2026. március 7. szombat Tamás
Hormuzi-szoros, 2026. február 17.Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által közreadott kép a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szoros déli partjainál tartott iráni hadgyakorlatról 2026. február 17-én.
Nyitókép: Sephanews

Hajóvadászatra készül a Forradalmi Gárda

Infostart / MTI

Az iráni Forradalmi Gárda szombaton bejelentette: "várja" a Hormuzi-szorosn áthaladó hajókat kísérő amerikai erőket.

Ali Mohammed Naíni, a gárda szóvivője - akit a Fársz iráni hírügynökség idézett - elmondta, az egységek "készen várják" az amerikai erőket, miután Christ Wright amerikai energetikai miniszter nem sokkal korábban bejelentette, az Egyesült Államok haditengerészete felkészül a hajók kísérésére a szoroson, amely fölött a gárda múlt szombaton átvette az ellenőrzést.

Naíni leszögezte: Washingtonnak nem szabad elfelejtenie a térségben 1987-ben - az iraki-iráni háború idején - iráni aknára futott, szintén amerikai erők által kísért Bridgeton amerikai olajszállító esetét.

A Gárda emellett arról is tájékoztatott, hogy "szeparatista" milíciák ellen intézett támadást az Iránnal szomszédos Irak kurdisztáni régiójában. A Taszním hírügynökséghez eljuttatott közleményében a testület három helyszín elleni támadásról számolt be.

Mindeközben Teheránból az éjszaka folyamán újabb rakétatámadásokról számoltak be, a Taszním iráni hírügynökség pedig azt közölte, hajnalban támadás érte a Teherán melletti Mehrabad nemzetközi repülőteret is.

Az iráni állami televízió

erős robbanásokról adott hírt Teheránból,

azonban a robbanások pontos helyét nem közölte.

Az izraeli hadsereg arról tájékoztatott, hogy az éjszaka folyamán több mint 80 vadászrepülőt vetett be az iráni légtérben, és támadásokat intézett teheráni, illetve az ország középső részén lévő célpontok ellen, egyebek között az Izrael szerint az iráni Forradalmi Gárdához köthető, teheráni Imám Hosszein egyetem, valamint földalatti rakétaüzemek ellen.

Irán pénteken elrendelte az országban lévő összes egyetem ideiglenes bezárását.

Péntek este, az X-en közzétett üzenetében Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az Irán és az arab országok közötti baráti kapcsolatokat hangsúlyozta, ám hozzátette: a Perzsa-öböl országaiban lévő amerikai támaszpontokról "gyermekek és ártatlanok elleni támadásokat indítanak".

