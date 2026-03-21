Sorra szedik le az ukránok az orosz helikoptereket, hátborzongató felvételeken az embervadászat

Az orosz légierőhöz köthető Fighterbomber Telegram-csatorna szombatra virradóra közölte a Mi-8-as gép elvesztését. Bár a bejegyzés hivatalosan ismeretlennek nevezte a körülményeket, a csatorna szerkesztője részletesen taglalta az orosz forgószárnyasok elektronikus harcászati rendszereinek hiányosságait. Szakértők ebből arra következtetnek, hogy az ukrán erők ezúttal is dróntechnológiát alkalmazhattak a gép semlegesítésére - írja a portfolio.hu.

Ezt megelőzően, pénteken a Donyeck megyei Pokrovszk térségében egy Ka-52-es „Alligator” típusú harci helikoptert ért találat.

Az esetről készült videófelvételek tanúsága szerint a gépet egy FPV-drónnal (belső nézetű irányítású eszköz) lőtték le. Ez az első dokumentált eset a konfliktus során, amikor egy kifejezetten harci feladatokra tervezett helikoptert ilyen típusú eszközzel semmisítettek meg a levegőben.

? FPV niszczy rosyjskiego „Aligatora”!



Ukraiński dron FPV zestrzelił rosyjski śmigłowiec Ka-52 na kierunku pokrowskim. Operacja: „Drapieżcy z wysokości/Хижаки высот”.



Ukraińskie drony nie po raz pierwszy zestrzeliły rosyjskie śmigłowce, a Ka-52 podobno zestrzelono już raz w… pic.twitter.com/kw1m0MuT5L — Czarne Niebo NEWS (@CzarneNieboNEWS) March 20, 2026

A közölt videók borzalma, hogy a helikopter lelövése után az ukrán drónkezelők a menekülő pilótákkal is végeznek.

A két egymást követő veszteség rávilágít a modern hadviselés azon tendenciájára, amelyben az alacsony költségvetésű, precíziós drónok hatékony fenyegetést jelentenek a jelentős anyagi értéket képviselő páncélozott légi célpontokra is.