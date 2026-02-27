ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.93
usd:
319.53
bux:
126720.18
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Internetes csalás.
Nyitókép: boonchai wedmakawand Getty Images

Heten hétféleképpen jártak pórul egyetlen nap alatt online csalások miatt

Infostart

A napokban Tolna vármegyében 24 órán belül tett feljelentést hét olyan sértett, akiket online csalók vertek át más-más módszerrel.

Egy napon belül hét tolnai lakos is bejelentést tett online csalások miatt, de mindegyiket különböző módszerrel követték el. A rendőrség beszámolója szerint az első sértett egy internetes hirdetésben talált kedvére való autót, majd a megbeszéltek szerint előre elutalta a foglalót a hirdetőnek. Az üzletből nem lett semmi, a Harcon élő nő 100 ezer forintja bánta. A második feljelentő egy üléshuzat-hirdetést látott az interneten, melyben egyet fizet, kettőt kap akcióval ámították az érdeklődőket. A tolnai férfi megkapta az utánvétes csomagot, de a kibontás után kiderült, csak egy garnitúra huzatot kapott, az ajándék nem érkezett meg. A harmadik sértettet egy ismeretlen telefonon kereste meg, és jó hozamú pénzügyi befektetést ajánlott. Néhány hónap alatt a megtévesztett szekszárdi férfi az utasításoknak eleget téve több milliót utalt el idegeneknek, de sem a tőke, sem a hozam nem került hozzá.

A negyedik panaszos egy dombóvári férfi volt, aki egy ismeretlen cég online hirdetése alapján reklámtevékenységre fizetett be regisztrációt, de nem kapott megbízást, így közel 400 ezer forintja bánta a próbálkozást. Az ötödik feljelentőt egy idegen férfi környékezte meg az egyik közösségi oldalon. A nő rendszeresen tartotta a kapcsolatot a magát katonának mondó idegennel. Azt állította, hogy nyugdíjazása miatt rövidesen leszerel, de szeretné biztonságban tudni az összegyűjtött pénzét, csomagban küldené el a nő címére. Később több részletben utaltattak el vele 150 ezer forintot, hogy hozzáférhessen a küldeményhez. A csomagot azóta sem kapta meg, az ismerős pedig felszívódott.

A hatodik esetben egy dombóvári nő utánvétes csomagot vett át egy futártól, kifizette, majd kibontotta. Akkor jött rá, hogy nem is rendelt olyan terméket. A hetedik sértett Magyarkesziből tett feljelentést, mert adathalászat áldozata lett. Ismeretlen tettes három alkalommal összesen 1,2 millió izraeli sékel értékben hajtott végre netes vásárlásokat a számlájáról.

A rendőrség a hasonló esetek elkerülése érdekében az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

  • az online ügyleteknél mindig legyünk óvatosak és gyanakvók
  • idegeneknek ne adjuk ki személyes, banki és bankkártyaadatainkat
  • ne utaljunk előre
  • mielőtt átveszünk egy csomagot, győződjünk meg róla, hogy egyáltalán volt-e ilyen rendelésünk
  • lehetőleg megbízható webáruházakból vagy leinformálható árusoktól vásároljunk
  • ha csalás áldozatává váltunk, tegyünk feljelentést a rendőrségen

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat.

Kezdőlap    Bűnügyek    Heten hétféleképpen jártak pórul egyetlen nap alatt online csalások miatt

rendőrség

internet

tolna vármegye

online csalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszólalt az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatáról

Megszólalt az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatáról

Orbán Viktor miniszterelnök egy, az Európai Tanács elnökéhez, António Costához címzett levelében egy tényfeltáró misszió felállítását javasolta a Barátság kőolajvezeték megsérült szakasza állapotának vizsgálatára, amit az Európai Bizottság „pozitív lépésként” értékelt.
 

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság vezeték és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Leszek Miller: felháborító, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Brüsszel nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évekig porosodott a raktárban, most Ukrajnába küldik: régi fegyver tér vissza a harctérre

Évekig porosodott a raktárban, most Ukrajnába küldik: régi fegyver tér vissza a harctérre

Olaszország jóváhagyta a SIDAM-25 típusú önjáró légvédelmi rendszerek átadását Ukrajnának. A szállítmány legalább három rövid hatótávolságú légvédelmi üteg felállításához elegendő járművet tartalmaz, amelyek elsősorban az alacsony magasságban repülő drónok elleni védelmet erősíthetik - számolt be az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, tényleg visszatérhet Szoboszlai volt edzője: egyre gyanúsabb Klopp, ebből mi lesz?

Elképesztő, tényleg visszatérhet Szoboszlai volt edzője: egyre gyanúsabb Klopp, ebből mi lesz?

Egy osztrák lap szerint a német szakember a távozást fontolgatja a Red Bulltól, ám a vállalat vezérigazgatója határozottan cáfolta az értesülést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

The latest attacks by Pakistan follow months of clashes between the two countries. despite agreeing to a fragile ceasefire in October.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 21:04
Egy békásmegyeri presszóban terítette az anyagot két díler – videó
2026. február 26. 18:57
Kalapáccsal ölt a féltékeny férfi, fegyházban töltheti hátralévő éveit
×
×