkozó felkészülési és kockázatkezelési terv, amelyet az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete készített. Az alelnököt, Ürge-Vorsatz Diánát az InfoRádió kérdezte.
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Friss felvételek: meglépte Oroszország azt, amit évek óta követeltek tőle

Megkezdődött az orosz stratégiai bombázóflottát védeni hivatott hangárok építése a moszkvai régióban is – derült ki friss műholdfelvételekből.

Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

