Heten hétféleképpen jártak pórul egyetlen nap alatt online csalások miatt

Egy napon belül hét tolnai lakos is bejelentést tett online csalások miatt, de mindegyiket különböző módszerrel követték el. A rendőrség beszámolója szerint az első sértett egy internetes hirdetésben talált kedvére való autót, majd a megbeszéltek szerint előre elutalta a foglalót a hirdetőnek. Az üzletből nem lett semmi, a Harcon élő nő 100 ezer forintja bánta. A második feljelentő egy üléshuzat-hirdetést látott az interneten, melyben egyet fizet, kettőt kap akcióval ámították az érdeklődőket. A tolnai férfi megkapta az utánvétes csomagot, de a kibontás után kiderült, csak egy garnitúra huzatot kapott, az ajándék nem érkezett meg. A harmadik sértettet egy ismeretlen telefonon kereste meg, és jó hozamú pénzügyi befektetést ajánlott. Néhány hónap alatt a megtévesztett szekszárdi férfi az utasításoknak eleget téve több milliót utalt el idegeneknek, de sem a tőke, sem a hozam nem került hozzá.

A negyedik panaszos egy dombóvári férfi volt, aki egy ismeretlen cég online hirdetése alapján reklámtevékenységre fizetett be regisztrációt, de nem kapott megbízást, így közel 400 ezer forintja bánta a próbálkozást. Az ötödik feljelentőt egy idegen férfi környékezte meg az egyik közösségi oldalon. A nő rendszeresen tartotta a kapcsolatot a magát katonának mondó idegennel. Azt állította, hogy nyugdíjazása miatt rövidesen leszerel, de szeretné biztonságban tudni az összegyűjtött pénzét, csomagban küldené el a nő címére. Később több részletben utaltattak el vele 150 ezer forintot, hogy hozzáférhessen a küldeményhez. A csomagot azóta sem kapta meg, az ismerős pedig felszívódott.

A hatodik esetben egy dombóvári nő utánvétes csomagot vett át egy futártól, kifizette, majd kibontotta. Akkor jött rá, hogy nem is rendelt olyan terméket. A hetedik sértett Magyarkesziből tett feljelentést, mert adathalászat áldozata lett. Ismeretlen tettes három alkalommal összesen 1,2 millió izraeli sékel értékben hajtott végre netes vásárlásokat a számlájáról.

A rendőrség a hasonló esetek elkerülése érdekében az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

az online ügyleteknél mindig legyünk óvatosak és gyanakvók

idegeneknek ne adjuk ki személyes, banki és bankkártyaadatainkat

ne utaljunk előre

mielőtt átveszünk egy csomagot, győződjünk meg róla, hogy egyáltalán volt-e ilyen rendelésünk

lehetőleg megbízható webáruházakból vagy leinformálható árusoktól vásároljunk

ha csalás áldozatává váltunk, tegyünk feljelentést a rendőrségen

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat.