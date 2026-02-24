150 napig érvényesek Donald Trump legújabb vámjai, a kongresszuson áll vagy bukik a sorsuk

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság múlt heti döntése szerint Donald Trump elnök jogellenesen alkalmazta a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatáskörökről szóló törvényt, ami alapján bevezette vámjait. Az amerikai elnök azonban azt állítja, az ítélet megerősítette, hogy más kereskedelmi törvényekre alapozva, akár erőteljesebb és jogilag biztosabb módon is élhet a vámemelés eszközével.

„Az Egyesült Államokban minden törvényt, rendelkezést bíróságon meg lehet támadni. Donald Trump rendeletéről a Legfelsőbb Bíróság döntött, mivel az alkotmány első cikkelye szerint kongresszusi hivatott az adópolitikát megállapítani, így a Trump-kabinet által bevezetett tarifák alkotmányellenesek, a vámok hatályukat vesztették” – hívta fel a figyelmet az ELTE emeritus professzora.

Magyarics Tamás elmondta, hogy a vámokat az importőröknek kell megfizetni, de további perek is elképzelhetők az ügyben. „Az elnök válaszul egy 1974-es törvény pontjára hivatkozva 10 százalékos vámot jelentett be globálisan, ami életbe lépett. Ugyanakkor

az új tarifák hatálya csak korlátozott időtartamú, 150 napig lehet ezt a fajta vámot a törvényre hivatkozva életben tartani”

– magyarázta a professzor.

Ez azt jelenti, hogy 150 napig nem kell kongresszusi felhatalmazás, de ha hatályát veszti, teljesen új helyzet állhat elő. „A kongresszusban, és a képviselőházban nagyjából egy fős többsége van a republikánusoknak, így könnyen megbukhat a rendelkezés, ami a félidős, novemberi választások előtt jelentős veresége lenne a kormányzatnak” – figyelmeztetett Magyarics Tamás.