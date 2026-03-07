ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár az évenkénti nyári sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Jön a Merz-kormány első erőpróbája, kezdődik a német „szuperválasztási” sorozat

Infostart

Friedrich Merz kancellár és az általa vezetett, a konzervatív pátokból és a szociáldemokratákból álló koalíció rendkívüli erőpróbájának tartják az idei „szuperválasztási évet”. Az első megmérettetés vasárnap Baden-Württembergben lesz, ezt követően pedig még négy tartományban rendeznek helyi parlamenti választásokat. Közülük kettőben, két keleti tartományban az ellenzéki AfD az előrejelzések szerint tarolni fog

A délnyugati Baden-Württemberg tartományt a sorban két héttel később Rajna-vidék-Pfalz követi, majd szeptemberben először két, az egykori NDK-hoz tartozott keleti tartományban, Szász-Anhaltban, majd Mecklenburg-Elő-Pomerániában szavaznak. Mindkét keleti tartományban a felmérések szerint a radikális jobboldali AFD utcahosszal vezet. A sort az önálló tartománynak számító Berlin zárja.

Elemzők szerint ezért is különösen fontos a vasárnapi baden-württemberi szavazás a közvélemény-kutatások szerint a húszas népszerűségi listán az utolsók között nyilvántartott kancellár számára. Nem véletlen, hogy február utolsó hetében a tartomány fővárosában, Stuttgartban tartotta kongresszusát az általa vezetett kereszténydemokrata CDU, Merz pedig hosszú távra szóló, elsősorban a gazdaságra összpontosító programbeszédet tartott.

A tavaly májusban hivatalba lépett kancellának ugyanis mindenekelőtt a gazdaság fellendítésére tett ígéreteinek eddigi kudarcát róják fel.

De nem véletlen az véletlen az sem, hogy a kongresszuson Merz az AfD-vel szembeni „tűzfal”, azaz a radikális párttól való teljes elhatárolódás általa kötelezőnek tartott betartására szólított fel.

Baden-Württemberg a tizenhat közül az egyetlen olyan tartomány, amelyben a rendkívül népszerű Winfried Kretschmann vezetésével a Zöldek kormányoznak. A párt helyi koalíciós partnere a CDU, a legfrissebb felmérések szerint mindkét párt támogatottsága 28 százalékos.

Az AfD-re a felmérések szerint a választók 18 százaléka szavazna, míg az SPD a tartományban mindössze 8 százalékos támogatottsággal rendelkezik.

A 11,1 milliós lakosságú tartományban 7,7 millióan járulhatnak az urnák elé. Ez minden korábbinál több, mivel immár a 16-ik és 17-ik életévüket betöltött fiatalok is szavazhatnak.

A tartományt 2011 óta miniszterelnökként irányító Winfried Kretschmann nem indul újra a választásokon, helyébe a Zöldek ugyancsak népszerű politikusa, a korábbi Scholz-kormányban a környezetvédelemért is felelős Cem Özdemir lépett.

Az előrejelzések szerint a választások eredményeként marad a jelenlegi koalíció, nem kizárt ugyanakkor a szerepcsere, azaz ebben az esetben a délnyugati tartománynak kereszténydemokrata miniszterelnöke lenne.

Elemzők szerint a szavazás kimenetele messze túlmutat a tartományi határokon, és közvetve az oszágos hangulatot tükrözheti. Az utóbbira pedig az AfD országos erősödése nyomja rá bélyegét.

Kezdőlap    Külföld    Jön a Merz-kormány első erőpróbája, kezdődik a német „szuperválasztási” sorozat

németország

választás

cdu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

„Be fogunk avatkozni maximált árakkal, ha az energiaár elér egy már megfizethetetlen szintet, ehhez mozgósítjuk az ország nemzeti olajtartalékait” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a szombati debreceni, 12. háborúellenes gyűlés főszónoka. Arról is beszélt, hogy „az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni. Nem várok el bocsánatkérést, csak annyit, hogy megnyissák a vezetéket”.
 

"Ne üljenek fel semmilyen provokációnak" - Magyar Péter több városban beszélt

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre többet tudni a Magyarországon elfoglalt ukrán pénzszállító ügyéről: megszólalt a Raiffeisen

Egyre többet tudni a Magyarországon elfoglalt ukrán pénzszállító ügyéről: megszólalt a Raiffeisen

Az osztrák bank is kifejtette a véleményét az ukrán pénzszállító jármű lefoglalásáról, amely nagy port kavart Magyarország és Ukrajna között – szúrta ki az osztrák APA közleményét a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki az 5 milliárd 350 millió forintos főnyereményt a 10. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran continues attacks on Gulf states, as minister says Trump 'killed' chance to de-escalate

Iran continues attacks on Gulf states, as minister says Trump 'killed' chance to de-escalate

Meanwhile, the BBC has learned that UK aircraft carrier HMS Prince of Wales has been placed on advanced readiness.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 7. 20:30
Kíméletlen orosz módszerrel támadta az USA hadserege Iránt
2026. március 7. 18:02
Fizetnie kell Perunak egy nő halála miatt
×
×