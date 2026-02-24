ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 24. kedd Mátyás
FORT BRAGG, NORTH CAROLINA - FEBRUARY 13: U.S. President Donald Trump speaks during a visit to the Fort Bragg U.S. Army base on February 13, 2026 in Fort Bragg, North Carolina. Trump visited the base to honor special forces involved in the military operation in Venezuela in early 2026.
Nyitókép: Getty Images/Nathan Howard

150 napig érvényesek Donald Trump legújabb vámjai, a kongresszuson áll vagy bukik a sorsuk

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Komoly a bizonytalanság az Egyesült Államok vámjaival kapcsolatban, azután hogy a Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította Donald Trump eddig kivetett tarifáit. Az elnök még aznap egy másik törvényre hivatkozva 10, majd 15 százalékos új vámokról döntött, ugyanakkor ezek csak 5 hónapig maradhatnak érvényben – mondta az InfoRádiónak Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság múlt heti döntése szerint Donald Trump elnök jogellenesen alkalmazta a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatáskörökről szóló törvényt, ami alapján bevezette vámjait. Az amerikai elnök azonban azt állítja, az ítélet megerősítette, hogy más kereskedelmi törvényekre alapozva, akár erőteljesebb és jogilag biztosabb módon is élhet a vámemelés eszközével.

„Az Egyesült Államokban minden törvényt, rendelkezést bíróságon meg lehet támadni. Donald Trump rendeletéről a Legfelsőbb Bíróság döntött, mivel az alkotmány első cikkelye szerint kongresszusi hivatott az adópolitikát megállapítani, így a Trump-kabinet által bevezetett tarifák alkotmányellenesek, a vámok hatályukat vesztették” – hívta fel a figyelmet az ELTE emeritus professzora.

Magyarics Tamás elmondta, hogy a vámokat az importőröknek kell megfizetni, de további perek is elképzelhetők az ügyben. „Az elnök válaszul egy 1974-es törvény pontjára hivatkozva 10 százalékos vámot jelentett be globálisan, ami életbe lépett. Ugyanakkor

az új tarifák hatálya csak korlátozott időtartamú, 150 napig lehet ezt a fajta vámot a törvényre hivatkozva életben tartani”

– magyarázta a professzor.

Ez azt jelenti, hogy 150 napig nem kell kongresszusi felhatalmazás, de ha hatályát veszti, teljesen új helyzet állhat elő. „A kongresszusban, és a képviselőházban nagyjából egy fős többsége van a republikánusoknak, így könnyen megbukhat a rendelkezés, ami a félidős, novemberi választások előtt jelentős veresége lenne a kormányzatnak” – figyelmeztetett Magyarics Tamás.

donald trump

magyarics tamás

vámháború

