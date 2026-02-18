ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.8
usd:
319.3
bux:
126212.61
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Power of nature. Real huge avalanche comes from a big mountain (Shkhara, 5,193 m), Caucasus, Kabardino-Balkaria, Bezengi region, Russia
Nyitókép: Lysogor/Getty Images

Rémálommá vált a túra, tíz emberről nincs hír

Infostart / MTI

A mentőcsapatok megpróbálják megközelíteni az észak-kaliforniai Sierra Nevada-hegységnek azt a régióját, ahol lavina sodort el kedden egy 16 síelőből álló csoportot, amelynek hat tagja életben van, de tízen eltűntek – közölték a helyi hatóságok.

A mentőszolgálatokat kedden dél előtt riasztották a Tahoe-tó közelében fekvő Castle Peak környékére, ahol a jelentés szerint 12 túrázó síelőt és négy túravezetőjüket sodorta el egy lavina.

Ashley Quadros, a Nevada megyei seriff hivatalának szóvivője elmondta, hogy hat síelő tartózkodási helyét sikerült meghatározni, ők túlélték a lavinát és várják a mentést.

A síelőket háromnapos hegyi túrájuk utolsó napján sodorta el a lavina. Két éjszakát hegyi menedékházakban töltöttek, fel voltak szerelve a szükséges élelemmel és felszerelésekkel, vészjelző is volt velük – számolt be róla Steve Reynauld, a helyi lavinajelző központ illetékese.

A hatóságokat a balesetről az a sítúraszervező cég értesítette, amely a kiindulási ponthoz, Castle Peakhez szállította a sítúrázó csoportot.

A nevadai seriff hivatalának közlése szerint a síelők a szöveges üzenetet is továbbító vészjelzőkkel tartják a kapcsolatot a mentőegységekkel. Hozzátette, hogy a lavinából kiszabadult hat síelő menedéket készített magának, és „mindent megtesznek a túlélésükért, amíg a mentőknek sikerül elérni őket”.

A mentőcsapatok azonban a további lavinaveszély és a zord időjárás miatt nehezen haladnak, sítalpon, hómobilokkal és lánctalpas hójárművekkel próbálják megközelíteni a helyszínt.

A lavinaveszélyre figyelmeztető központ kedden reggel riasztást adott ki a Közép-Sierra Nevada területére, beleértve a Tahoe-tó környékét is. A tó környékén található több síközpont teljesen vagy részlegesen bezárt a szélsőséges időjárás miatt.

A 2777 méter magas Castle Peak népszerű síterep a Sierra Nevada-i Donner-hágó régiójában.

Kezdőlap    Külföld    Rémálommá vált a túra, tíz emberről nincs hír

mentés

mentőszolgálat

síelés

lavina

síelő

eltűntek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új korszak – Repülőre ültettek egy kis atomerőművet

Új korszak – Repülőre ültettek egy kis atomerőművet

Az Egyesült Államok először szállított légi úton nukleáris mikroreaktort. A művelet célja annak bizonyítása volt, hogy az új technológia gyorsan telepíthető és többféle katonai vagy polgári felhasználási lehetőséget kínál.
Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

A müncheni biztonságpolitikai konferencia legfontosabb üzenetét az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg, amely szerint nincs szakítás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, az USA pedig erős Európát akar – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, melyeknek kellene lenniük a legfontosabb európai haderőfejlesztéseknek és reformoknak a következő években.
 

J. D. Vance kiosztotta Európát

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hihetetlen, mi úszik az Antarktisz jege alatt 500 méter mélyen - a kutatók is alig hitték el, amit láttak

Hihetetlen, mi úszik az Antarktisz jege alatt 500 méter mélyen - a kutatók is alig hitték el, amit láttak

Videokamerával sikerült rögzíteni egy cápa megjelenését az Antarktisz jeges vizeiben - jelentették be a meglepő felfedezést a Nyugat-Ausztráliai Egyetem kutatói.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a botrány és a nyomásgyakorlás: mégis szakszervezet alakult a gödi Samsung-gyárban

Hiába a botrány és a nyomásgyakorlás: mégis szakszervezet alakult a gödi Samsung-gyárban

A korábbi sikertelen próbálkozások után most hivatalosan is bejelentették az érdekképviselet létrejöttét a cégvezetésnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

The US special envoy struck an optimistic note after the first day of talks in Geneva, but hopes for a breakthrough remain low.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 08:54
Baloldali aktivisták lincselhettek meg egy diákot Franciaországban
2026. február 18. 08:08
Fordulat Genfben? Előrelépésről beszél az amerikai különmegbízott
×
×
×
×