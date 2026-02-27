ARÉNA - PODCASTOK
Neymar brazil labdarúgó a Santos csapatánál tartott sajtótájékoztatón 2025. január 31-én. A 33 éves Neymar a hét elején közös megegyezéssel szerzõdést bontott a szaúdi bajnokságban éllovas al-Hilallal és hathónapos szerzõdést írt alá nevelõegyesületénél, a Santosnál.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Sebastiao Moreira

Főnixként támadt fel hamvaiból Neymar – videók

Infostart

Neymar belőtte idei első góljait a Santos csütörtöki bajnoki meccsén, a Brasileiro negyedik fordulójában. A 34 éves sztár térdét tavaly decemberben operálták, azóta tartott a lábadozás. A múlt héten csereként beállt, de az igazi nagy visszatérés most csütörtökön történt meg.

A korábban a Barcelonát és a Paris Saint-Germaint is erősítő csatár tavaly januárban tért vissza hazájába a Santoshoz, amelyet az előző idényben bennmaradáshoz segített, ugyanis az utolsó öt fordulóban öt gólt szerzett. Januárban meghosszabbította a szerződését, de gyakran küszködött sérülésekkel.

A brazil labdarúgó-válogatott kétszeres rekorderét (ő szerepelt a legtöbbször, 128 alkalommal a nemzeti csapatban, és a legtöbb gólt szerezte, 79-et) már temették tavaly decemberi meniszkusz-operációja után. Két és fél hónapja tartott a balszélső lábadozása, a múlt héten már becserélte Juan Pablo Vojvoda edző a Velo Clube elleni, 6–0-ra megnyert mérkőzésen. Az igazi visszatérés azonban most csütörtökön volt, a Vila Belomiro Stadionban, a Vasco de Gama ellen.

Neymar nagy lendülettel vetette magát a játékba, és a 25. percben fatasztikus góllal megszerezte a vezetést csapatának. Saját térfeléről ő indította a támadást, majd ő is fejezte be, kötényben ellőve a labdát a hosszú sarokba.

Aztán a Vasco kiegyenlített, de a 61. percben megint Neymar következett. A bal szélen szerzett labdát, betört a tizenhatosra, és a kifutó kapus felett ballal a hosszú sarokba ívelt.

Neymar különben összetűzött a meccsen Thiago Mendessel, a Vasco „mészárosával”, aki még 2020-ban súlyos sérülést okozott a sztárnak, és ezúttal is megrúgta – számolt be az Index.

Neymar amúgy január végén azt nyilatkozta, hogy visszavonulást fontolgatja.„Nem tudom, mi lesz mostantól, és nem tudom, mi lesz jövőre. Most már évről évre tervezek. Ez az év nagyon fontos a Santosnak, a brazil válogatottnak és nekem is, de lehetséges, hogy decemberben vissza akarok majd vonulni” – nyilatkozta.

Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya nagyon számít Neymar játékára, azt mondta, ha a játékos egészséges lesz, és formába lendül, akkor helye lesz a válogatottban a nyári észak-amerikai világbajnokságon.

