Főnixként támadt fel hamvaiból Neymar – videók

A korábban a Barcelonát és a Paris Saint-Germaint is erősítő csatár tavaly januárban tért vissza hazájába a Santoshoz, amelyet az előző idényben bennmaradáshoz segített, ugyanis az utolsó öt fordulóban öt gólt szerzett. Januárban meghosszabbította a szerződését, de gyakran küszködött sérülésekkel.

A brazil labdarúgó-válogatott kétszeres rekorderét (ő szerepelt a legtöbbször, 128 alkalommal a nemzeti csapatban, és a legtöbb gólt szerezte, 79-et) már temették tavaly decemberi meniszkusz-operációja után. Két és fél hónapja tartott a balszélső lábadozása, a múlt héten már becserélte Juan Pablo Vojvoda edző a Velo Clube elleni, 6–0-ra megnyert mérkőzésen. Az igazi visszatérés azonban most csütörtökön volt, a Vila Belomiro Stadionban, a Vasco de Gama ellen.

Neymar nagy lendülettel vetette magát a játékba, és a 25. percben fatasztikus góllal megszerezte a vezetést csapatának. Saját térfeléről ő indította a támadást, majd ő is fejezte be, kötényben ellőve a labdát a hosszú sarokba.

⚽️ GOOOOOL DO NEYMAR JR!



What s goal to give Santos the lead! He started the player in the midfield & finishes it off himself! pic.twitter.com/S4zMX5pMbc — Ginga Bonito ?? (@GingaBonitoHub) February 26, 2026

Aztán a Vasco kiegyenlített, de a 61. percben megint Neymar következett. A bal szélen szerzett labdát, betört a tizenhatosra, és a kifutó kapus felett ballal a hosszú sarokba ívelt.

⚽️ GOLAÇO DO NEYMAR JR!!!



WHAT A FINISH TO GIVE SANTOS THE LEAD AGAIN! ? pic.twitter.com/Kpucint9Az — Ginga Bonito ?? (@GingaBonitoHub) February 26, 2026

Neymar különben összetűzött a meccsen Thiago Mendessel, a Vasco „mészárosával”, aki még 2020-ban súlyos sérülést okozott a sztárnak, és ezúttal is megrúgta – számolt be az Index.

THIAGO MENDES A MIS UN COUP DE POING A NEYMAR ??



HONTEUX ?? pic.twitter.com/fAxvCoM3Gu — ????? ??? (@NaikyOh6) February 26, 2026

Neymar amúgy január végén azt nyilatkozta, hogy visszavonulást fontolgatja.„Nem tudom, mi lesz mostantól, és nem tudom, mi lesz jövőre. Most már évről évre tervezek. Ez az év nagyon fontos a Santosnak, a brazil válogatottnak és nekem is, de lehetséges, hogy decemberben vissza akarok majd vonulni” – nyilatkozta.

Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya nagyon számít Neymar játékára, azt mondta, ha a játékos egészséges lesz, és formába lendül, akkor helye lesz a válogatottban a nyári észak-amerikai világbajnokságon.