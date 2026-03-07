Jön a Merz-kormány első erőpróbája, kezdődik a német „szuperválasztási” sorozat

A délnyugati Baden-Württemberg tartományt a sorban két héttel később Rajna-vidék-Pfalz követi, majd szeptemberben először két, az egykori NDK-hoz tartozott keleti tartományban, Szász-Anhaltban, majd Mecklenburg-Elő-Pomerániában szavaznak. Mindkét keleti tartományban a felmérések szerint a radikális jobboldali AFD utcahosszal vezet. A sort az önálló tartománynak számító Berlin zárja.

Elemzők szerint ezért is különösen fontos a vasárnapi baden-württemberi szavazás a közvélemény-kutatások szerint a húszas népszerűségi listán az utolsók között nyilvántartott kancellár számára. Nem véletlen, hogy február utolsó hetében a tartomány fővárosában, Stuttgartban tartotta kongresszusát az általa vezetett kereszténydemokrata CDU, Merz pedig hosszú távra szóló, elsősorban a gazdaságra összpontosító programbeszédet tartott.

A tavaly májusban hivatalba lépett kancellának ugyanis mindenekelőtt a gazdaság fellendítésére tett ígéreteinek eddigi kudarcát róják fel.

De nem véletlen az véletlen az sem, hogy a kongresszuson Merz az AfD-vel szembeni „tűzfal”, azaz a radikális párttól való teljes elhatárolódás általa kötelezőnek tartott betartására szólított fel.

Baden-Württemberg a tizenhat közül az egyetlen olyan tartomány, amelyben a rendkívül népszerű Winfried Kretschmann vezetésével a Zöldek kormányoznak. A párt helyi koalíciós partnere a CDU, a legfrissebb felmérések szerint mindkét párt támogatottsága 28 százalékos.

Az AfD-re a felmérések szerint a választók 18 százaléka szavazna, míg az SPD a tartományban mindössze 8 százalékos támogatottsággal rendelkezik.

A 11,1 milliós lakosságú tartományban 7,7 millióan járulhatnak az urnák elé. Ez minden korábbinál több, mivel immár a 16-ik és 17-ik életévüket betöltött fiatalok is szavazhatnak.

A tartományt 2011 óta miniszterelnökként irányító Winfried Kretschmann nem indul újra a választásokon, helyébe a Zöldek ugyancsak népszerű politikusa, a korábbi Scholz-kormányban a környezetvédelemért is felelős Cem Özdemir lépett.

Az előrejelzések szerint a választások eredményeként marad a jelenlegi koalíció, nem kizárt ugyanakkor a szerepcsere, azaz ebben az esetben a délnyugati tartománynak kereszténydemokrata miniszterelnöke lenne.

Elemzők szerint a szavazás kimenetele messze túlmutat a tartományi határokon, és közvetve az oszágos hangulatot tükrözheti. Az utóbbira pedig az AfD országos erősödése nyomja rá bélyegét.