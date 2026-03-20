Kilőttek egy orosz harci helikoptert az ukránok – videón a lángoló gép

A közösségi hálókon videofelvételek is megjelentek, amelyeken látható, ahogy a lelőtt Ka-52 lángol. Az UNIAN hírügynökség kiemelte, hogy ez az első ismert eset, amikor egy csapásmérő helikoptert FPV-drónnal lőttek le, és egyben a második ismert eset, amikor helikoptert a levegőben drónnal semmisítettek meg a háború során.

Another of Russia's most prized attack helicopters has been downed in the Pokrovsk direction.



A Ka-52 is currently burning, on the ground after a hit from an FPV drone of Ukraine's 59th separate motor rifle brigade. pic.twitter.com/LvEUoKud2U — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) March 20, 2026

A két fős legénység sorsa egyelőre nem ismert, de valószínűleg nem élték túl a támadást.