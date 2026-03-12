Újabb fix 3 százalékos hiteltípus jelent meg

A Széchenyi Kártya Program portfóliója a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával új agrárhitel-termékkel bővül, amely a Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel Konstrukció nevet kapta – írta meg a Portfolio.

A hitel márciustól szabad felhasználású forrást biztosít a mikro- és kisvállalkozásoknak fix évi 3 százalékos nettó kamattal, saját erő nélkül, egyszerűsített feltételekkel. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a legkisebb agrárvállalkozások támogatása kulcsfontosságú a hazai agrárgazdaság erősítésében.

Az új hiteltermék két új alkonstrukcióval is segíti az agrárvállalkozásokat. A „Zöld út” elnevezésűt a mikrovállalkozások, így a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik maximum 5 millió forintos hitelösszegig, míg az akár 50 millió forintos hitelkonstrukcióra a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező mikro- és kisvállalkozások jogosultak – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, mindkét alkonstrukcióban szabad felhasználású hitelről van szó, tehát a felhasználását nem szükséges igazolni számlákkal, bizonylatokkal. Az új finanszírozási lehetőség javítja a kisebb agrárvállalkozások likviditását, stabil működését és a helyi termelői piacok ellátását is.

A hitelkérelmek benyújtására március 11-ét követően van lehetőség, a Széchenyi Kártya Program keretében megszokott eljárásrendnek megfelelően a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Kavosz Zrt. regisztráló irodáiban is. Mint írják, a hitelt a konstrukció forgalmazásához csatlakozott pénzügyi vállalkozások nyújtják, az agrár mikro- és kisvállalkozások hitelhez jutását az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalása segíti.