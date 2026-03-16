Ismét működik a Perzsa-öböl egyik legforgalmasabb repülőtere – videó

A tűz oltását követően a hatóságok bejelentették: a tűzoltók sikeresen megfékezték a tüzet. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

?? ?? ??Fuel depots near Terminal 3 inside Dubai International Airport, UAE, is still on fire after a drone attack. #Irán #Dubaï #IranWar‌ pic.twitter.com/yM9LmJ7P7i — U R B A N S E C R E T S ? (@stiwari1510) March 16, 2026

A repülőtéren a forgalmat "óvintézkedésként az utasok és a személyzet biztonsága érdekében" ideiglenesen felfüggesztették - tette hozzá a hivatal.

BREAKING Flights are gradually resuming at Dubai airport on Monday, previously the world's busiest for international flights, the airport operator says, after a "drone-related incident" sparked a fuel tank fire nearby, as Iran kept up its Gulf attacks pic.twitter.com/8aHSxw6msj — AFP News Agency (@AFP) March 16, 2026

A dubaji nemzetközi repülőtér egyike a világ legforgalmasabb légi csomópontjainak, ám a légiközlekedés már a legutóbbi incidens előtt is jelentősen korlátozott volt az Egyesült Államok és Izrael iráni célpontok elleni csapásai, illetve Teherán válaszlépései nyomán.